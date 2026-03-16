Bambula jako vítěz listopadové výměny. Vyhovuje mi víc, když se bruslí a napadá, hlásí
Nejúspěšnější základní část v klubové historii vyšperkovali postupem do extraligového čtvrtfinále. V Karlových Varech si znovu potvrdili správnost cesty, kterou se už několik sezon ubírají. Sázka na mládí, rychlost a dravost se jim bohatě vyplácí. Přinesl ji také Jan Bambula, který v sérii předkola přispěl k vyřazení týmu, v němž sezonu začínal. „Samozřejmě jsem rád za to, že jsme to zvládli, a zrovna že to bylo proti Vítkovicím,“ neskrýval útočník.
Ačkoliv v prosinci oslavil Jan Bambula teprve pětadvacáté narozeniny, z karlovarské zápasové sestavy pro třetí utkání ve Vítkovicích byl dvanáctým nejstarším hráčem. Energie sekla Ostravany v nejrychlejším možném čase, přestože disponuje nejmladším extraligovým kádrem. Věkový průměr talentovaného mužstva je 24,7 let.
„Naše síla je v bruslení, furt máme energii. Bohužel nemáme tolik zkušeností, ale na ledě to vypadá, jak kdyby ti mladší kluci hráli šesté nebo sedmé play off,“ líčil Bambula po postupu.
Musí se mu dát za pravdu, vždyť třeba na Matteovi Kočím nebo Petru Tomkovi byste vůbec nepoznali, že se s vypjatými playoffovými bitvami teprve sžívali. Západočeši soupeře přehráli i přebruslili.
„Nepolevili jsme a furt jsme makali dál. Štěstíčko se k nám obrátilo,“ usmíval se Bambula, jehož tým čeká od pátku čtvrtfinálová série s Libercem. „Jsem rád za to, že jsme postoupili, ale tímhle to nekončí. Teď nás čeká Liberec, na který se nachystáme. Doufám, že je porazíme, protože v sezoně jsme na ně třikrát vyzráli.“
Jak se ale v předkole ukázalo, základní část a play off jsou dvě odlišné soutěže. Energie zlomila Vítkovice i navzdory tomu, že s nimi v dlouhodobé fázi uhrála jen pět bodů. Do výkonů obou mužstev se nejvíc promítlo, že Ridera byla už od ledna v krizi.
„Je možné, že jsme měli lepší formu. Chyběli nám sice klíčoví hráči, ale i tak musím poděkovat všem mladým klukům, kteří nemají tolik zkušeností. Odehráli to fakt parádně,“ smekl Bambula, jenž z důvodu dlouhodobého zranění Ondřeje Beránka a výpadku Haraldse Egleho naskočil v první formaci. Pro třetí utkání série si vyměnil místo s Vítem Jiskrou.
Zvládnuté předkolo pro něj znamenalo i obrovské zadostiučinění. Vždyť právě ve Vítkovicích sezonu začal, aby se na začátku listopadu stěhoval za Jana Šíra do Karlových Varů. „Na trhu se naskytla možnost výměny dvou hráčů, která dávala smysl oběma stranám, a rozhodli jsme se do této výměny jít,“ líčil tehdy sportovní ředitel Energie Jiří Kalous.
„Hledali jsme hráče s rychlým bruslením, který má výborný celoplošný pohyb a drive do branky, což Honza Bambula splňuje. Jeho velkou předností je přechodová fáze, dokáže proniknout do ofenzivního pásma soupeře v držení puku a vytvářet šance spoluhráčům. Díky svému pohybu navíc umí získávat hodně puků,“ doplnil reprezentační asistent.
Všechna tato kritéria Bambula splnil. Ve zbytku základní části sesbíral třináct bodů, další tři pak přidal v předkole. Zatímco ve Vítkovicích měl průměrný ice time jen 12:38, na západě Čech si polepšil o víc než čtyři minuty.
„Je to tím, že dostáváte příležitost,“ potvrdil Bambula. „Jsem neskutečně rád za to, že jsem zase dostal šanci, abych se ukázal, ale všechno je to práce celého týmu. Máme výborné čtyři lajny, a co se řekne v kabině, to platí. Tým drží při sobě,“ popisoval bývalý forvard Olomouce.
Právě na Hané v posledních dvou sezonách podobně rozkvetl Petr Fridrich, další exvítkovický útočník. „Nevím, čím to je. Když zhodnotím sebe, karlovarský hokej je hlavně o bruslení. Naopak Vítkovice mají postavenou taktiku na jiných věcech, spíš na obraně. Vyhovuje mi víc, když se bruslí a napadá, protože si myslím, že v tomhle jsem dobrý,“ doplnil Bambula.