Třinec se zvedl, je zase hrozbou. Obr se nadechuje: Hrabali jsme, což nás posílí

Zimák: Trest Marcelovi ovlivnil sérii Sparty s Kladnem, míní Duda. Kdo dusil Irgla?
Ondřej Kovařčík ve třetím duelu předkola na ledě Olomouc rozhodl o postupu Ocelářů do čtvrtfinále
Olomoucký kapitán Jiří Ondrušek a třinecký útočník Michal Kovařčík
Třinecký obránce Jakub Galvas se snaží udržet puk před dvojicí olomouckých hráčů
Michal Kovařčík poslal Oceláře zkraje zápasu do vedení
Olomoucký trenér Róbert Petrovický potvrdil, že po sezoně na Hané končí
Olomoucký brankář Matěj Machovský během třetího duelu předkola proti Třinci
Patrik Czepiec
Tipsport extraliga
Při pohledu na výsledky předkola snadno zjistíte, že Třinec přetlačil poslední postupující tým z Olomouce v součtu jen o tři branky. Problém? Možná právě naopak. Extraliga si zvykla na schopnost Ocelářů uhrávat těsná vítězství, když si to situace nejvíc žádá. Zlatý recept vytáhli z šuplíku už s koncem základní části a teď podle něj kuchtí dál. „Dokázali jsme si s Olomoucí poradit. Bylo tam něco navíc,“ všiml si trenér Boris Žabka. Cesta k medailím vede přes Hradec.

Stabilizovali situaci. Po loňských neúspěších s koncem ve čtvrtfinále se Spartou Třinec přivedl zvučné posily Michala Kovařčíka, Oscara Flynna nebo Jakuba Galvase. V průběhu ročníku pak Slezané přišli o úspěšného lodivoda Zdeňka Motáka, přesto do poslední chvíle bojovali o elitní čtyřku. Účast v ní nakonec neklapla.

Oceláři ovšem misi v předkole přijali po svém a pronikli do čtvrtfinále v nejrychlejším možném čase. Přesto s jistými potížemi.

„Je to úleva, hodně náročná série. Věděli jsme, že Olomoučtí budou bojovat, viset na nás. Škoda, že jsme v sérii nepřidali víc gólů. Tři těžké zápasy, možná nám pomůžou, posílí nás. Jsme rádi, že si můžeme trošku odpočinout,“ přemítal nad vkladem tří těsných bitev s výsledky 1:0, 3:2p a 2:1p Ondřej Kovařčík, autor rozhodujících gólů obou nastavovaných klání.

Nenechte se zmást. Kdyby bylo na šestinásobných mistrech, tahanici s Hanáky si určitě radši odpustí. Vždyť bojovnost v druhém duelu poslala na marodku důležitého obránce Patrika Kocha i jeho slovenského krajana z ofenzivy Marka Daňa. Jejich stav vzhledem k probíhající vyřazovací fázi nechtěl kouč Žabka dále komentovat, nicméně příjemné starosti to určitě nejsou.

Kouč: Začneme se připravovat na jiný hokej

Pro Oceláře je nicméně důležité, že znovu dokázali oprášit pracovní kód, podle kterého se řídili při pěti titulových jízdách v řadě. V závěru základní části skvěle působící Hradec pochopitelně nastaví ještě brutálnější zrcadlo, ale z Třince musí mít zdravý respekt. A nejen vzhledem k minulosti. Slezská bestie už se zase nadechuje.

„Olomouc byla jedním z nejtěžších soupeřů, jakého jsme mohli dostat. Chemie, která v jejich mužstvu funguje dlouhé roky, se umocňuje v těchto momentech. Byli navíc dobře vedení realizačním štábem, velký respekt za jejich výkony. Velká pochvala ovšem i klukům do naší kabiny, jak jsme sérii zvládli, každý od prvního do posledního hráče. Začneme se připravovat na jiný hokej,“ potvrdil kouč Žabka spokojenost s nastavením týmu, jemuž boje prospějí.

„Přesně tak. Je důležité, že jsme si dokázali, že i když se zápas nevyvíjí podle našich představ a není pro nás úplně v pohodě, pořád musíme hrabat na sto procent, blokovat střely. Mazi (Marek Mazanec) nám pomohl. Určitě to dodá sebevědomí dál,“ doplnil ještě Ondřej Kovařčík.

Právě jeho formace s bratrem Michalem a křidelníkem Andrejem Nestrašilem nepůsobila vyloženě dominantně, ale dokázala pozvednout prapor při stěžejních momentech. Což se počítá. Výrazně tak pomohli k „hladké“ sklizni 3:0 na zápasy. Třinec zvládl narychlo opravit i Daňovou absencí zasaženou druhou formaci, kde se ujal Flynn. Jako už tradičně působí koncentrovaně defenziva.

A před Oceláři stojí obvyklý rébus, jestli je lepší jít do čtvrtfinále s těžkými zápasy v zádech, nebo po delším odpočinku. „Ještě na Hradec nemyslíme. Chceme si odpočinout, připravíme se,“ pronesl Kovařčík po závěrečném vítězství v sérii s Kohouty.

