Majitel Vítkovic kritizuje: Zklamání. Hráči včetně trenérů neodvedli maximum možného
Vítkovický klub se stále oklepává z opravdu nepovedené sezony. V kalendářním roce 2026 vyhrál jen tři utkání ze sedmnácti a z předkola play off vyletěl v nejrychlejším možném čase. Výkony týmu v prohlášení pro webové stránky klubu ostře zkritizoval majitel Aleš Pavlík. „Sezona 2025/2026 byla pro všechny vítkovické fanoušky, partnery a vedení naší organizace velkým zklamáním,“ neskrýval šéf Ostravanů.
Ačkoliv to herně haprovalo déle, minimálně v první polovině sezony alespoň pravidelně sbírali body. Jenže těch od začátku kalendářního roku 2026 už vítkovickým hokejistům mnoho nepřibylo, modrobílý celek jen paběrkoval a vyhrál tři zápasy.
Korunu za zpackanou sezonou přineslo play off, které Ridera nezvládla. Oslabeným Karlovým Varům podlehla ve třech zápasech. „Sezona 2025/2026 byla pro všechny vítkovické fanoušky, partnery a vedení naší organizace HC VÍTKOVICE RIDERA velkým zklamáním. Všichni jsme od ní očekávali mnohem více nejen z hlediska výsledků, konečného umístění, ale také herního projevu,“ začal své hodnocení majitel klubu Aleš Pavlík.
„Hráči včetně trenérů A-týmu neodvedli maximum možného a pro klub s takovou tradicí, podporou fanoušků a zázemím, jaké hokejové Vítkovice mají, musí všichni do jednoho odvádět svou práci na daleko vyšší úrovni,“ zmínil dál.
V podobné situaci se Ostravané ocitli už na přelomu roků 2024 a 2025, kdy sbírali porážku za porážkou. V polovině ledna se Pavlík rozhodl jednat a nečekaně se dohodl s trenérem Václavem Varaďou, z něhož udělal i sportovního manažera. Podepsal s ním kontrakt na tři a půl sezony.
Jenže první kompletní ročník pod vedením devětačtyřicetiletého kouče dopadl neslavně. Včetně základní části, v níž Ridera skončila jedenáctá. „Sezona a výsledky v žádném případě nenaplnily naše ambice a cíle. Ty neodpovídají změnám a investicím, které jsme v organizaci v posledním roce realizovali. Je to pro nás všechny velké zklamání,“ podotkl Pavlík.
„V následujících týdnech nás čeká vyhodnocení důvodů neúspěšné sezony, včetně předvedené hry. Úkolem vedení našeho klubu, na kterém mi osobně velmi záleží, je připravit strategii a plán pro další sezonu, abychom byli výrazně úspěšnější a dělali fanouškům a partnerům radost jak výsledky, tak bojovností a herním projevem,“ doplnil majitel.