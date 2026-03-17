Brízgala štval Spartu: Hráč číslo jedna. Rytíři sice vypadli, ale dojem je pozitivní
Byl hlavním důvodem, proč Kladno po letech zažilo hokejovou euforii. V předkole trápilo favorizovanou Spartu, od postupu do čtvrtfinále dělily Rytíře necelé tři minuty. Nakonec byl tlak v závěru a prodloužení pátého duelu příliš i na brankáře Adama Brízgalu. „Kdybych musel jmenovat jednoho hráče, vyzdvihl bych jeho. Držel nás. Hráč číslo jedna,“ přiznal kapitán týmu Miroslav Forman. Brízgala se v průběhu sezony nenápadně zařadil mezi nejlepší extraligové gólmany.
Vzpomínáte si ještě na loňský podzim? Kladnu se ani po změnách ve vlastnické struktuře a velkých zásazích do kádru nedařilo. Éterem probleskovaly informace o údajné nespokojenosti vedení s brankářskou dvojicí. Štěpán Lukeš se nakonec stěhoval, Adam Brízgala dostal nového parťáka v Oscaru Danskovi, borci se zkušenostmi z NHL. Přesto pozici jedničky uhájil a krok po kroku se vyšvihl mezi elitu.
„Brízgy chytal výborně celou sezonu. I díky němu jsme zápasy drželi na dobrých výsledcích. Klobouk dolů před ním. Strašně se zlepšil. Pořád je mladý kluk a pořád se bude zlepšovat,“ chválil svého svěřence trenér Tomáš Plekanec. Z pozice sportovního ředitele si gólmana s předstihem pojistil na další ročník.
A není divu. V základní části odchytala více minut jen čtveřice brankářů, na lepší čísla dosahoval pouze Nick Malík. Tedy prvotřídní talent, jehož jméno se každou chvíli skloňuje v souvislosti s NHL. Těsně za ním? Adam Brízgala s úspěšností zákroků 92,61 %. Před startem play off sám tlumil nadšení a upozorňoval, že play off v dospělém hokeji ještě nikdy nechytal.
„Play off je jiná soutěž. Doufám, že jsem ukázal, že ho můžu chytat. Já se cítil skvěle. Kluci mi hrozně pomáhali bloky a vším možným. Fakt je play off hrozně týmová věc. Je to úplně neskutečný rozdíl oproti klasické sezoně,“ ohlížel se sedmadvacetiletý gólman po nedělním vyřazení.
Před novináře předstoupil jen krátce po odchodu z ledu. V kšiltovce, mikině a po šílené šichtě už ve zdánlivém klidu. „Za mě je dojem pozitivní. I přes prohranou sérii. Kdybychom si na začátku sezony řekli, že budeme hrát pátý zápas se Spartou, většina lidí by si to nedokázala představit. Dokázali jsme s nimi hrát vyrovnaný hokej,“ vyprávěl přes zklamání.
Asi jsem je štval, přiznal gólman
V sérii odchytal kompletních pět zápasů a dohromady 351 minut. Přes obrovský zápřah měl slabších chvilek minimum. Ze 178 střel pustil jen 11 puků a skončil s úspěšností 93,82 %. Čtyřikrát inkasoval během čtvrtého duelu a nevyšly mu nájezdy ve druhém utkání, kdy pustil všechny tři sparťanské pokusy. „Musel jsem to hodit za hlavu. Vůbec jsem se na to nechtěl zaměřovat,“ ohlížel se Brízgala.
Hráče Sparty, z níž jako odchovanec vzešel, napříč sérií hodně deptal. Tu dobrým zákrokem, jindy tím, že dotěrného Adama Rašku praštil lapačkou. „Asi jo, asi jsem je štval. Snažili se mě rozhodit, ale musím říct, že poslední dva zápasy už jsem to od nich necítil. Nevím, jestli to bylo tím, že je kluci víc drželi ode mě, nebo se i sparťani soustředili víc sami na sebe a svůj výkon, než aby se mě snažili rozhodit,“ vykládal kladenský hrdina.
U Rytířů kroutí už sedmou sezonu, poprvé naplno ukázal, že může být extraligovou jedničkou. Podle spoluhráčů rozhodně. „Fantastický. Znám ho už ze Sparty a obrovsky na sobě pracuje. Klobouk dolů. Jsem zvědavý, jestli si náhodou neprodlouží sezonu,“ předvídal Forman možnou pozvánku do reprezentace.
Sám Brízgala vlastní přínos nepřeceňoval. „Není to jenom o mně. Úplně celý tým se mohl přetrhnout,“ říkal bezprostředně po vyřazení. A pozitivně vzhlížel k příští sezoně. „Myslím, že můžeme myslet vysoko. Je to naše obrození. Je vidět, že změny, které nastaly, uhodily hřebíček na hlavičku. Jsou platné. Všichni věříme, že se to bude jenom dál zvedat,“ vyhlašoval Brízgala. U dalšího vývoje bude zásadní.
Základní část
Adam Brízgala
Play off
42
Zápasy
5
2387
Minuty
351
84
Obdržené góly
11
1052
Zákroky
167
20
Výhry
2
20
Prohry
3
2,11
Průměr gólů na zápas
1,88
92,61 %
Úspěšnost zákroků
93,82 %
4
Čistá konta
0