Gól, který neměl platit? Podle šéfa sudích bylo rozhodnutí správné, Sparta zaplatí pokutu
Hned bylo jasné, že je to moment, o němž se bude diskutovat. Kladenský Martin Procházka v rozhodujícím pátém utkání předkola dostal puk do branky bruslí a sudí trefu na 2:1 po zhlédnutí videa posvětili. K nelibosti kouče hokejistů Sparty Jaroslava Nedvěda. „Dostali jsme nešťastný gól, který neměl platit. To víme asi všichni. Myslím, že je to jenom mylné rozhodnutí. Několikáté,“ uvedl na tiskové konferenci. Sparta za jeho prohlášení zaplatí pokutu deset tisíc korun. Program play off extraligy>>>
Viděli jste na něm, že i přes postup do čtvrtfinále ho inkriminovaný moment štve. O to víc, že kladenský kouč Tomáš Plekanec označil vyrovnací trefu Sparty jako šťastnou. „Šťastný gól… Co je šťastný gól? Využili jsme situaci, kterou jsme si připravili. Šťastný gól jo, ale předtím jsme my dostali nešťastný gól, který platit neměl. To víme asi všichni,“ prohlásil v reakci sparťanský trenér Jaroslav Nedvěd.
Nelíbila se mu druhá trefa Kladna. Při ní se před brankovištěm dostal Martin Procházka do souboje s Aaronem Irvingem a vypadlý puk dostal do sítě. Jak ukázaly opakované záběry, puk se odrazil od jeho brusle, která se proti kotouči lehce pohnula. Sudí okamžitě zamířili situaci přezkoumat na video, ale zjevné kopnutí neodhalili a vedoucí gól Rytířů potvrdili. „Myslím, že je to jenom mylné rozhodnutí. Několikáté,“ dodal na tiskové konferenci Nedvěd.
Asociace profesionálních klubů ledního hokeje se ke spornému okamžiku ještě večer po utkání vyjádřila. Manažer sudích Vladimír Pešina dal mužům v pruhovaném zapravdu a jejich rozhodnutí posvětil.
„V rámci nastaveného trendu posuzování podobných situací a s ohledem na výklad pravidel rozhodčí po přezkoumání videozáznamu rozhodli správně. Klíčová je v tomto případě definice ‚hráč záměrně uvede puk do pohybu nohou‘. V této konkrétní situaci, kdy byl útočící hráč blokovaný v souboji, o záměru nelze hovořit, a tedy ani nelze zvrátit původní rozhodnutí z ledu,“ uvedl k situaci.
Pokuta deset tisíc korun
A reakce na Nedvědovo vyjádření na sebe nenechala dlouho čekat. Ředitel extraligy Martin Loukota potrestal Spartu pokutou ve výši deset tisíc korun. „Za porušení Herního řádu Tipsport ELH 2025-2026, bod 7.20, konkrétně za vyjádření trenéra Jaroslava Nedvěda na adresu rozhodčích na tiskové konferenci po skončení nedělního pátého zápasu předkola play off s týmem Rytíři Kladno,“ stojí v oficiálním rozhodnutí.
Podle zmíněného bodu hráči, trenéři ani další členové realizačních týmů a funkcionáři nesmějí v den utkání hodnotit výkony rozhodčích nebo jejich konkrétní výroky. Každé porušení daného ustanovení je trestáno právě desetitisícovou částkou.