Co rozhodlo předkolo pro Spartu: konec traumatu z vyřazení, kapitán to strhl na sebe
Scházelo málo a měli hodně brzy po sezoně. Obavy z dalšího hořkého vyřazení v rozhodujícím zápase ale mohli hokejisté Sparty tentokrát hodit za hlavu. Vítězství 3:2 v prodloužení v napjaté bitvě proti Kladnu poslalo Pražany do čtvrtfinále. Ve správnou chvíli se otěží v dramatickém předkole play off ujal její lídr Filip Chlapík a rozradostnil fanoušky i celý klub. V článku iSportu se podívejte, co rozhodlo o postupu výběru kouče Jaroslava Nedvěda v klíčovém duelu č. 5.
Kapitán to strhl na sebe
Noční můrou sparťanů byly dlouho jalové přesilovky. Nevyužili jich celkem čtrnáct, než se v početní převaze dokázali prosadit, což způsobily výpadky klíčových postav jako třeba Michael Špaček, skvělá hra Kladna v oslabení i jistá váhavost při zakončení. V prodloužení pátého duelu hráli přesilovku dvakrát. Filip Chlapík není ostrostřelec jako Niko Ojamäki na straně Rytířů, taky raději přihrává. Ale při druhé výhodě při vyloučení kladenského Tomáše Tomka to strhl na sebe. V sérii se střelecky do té doby neprosadil, jen třikrát trefil tyčku. V kritické chvíli rozhodl o postupu.
Trauma z vyřazení
Od roku 1998, kdy vyřadila ve čtvrtfinále Plzeň, nevyhrála Sparta zápas, který za nerozhodného stavu měl rozčísnout pátý, případně sedmý duel. Tohle pamatuje jen Jaroslav Nedvěd, který hrál tehdy v obraně. V hlavách sparťanů však zůstávala traumata z předchozích let, kdy nezvládli série proti Kometě a hlavně předtím proti Třinci. Kdy jindy to už zlomit? Kladno ji dostalo, kam chtělo. Po prohraném čtvrtém utkání mělo pořád ještě jednu šanci a mohlo jen získat. Pražané málem spěli k další neslavné porážce, ale gól na 2:2 tři minuty před koncem třetí části je nakopl. Tentokrát už to zvládli.
Pražské povstání
Rytíři do série vletěli sebevědomě, s obrovským nasazením, energií. Na těžkého favorita vyrukovali s jednoduchostí a efektivitou. Kdekdo čekal, že Pražané na Kladno nastoupí a rozcupují ho na kusy. Jenže to se nestalo. Ke své hře se dostali snad až ve čtvrtém dějství série, ve třetí části pátého utkání jako by se po kladenském vyrovnání začali strachovat o další vývoj a znovu pomohli soupeři do sedla. Málokdo by čekal, že zrovna tahle série se protáhne do tak pozdní fáze. Sparta dala Kladnu šanci, ale když se zdálo, že bude amen, její hráči povstali a zabránili hrozícímu krachu.
Vabank překlopil výhodu
Necelých osm minut před koncem rozhodujícího duelu šlo Kladno do vedení 2:1. Už nějakou dobu dostávalo soupeře pod tlak. Nastřelený kotouč spadl před Josefa Kořenáře, kde bojovali Martin Procházka s Aaronem Irvingem. Útočník Rytířů nastavil v klinči s kanadským bekem kotouči nohu, a ten zaplul za čáru. Rozhodčí po přezkumu gól uznali. Pomsta jednoho z devíti bývalých sparťanů na straně Kladna byla dokonána, domácí však hráli vabank. Přesně 3:16 od konce třetího dějství začali hrát bez brankáře. Riskantní tah vyšel, za 18 sekund vyrovnal Devin Shore a výhoda se překlopila na stranu Sparty.
Faktor X? Brankáři
Neudělat chybu, která může ukončit sezonu. Sparta doplatila na chybné střídání za stavu 1:0, kdy na led skočil Pavel Kousal a nestačil se vrátit na střídačku. Daniel Audette vyrovnal poté, co puk líznul lapačku Kořenáře. Gólmani ozdobili sérii. Adam Brízgala byl nejlepším hráčem Kladna. Faktor X, proč se tak srdnatě drželo. Chytal všechny zápasy a možná až na čtvrtý byl bezchybný. Precizní, stejně jako defenziva Rytířů. Když se náhodou objevila mezera jako v nedělním zápase při výpadu Chlapíka, pomohla tyč. V prodloužení ustál několik těžkých zákroku, než ho přes stínící hráče prostřelil domácí kapitán, který poslal Spartu do čtvrtfinále.