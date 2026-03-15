Plekanec hovořil o své budoucnosti a pobavil ho kapitánův výrok o posilách pro Kladno
Ocenil výkon týmu v předkole proti Spartě a brzy se ocitl pod palbou otázek na budoucnost. Tomáš Plekanec vstoupil do nové éry hokejového Kladna jako sportovní ředitel, na konci prosince ale musel sestoupit na lavičku a chopit se trenérských otěží. I díky němu se Rytíři rozjeli až do předkola, kde nebyli daleko od postupu přes Pražany. „Správný progres, který proběhl, jde za všemi od prvního člověka v realizáku až po posledního hráče,“ ohlížel se bývalý skvělý centr po porážce v pátém zápase série (2:3p). Bude na kladenské lavičce i v příští sezoně? Program play off extraligy ZDE>>>
Nechybělo moc a mohli slavit senzační postup do čtvrtfinále. Kladno ještě tři minuty před koncem základní hrací doby vedlo nad Spartou 2:1, ale pak inkasovalo při soupeřově hře bez brankáře a padlo v prodloužení. Sezonu zakončilo v předkole po výsledku 2:3 na zápasy a po desátém místě v základní části.
„Kluci hráli neskutečnou sérii, výborné zápasy. Jednoznačně jsem hrdý. Sezona byla strašně těžká. Skládali jsme víceméně nový tým, zůstalo jenom pár kluků. Neskutečně se spojili. To, jak si to sedlo na konci, jaká byla z kluků cítit síla, jak všichni kopali za jednoho… Bylo krásné na to koukat a být toho součástí. Škoda,“ hodnotil trenér Tomáš Plekanec bezprostředně po vypadnutí.
Sám sérii intenzivně prožíval, po jednom z předchozích zápasů se Spartou přiznal, že poprvé od konce kariéry dostal chuť se vrátit na led jako hráč. Ročník přitom začínal v úplně jiné pozici. Po příchodu nového většinového majitele Tomáše Drastila se stal sportovním ředitelem a pod palcem měl skladbu mužstva. Do pozice trenéra se posunul až na konci loňského roku. Série sedmi porážek stála místo Davida Čermáka a Plekanec vzal zodpovědnost na svá bedra.
„Úplně příjemná situace to nebyla, ale od té doby kluci předváděli neskutečné výkony. Perfektně pracovali v tréninku, všichni kluci v realizáku si velice dobře sedli. Kluci se zlepšovali,“ pochvaloval si Plekanec.
Od nástupu na lavičku vyhrál s týmem 11 ze 17 utkání základní části, v play off Rytíři trápili Spartu. „Poděkoval jsem jim za sezonu a sérii. Hráli skvěle, bojovali, strašně chtěli. Nechci říct, že to byla odměna, když jsme vypadli v předkole. Ale výkony byly kvalitní,“ říkal kladenský kouč.
Po příchodu do role hlavního trenéra hned hlásil, že jde jen o dočasné řešení. Do konce sezony. Po předkole ale nechtěl být konkrétnější ohledně budoucnosti. „Mě to samozřejmě baví, vždycky jsem inklinoval k trénování… Já slovo trénování nemám moc rád, spíš koučink, být u toho,“ rozpovídal se na tiskové konferenci po rozhodujícím zápase.
„Užil jsem si to. Kluci fungovali, pracovali, byla to pro mě skvělá zkušenost. Moc jsem nevěděl, co od toho čekat, nikdy jsem u toho nebyl. Skočil jsem do toho po hlavě s kluky z realizáku, kde jsme si věci tak nějak rozdělili. Klaplo to,“ prohlašoval.
Forman nastínil příchod velkých hráčů
V hokejovém prostředí se mezitím spekuluje o možném příchodu reprezentačního kouče Radima Rulíka i s jeho štábem. V něm sbíral Plekanec první zkušenosti jako asistent, až pak se postavil na kladenskou lavičku. Podle posledních informací se má Rulík rozhodnout do příštího týdne, zda přijme nabídku reprezentace, nebo zamíří jinam. Třeba do Kladna, kde by však velká část fanoušků ráda dál viděla Plekance.
„Vždycky jsem tvrdil, že se budu spíš pohybovat u ledu a budu blíž týmu. Určitě neplánuju být v kanceláři. Považuju se spíš za člověka, který bude blíž u ledu než jinde. Uvidíme, co přinesou další měsíce,“ nebyl konkrétnější sportovní ředitel Rytířů.
V průběhu sezony měl pod palcem i skladbu týmu pro příští ročník. Kladno bude chtít být zase silnější a dojít ještě dál. „Už teďka je to tým, do kterého půjdou velcí hráči, velká jména a Kladno půjde hodně nahoru. Opravdu se fanoušci mají na co těšit, jsem o tom přesvědčený,“ nastiňoval kapitán Miroslav Forman.
Svými slovy zaskočil tajnůstkáře Plekance. „To říkal Míra Forman, jo? Jak to ví? Já jsem mu nic neříkal,“ smál se, když padla otázka na tiskové konferenci.
„Uvidíme. Pracovali jsme během celé sezony. Pravidla v Evropě jsou taková, že se hráči podepisují v listopadu. My v té době pracovali, snažili jsme se tým doplnit, posílit. Spousta kluků zůstává, za což jsem hrozně rád. Kdo přijde, to se uvidí,“ dodal.
Vrátit by se měl kanonýr Eduards Tralmaks, dalšími posilami mají být útočníci Adam Kubík a Filip Přikryl. Objevily se i spekulace o možném příchodu brankáře Dominika Pavláta. „Nikdy to není o jménech na papíře. I když to na papíře bude možná o něco silnější než letos, nikde není napsané, že budou podávat stejně hladové výkony, jako předváděla tahle parta. Já jsem rád, že mladí kluci zůstávají, že se to doplní o nějaká jména, a hlavně doufám, že tým bude hladový jako ten letošní,“ prohlásil s výhledem do budoucna Plekanece.