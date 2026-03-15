TOP 100 hráčů extraligy: gólman jako víno, univerzální voják u mistra či veterán provokatér
POŘADÍ NA 80. - 61. místě | Kdo jsou nejlepší hokejisté, kteří hrají v Česku? Magazín Sport oslovil trenéry všech týmů Tipsport extraligy, redaktory Sportu a další hokejové odborníky. Mezi TOP 100 hráči je plejáda zkušených borců, kteří patří mezi opory svých mančaftů. Mistr se chlubí univerzálním vojákem, nejvyšší soutěž má brankáře jako víno. Jedna kabina se může pyšnit rekordmanem s obrovským významem.
Jak vznikl žebříček
V hledání aktuálně nejlepšího hráče Tipsport extraligy pomohli Sport Magazínu trenéři všech týmů nejvyšší soutěže, redaktoři Sportu a další hokejoví odborníci. Dohromady 30 porotců, každý sestavil vlastní žebříček hráčů od 1. do 30. místa. S tím, že nejlepší obdržel 30 bodů a každý další vždy o bod míň, 30. místo bylo ohodnoceno bodem. Počet jmen nyní narostl na 101.