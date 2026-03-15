Chlapík dal tři tyče, pak rozhodl: Skvělý zápas, skvělá série. Čeká nás další válka
Sparta byla tři minuty od ostudného konce. Ale vzchopila se a dotlačila zápas do nastavení. Filip Chlapík do té doby tým táhnul, ale gólově byl na nule. Posbíral tři asistence a třikrát trefil tyč. Lepší chvíli si nemohl vybrat. V 77. minutě ránou od modré čáry vystřelil Spartě vítězství 3:2. „Věděli jsme, že je prodloužení, že ten gól rozhodne. Byla to obrovská úleva. Byl jsem šťastný, že jsme to zvládli,“ sypal ze sebe. Program play off extraligy>>>
Další obrovské drama, další prodloužení. Počtvrté z pěti utkání série. „Všichni čekali, že to bude jednoduché, ale my jsme věděli, co nás čeká,“ připomněl Filip Chlapík. Postupem Sparta přes podceňované Kladno odvrátila nejhorší. Po osmi neúspěšných sériích, v nichž rozhodl zápas, znamenající buď postup, nebo konec sezony, se díky svému kapitánovi prostřílela do čtvrtfinále, kde na ni čeká Plzeň.
Cítíte velkou úlevu?
„Je to skvělé, ale série byla strašně těsná. Mohlo to jít na obě strany. Věřili jsme až do konce, že to zvládneme. Chtěli jsme postoupit. Vyspíme se a půjdeme zase do práce.“
Jak náročná série byla?
„Dost. Na střídačce jsme si říkali, že to nemůžeme vzdát. Přišel gól, v což jsme doufali. Pak rozhodlo prodloužení. Skvělý zápas, celá série. Obrovský respekt Kladnu i našim klukům – za mě je to dvacet válečníků.“
Nakonec ji rozhodla vaše střela. Jak byste ji popsal?
„Chtěli jsme dostat puk na bránu, ale nevěděli jsme, že tam budeme mít tři lidi. Viděl jsem lajnu, tak jsem vystřelil. Skvělá práce, Shoresy (Devin Shore) byl připravený mezi kruhy. Ne, že bychom to tak plánovali, ale věřili jsme, že se to může stát.“
V sérii jste dal tři tyčky. Vybral jste si ideální moment, kdy dát gól, co myslíte?
„Jo, tyčky jsou nepříjemné. Člověk je blízko. Už před play off jsme si říkali, že je jedno, kdo dá góly. Jsem rád, že jsem pomohl týmu. Vím, že se to ode mě čeká, ale že bych se k tomu nějak upínal, to ne.“
Je těžké nepouštět si to do hlavy?
„Největší tlak na sebe vytvářím já sám. Nepotřebuju ostatní lidi, nezáleží mi na tom, co si myslí. Jde mi o to, aby se mnou byla spokojená rodina, spoluhráči a nadřízení. Věděli jsme, že gól může dát kdokoliv. Ale samozřejmě je to euforie. Věděli jsme, že je prodloužení, že ten gól rozhodne. Byla to obrovská úleva. Byl jsem šťastný, že jsme to zvládli.“
Plzeň? To bude válka, musíme se na ni připravit
Spadne to z vás?
„Jsme v play off, musíme hrát tak, jak jsme hráli doteď. Bojovat a uvidíme, co se stane. Plzeň skončila (po základní části) druhá, můžeme být outsideři.“
Čím Kladno dělalo největší problémy?
„Mají mladý, rychlý tým. Skvěle systémově připravený. Za mě to byla super série. Všichni čekali, že to bude jednoduché, ale my jsme věděli, co nás čeká.“
Připouštěli jste si tlak, že musíte?
„Já osobně ne. Ale věděli jsme, že když prohrajeme, tak končíme. Snažili jsme se nastavit mentalitu tak, že budeme bojovat do poslední vteřiny. Nakonec to vyšlo, i když to byl boj. Jsme na vítězné straně.“
Jak se překonávala obrana Kladna?
„Bylo to náročné, ale lehké už to asi nebude nikdy. Play off je boj o každý centimetr ledu. Musíme nabrat síly, s Plzní to nebude nic jiného.
Co řeknete k výkonu Adama Brízgaly?
„Gólmani rozhodují, chytal skvěle. Měl tam výborné zákroky. Ale myslím, že nás drželi i oba naši brankáři. V brankovišti vám musí pomoct.“
Ve čtvrtfinále vás čeká Plzeň.
„Teď je fajn, že jsme postoupili, ale zítra je zase nový začátek. Strašně kvalitní soupeř, hrál výborně celou základní část. Bude to válka, musíme se na ni připravit.“
Sparta si zahraje v obou halách, v O2 Areně i v Holešovicích. Jak se těšíte?
„Strašně moc. Samozřejmě známe historii Holešovic, jaké legendy tam hrály, co se tam dokázalo. Bude to něco speciálního. V Plzni je to nepříjemné, ale až přijedou k nám, bude to pro ně nepříjemné taky. Do Holešovic se těším, ale v O2 areně je to taky skvělé. Fanoušci skvělí. I když jsem ze začátku série slyšel nějaké bučení, tentokrát nás podporovali do poslední minuty. Nikdy to není perfektní, ale tohle přesně potřebujeme.“
Jak se cítíte fyzicky?
„Teď nic moc, ale budu dobrej. Dám si i pivko.“