Jandač trénoval Spartu, teď je soupeř: Spal jsem dobře, jsme v plné síle. Vybavuju si...
Před deseti lety se Spartou vyřadil Plzeň, teď se Josef Jandač proti ní šikuje s Indiány k bojům v extraligovém čtvrtfinále. Pražský celek byl v předkole na pokraji vyřazení s Kladnem. O postupu rozhodl v prodloužení pátého zápasu. „Myslím, že Spartě to spíš dodá energii, než aby byla unavená,“ řekl před zahájením série, v níž bude Škodovka po sedmi letech bojovat o postup mezi nejlepší čtyřku soutěže. Program play off Tipsport extraligy >>>
V roce 2016 stál Jandač na opačné straně. Plzeň tehdy v šestém semifinále na domácím ledě vyrovnala 56 sekund před koncem třetí části. Lukáš Pech však v prodloužení gólem na 3:2 poslal Spartu do bitvy o titul. „Kdybyste mi to nepřipomněli, ani bych si nevzpomněl. Je to už dlouho. No, bylo to příjemné. Zažil jsem pak svoje první finále, kde jsme bohužel nestačili na Liberec,“ vykládal 57letý kouč Západočechů.
Z jeho nynějších svěřenců nastoupili před deseti lety Jakub Lev a kapitán Jakub Jeřábek, který nahrával na vyrovnávací branku Lukáši Pulpánovi. Jandačovi však přece jen vystoupily z paměti nejzřetelněji detaily o pražském týmu, který kočíroval.
„Měli jsme tehdy v ideálním věku několik klíčových hráčů, kteří uměli rozhodovat zápasy. Vybavuju si lajnu Buchtele, Přibyl, Forman. Dan Přibyl si v Plzni zranil koleno. Pak se to s ním táhlo. Měl podepsáno do Calgary, kde šel na operaci. Asi mu to tam zpackali. Buchtele měl zase v semifinále přeražený prst. Do finále jsme šli hodně pomlácení, chybělo asi sedm hráčů. Teď je situace jiná. Sice jsme řešili nějaké nemoci, což je ale normální. Jinak jsme v plné síle. Hlavně doufám, že to tak i vydrží, protože pro play off je to jeden z rozhodujících faktorů,“ uvedl Jandač.
Každopádně nadcházející série pro něj bude pikantní. Se Spartou ho pojí dlouholeté pouto. Jde na tým, s nímž prožil kus kariéry. Před svou minulostí se neschová. V pražském klubu působil celkem třikrát, naposledy před čtyřmi roky. Než si dal od trénování přestávku, která se protáhla na dva roky. Do Plzně nastoupil před začátkem minulé sezony.
Připomínka starých časů
„Samozřejmě se o tom mluví, protože jsem ve Spartě strávil nějakých osm nebo devět let. Je jasné, že se to bude připomínat. Já se to ale snažím co nejvíc utlumit. Já toho byl kdysi součástí, ale teď jsem tady, což je pro mě hlavní,“ zdůraznil.
Vzhledem k dramatickému vývoji předkola v Plzni do poslední chvíle nevěděli, na koho ve čtvrtfinále půjdou. Až v neděli se rozhodlo, že to bude Sparta. „Spal jsem dobře,“ reagoval Jandač. „Samozřejmě jsme s kolegy probírali možné soupeře. Jak se okruh zužoval, vycházela Kometa nebo Sparta. O tom jsme se bavili. Vyšla Sparta, ale na tom nezáleží, byť s malou výhradou. Sparta, ať narazí na kohokoliv, tak je téma. Vždycky se omílá, kdy konečně získá titul. To je všudypřítomný balvan, který oni valí. Tlak je každý rok obrovský. Vím o tom své. Jestli ale chceme postoupit, musíme je porazit,“ pokračoval.
