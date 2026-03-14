Třinec se zvedl, je zase hrozbou. Obr se nadechuje: Hrabali jsme, což nás posílí
Při pohledu na výsledky předkola snadno zjistíte, že Třinec přetlačil poslední postupující tým z Olomouce v součtu jen o tři branky. Problém? Možná právě naopak. Extraliga si zvykla na schopnost Ocelářů uhrávat těsná vítězství, když si to situace nejvíc žádá. Zlatý recept vytáhli z šuplíku už s koncem základní části a teď podle něj kuchtí dál. „Dokázali jsme si s Olomoucí poradit. Bylo tam něco navíc,“ všiml si trenér Boris Žabka. Cesta k medailím vede přes Hradec.
Stabilizovali situaci. Po loňských neúspěších s koncem ve čtvrtfinále se Spartou Třinec přivedl zvučné posily Michala Kovařčíka, Oscara Flynna nebo Jakuba Galvase. V průběhu ročníku pak Slezané přišli o úspěšného lodivoda Zdeňka Motáka, přesto do poslední chvíle bojovali o elitní čtyřku. Účast v ní nakonec neklapla.
Oceláři ovšem misi v předkole přijali po svém a pronikli do čtvrtfinále v nejrychlejším možném čase. Přesto s jistými potížemi.
„Je to úleva, hodně náročná série. Věděli jsme, že Olomoučtí budou bojovat, viset na nás. Škoda, že jsme v sérii nepřidali víc gólů. Tři těžké zápasy, možná nám pomůžou, posílí nás. Jsme rádi, že si můžeme trošku odpočinout,“ přemítal nad vkladem tří těsných bitev s výsledky 1:0, 3:2p a 2:1p Ondřej Kovařčík, autor rozhodujících gólů obou nastavovaných klání.
Nenechte se zmást. Kdyby bylo na šestinásobných mistrech, tahanici s Hanáky si určitě radši odpustí. Vždyť bojovnost v druhém duelu poslala na marodku důležitého obránce Patrika Kocha i jeho slovenského krajana z ofenzivy Marka Daňa. Jejich stav vzhledem k probíhající vyřazovací fázi nechtěl kouč Žabka dále komentovat, nicméně příjemné starosti to určitě nejsou.
Kouč: Začneme se připravovat na jiný hokej
Pro Oceláře je nicméně důležité, že znovu dokázali oprášit pracovní kód, podle kterého se řídili při pěti titulových jízdách v řadě. V závěru základní části skvěle působící Hradec pochopitelně nastaví ještě brutálnější zrcadlo, ale z Třince musí mít zdravý respekt. A nejen vzhledem k minulosti. Slezská bestie už se zase nadechuje.
„Olomouc byla jedním z nejtěžších soupeřů, jakého jsme mohli dostat. Chemie, která v jejich mužstvu funguje dlouhé roky, se umocňuje v těchto momentech. Byli navíc dobře vedení realizačním štábem, velký respekt za jejich výkony. Velká pochvala ovšem i klukům do naší kabiny, jak jsme sérii zvládli, každý od prvního do posledního hráče. Začneme se připravovat na jiný hokej,“ potvrdil kouč Žabka spokojenost s nastavením týmu, jemuž boje prospějí.
„Přesně tak. Je důležité, že jsme si dokázali, že i když se zápas nevyvíjí podle našich představ a není pro nás úplně v pohodě, pořád musíme hrabat na sto procent, blokovat střely. Mazi (Marek Mazanec) nám pomohl. Určitě to dodá sebevědomí dál,“ doplnil ještě Ondřej Kovařčík.
Právě jeho formace s bratrem Michalem a křidelníkem Andrejem Nestrašilem nepůsobila vyloženě dominantně, ale dokázala pozvednout prapor při stěžejních momentech. Což se počítá. Výrazně tak pomohli k „hladké“ sklizni 3:0 na zápasy. Třinec zvládl narychlo opravit i Daňovou absencí zasaženou druhou formaci, kde se ujal Flynn. Jako už tradičně působí koncentrovaně defenziva.
A před Oceláři stojí obvyklý rébus, jestli je lepší jít do čtvrtfinále s těžkými zápasy v zádech, nebo po delším odpočinku. „Ještě na Hradec nemyslíme. Chceme si odpočinout, připravíme se,“ pronesl Kovařčík po závěrečném vítězství v sérii s Kohouty.