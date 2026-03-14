Skvělý Stezka rozjel play off líp než fantom Postava. Je větší než dřív, nechápe Bulíř
Šest inkasovaných gólů ve hře, čtyři zachycené nájezdy z pěti a po celou dobu tým na zádech. Před play off pokulhávající Kometa potřebovala od Aleše Stezky, aby její počínání zabezpečil vysokojakostním fungováním v brankovišti. Zadání splnil napoprvé extrémně dobře, své kumpány protáhl celkem úzkým hrdlem, a že se v neděli neorganizovalo nervózní finále předkola, jde především za 29letým plzeňským rodákem. Vzpomínky na Michala Postavu ožívají.
Brno přesně tohle potřebuje. Robocopa v bráně, co kvalitní rány čapne levou zadní, chytí salvu granátů, na čáře předvede eskamotérské kousky, a minely se dopustí maximálně při parkování před halou. Jako loni extraligová senzace z Přerova. Aleš Stezka na strážce brněnského plamene začíná navazovat. Kam až to dotáhne?
Pozor, odstrčit Motor ze stezky nebylo vůbec snadné. Za vyřazením 3:1 se skrývá hodně tvrdá práce, byť k tomu skóre může vybízet. Čihákovi hoši předvedli velmi silný týden, zmobilizovali veškeré síly a soustředěnost. Do velké míry šlo o jejich souboj se Stezkou, nakonec prohraný.
Na loňského navrátilce do extraligy Jihočeši vypálili 151 ran, z opačné strany letělo na Milana Kloučka 92 pokusů! Být v minusu téměř šedesát střel a stejně vyřadit soka 3:1? Smekejte klobouky. „Kolik to bylo na střely?“ zjišťoval po páteční bitvě Michal Bulíř. Když se mu dostalo odpovědi, že 45:20 pro domácí, zakroutil hlavou. Den předtím? 37:18 pro Motor, dohromady 82:38, ani to nestačilo, Moravané odvezli obě výhry a postup. Do čtvrtfinále. „Jednoznačně rozhodla efektivita, kterou měla Kometa lepší,“ shrnul kouč Ladislav Čihák. Dodávat nic nemusel.
Co mu dali najíst? divil se Bulíř
Vizuálně vám Stezka v sérii přišel narostlejší než v základní části. Najednou nebylo moc kudy procpat kotouč. Také proto Jihočeši trefovali tyčky. Souvisí s tím i gólmanova rostoucí sebedůvěra v play off. Pak se s železnou pravidelností postavíte vůči střelám přesně tak, jak máte. Jedete na autopilota. „Aleš je velký normálně, ale teď mi přišel roztáhlejší než obvykle. Nevím, co mu dali najíst,“ divil se Michal Bulíř.
Stezka vytáhl úspěšnost zákroků na skvělých 96 procent, průměr inkasovaných gólů stlačil na 1,38. Začal výrazně lépe než loni Postava, jenž si však ve čtvrtfinálové sérii s Karlovými Vary teprve budoval pozici jedničky, naskočil do tří bitev z šesti. Tu poslední vychytal s čistým kontem a vyrazil utrápit pražskou Spartu. Po ní zdevastoval zlaté sny Pardubicím a vychytal si smlouvu s Detroit Red Wings. Mimochodem na farmě v Grand Rapids sází podobná čísla jako v extralize a dává najevo, že v budoucnu bude schopný NHL chytat.
V ní se mihl i Stezka, v minulém ročníku dostal šanci v jednom duelu za Seattle Kraken. Nyní si na vedlejší koleji říká o pozornost Ondřeje Pavelce, trenéra reprezentačních gólmanů.
Lídr Motoru Michal Bulíř nijak netajil, že on i jeho kolegové měli se Stezkou seriózní problém. Vypadlo mu minimum puků. „Aleš je hodně podržel, v bráně byl jistý a my nenašli potřebný recept, abychom mu dali víc gólů,“ pokračoval kapitán Motoru.
Před rokem končil sezonu ve stejné fázi jako nyní a dokonce na stejném ledě. A po boku měl rovněž Róberta Lantošiho, v libereckém úboru v Budvar aréně oba padli s domácími v rozhodující bitvě v prodloužení v 85. minutě. Teď to přišlo o fous dřív, ale s podobným zklamáním. „Mrzí nás to hrozně. Kdybychom si nevytvářeli šance, byli jsme horší, nezamkli jsme je, neřeknu půl slova. My však horší nebyli, jenže jsme prohráli,“ deptalo Bulíře.
Opět se potvrdilo, co dělají zkušenosti a prožitky ve vyřazovací fázi. Kometa v tom zkrátka umí víc chodit. Míň než ostatní se bojí vypadnout a méně než druzí je nervózní z možného postupu. „Tímhle hokejem loni vyhráli titul. Hra nebyla taková, že by někoho přejížděli, ale vždycky to nějak ukopali. Tak to v play off bývá. V určitých situacích zachovají klid, zkušenost v tom hraje roli,“ souhlasí Michal Bulíř.
Tomu bude v dohledné době představen nový kouč, Čihák odchází, z Olomouce přijde Róbert Petrovický. „S novým trenérem jsem neměl možnost mluvit, na to přijde čas. Nějaké schůzky a pohovory určitě budou a uvidíme, co to bude obnášet. Musíme počkat, až se poznáme a jak se tu všechno nastaví,“ řekl k tomu budějovický kapitán.
Gólmani v předkole play off extraligy
|Hráč
|Úspěšnost zákroků (%)
|Průměr inkas. gólů
|Aleš Stezka (Kometa)
|96,03
|1,38
|Dominik Frodl (Karlovy Vary)
|95,74
|1,33
|Matěj Machovský (Olomouc)
|95,35
|1,91
|Marek Mazanec (Třinec)
|94,74
|0,95
|Josef Kořenář (Sparta)
|94,74
|1,80
|Adam Brízgala (Kladno)
|94,37
|1,75