Domácí zápasy bude Sparta hrát ve Sportovní hale Fortuna na pražském Výstavišti. Vrátí se do míst, kde se psala velká část její historie. Nastupovala tam přes půl století, na tomhle stadionu slavila tituly a odehrála se zde spousta silných příběhů. Poslední extraligovou sezonu Sparta hrála v Holešovicích v roce 2015, než se definitivně přestěhovala do O2 areny.
I pro Jandače to svým způsobem znamená připomenutí starých časů a plno reminiscencí. Třeba na semifinále proti Kometě a následný bronz v roce 2014. Třeba i působení ve Lvu Praha, který Jandač vedl v KHL začátkem ročníku 2012/13. Z jeho posledních sparťanských svěřenců v pražském týmu hrají Filip Chlapík, Roman Horák, Michal Řepík a David Němeček, dřív měl pod sebou taky Jaroslava Hlinku a Petra Tona, kteří pracují v klubovém managementu.
„Zažil jsem období, kdy jsme hráli jak v O2 areně, tak v Holešovicích. Nedokážu přesně říct, jak dlouho jsem byl kde, možná tak půl na půl. Pamatuju si ale, že přechod do O2 areny byl pro Spartu hodně zásadní. Tenkrát se řešila finanční situace klubu i vlastnická struktura. Majitelem byl (Petr) Speychal a ČKD. Jednalo se, jestli se Sparta domluví s O2. Dohoda byla jednou ze záchranných misí, které jí pomohly, nebyla na tom finančně dobře. Holešovice jsou ale historie klubu, Sparta tam dlouho hrála. Mají údajně širší kluziště a nové mantinely, ale nevím,“ povídal Jandač.
V předkole proti Kladnu se Sparta natrápila. Co zápasy ukázaly o soupeři plzeňskému trenérovi? „Jen se potvrdila vyrovnanost soutěže. Když vezmu předpovědi před sérií, hodně expertů tipovalo výsledek 3:2 pro Spartu. Tak to i dopadlo. Evidentně brali v potaz sílu Kladna. Na druhou stranu je potřeba připomenout, že Sparta šla do série bez dvou nebo dokonce tří centrů, což je obrovský zásah pro každé mužstvo. Jak se hráči postupně vraceli, byla pevnější,“ líčil.
Série byla dlouhá, Sparta se s Kladnem tahala do pátého zápasu. I s prodlouženími sehrála ještě kus navíc. „Nemůžu říct, co je výhoda a nevýhoda. Po dlouhé, vyrovnané sérii může přijít určitá únava. Na druhou stranu, když ji takhle překlopíte na svou stranu, a ještě speciálně Sparta, která byla pod velkým tlakem, vítězství je regenerační injekce“ mínil Jandač.
„Vybavuju si, že Zdeněk Moták prošel s Třincem přes čtyři kola k titulu, hráli série na sedm zápasů a urvali to. Myslím, že Spartu těsná výhra jen nabudí, nebude unavená. My už naopak cítíme, že potřebujeme hrát, protože pauza byla poměrně dlouhá. Oni jsou rozehraní a spadl z nich tlak z předkola. Ten tým má vždycky nejvyšší ambice, bude chtít uspět. Čtvrtfinále pro ně určitě není cíl,“ řekl.
Chystal si přípravy na různé soupeře, nechal si jen tu, kterou aktuálně potřebuje. „Máme čtyři základní body, na které se chceme zaměřit a které budeme chtít dodržovat. Ale ty vám určitě nevytroubím. Je to ale o víc věcech. Od nás musí hráčům přijít takový servis, který bude vyvážený, aby je nezatěžoval a neměli až moc informací. Hlavní ale je, aby mužstvo chtělo. Všichni se musí semknout a dodržovat určitá pravidla, která jsou, řekněme, zákony naší hry. Pak k tomu musí přijít i nadstavba: odvaha, statečnost. Všechna tahle frázovitá hesla, která ale prostě platí,“ dodal Jandač.