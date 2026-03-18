Čtvrtfinále podle Sportu: Zvládne Jandač Spartu? Galvas vs. Tomek, repríza finále pro...
Sotva dozněly otřesy nablýskaného předkola play off, vytahuje hokejová extraliga čtvrtfinálové menu. Předkrm nečekejte, extrémně napínavá soutěž nabízí rovnou čtyři hlavní chody. Šmrnc má opáčko loňského finále mezi Pardubicemi a Kometou, plzeňský trenér Josef Jandač si zase zavzpomíná na časy ve Spartě. Atraktivně působící Liberec chce po pěti letech přes Karlovy Vary do semifinále a Třinec hodlá s Mountfieldem HK odčinit loňský výpadek. Jaký ortel vynáší nad sériemi deník Sport a web iSport?
Pardubice-Kometa
Téma série
Nabušený útok vs. mistrovská obrana se Stezkou v zádech
První a druhý hráč kanadského bodování základní části (Červenka, Sedlák), nejproduktivnější obránce (Košťálek). Celkově nejvíce nastřílených branek ze všech čtrnácti týmů. Extrémní ofenzivní síla Pardubic narazí na nepříjemnou, tvrdou defenzivu. Úřadující mistr má jasně daný mustr, jak zošklivit soupeři hru, vydeptat ho a udeřit z kontrů či přesilovek. Přesně tohle se povedlo Kometě před rokem ve finálové sérii, hodně hráčů ji na obou stranách pamatuje.
Co může rozhodnout?
Šíře kádru
Když si projedete soupisky obou rivalů, máte jasno. Dynamo má daleko širší výběr, v obraně i v útoku. Může postavit (a postaví) čtyři nadstandardní útočné formace, z nichž každá dokáže rozhodnout zápas. Disponuje útočníky různé typologie, kreativními hvězdami i zodpovědnými dělníky. Brno je na tom z hlediska hloubky sestavy hůř. Během sezony nerozšiřovala kádr, nasazuje mladíky Ekrta, Hartla, Seliče, Kose. Navíc přišla o důležité zámořské beky Hollanda a Davidsona.
Faktor X
Aleš Stezka
Zatímco Pardubice můžou díky obří ofenzivní síle převalit sérii na svou stranu, i když jejich gólmani nepodají vždy špičkové výkony, Kometa nutně potřebuje mezi tyčemi pevnou skálu. Každý zápasový večer. Před rokem ji doručoval mladý dlouhán Michal Postava a vysloužil si kontrakt v NHL. Letos stojí obhajoba titulu na jeho zkušenějším nástupci Aleši Stezkovi. V předkole si vedl skvěle, vyčapal postup přes silný Motor. Má formu, pohodu.
Souboj nad rámec série
Sedlák x Pospíšil
„Nenechám mu žádný prostor, aby mě za sebou necítil. Ztratil u mě respekt. Jdu po něm!“ Pamatujete? Tahle silná slova vyřkl brněnský tahoun Kristián Pospíšil loni v dubnu o pardubickém esu Lukáši Sedlákovi. Reagoval na jeho tvrdý zákrok z finále číslo jedna, po kterém byl dlouho otřesený a další zápas vynechal. Vypadalo to, že play off nedohraje. Nakonec se vrátil do hry a pomohl Brnu ke zlatu. Se Sedlákem však už asi nikdy kamarád nebude.
Pardubice:
- Gólmani: 7
- Obránci: 9
- Útočníci: 10
- Součet: 26
Kometa:
- Gólmani: 8
- Obránci: 7
- Útočníci: 7
- Součet: 22
Tip Sportu na postup: 4:2
Pardubice vs. Kometa
Pardubice
Statistika
Kometa
99 (1.)
body
76 (8.)
165 (1.)
vstřelené góly
141 (7.)
117 (2.)
inkasované góly
149 (11.)
R. Červenka, 19+41 (1.)
nejproduktivnější hráč
J. Flek, 24+20 (6.)
R. Červenka, 19 (6.)
nejlepší střelec
J. Flek, 24 (2.)
R. Will, 91,45 % (9.)
úspěšnost očekávané jedničky
A. Stezka, 90,98 % (11.)
25,42 % (1.)
úspěšnost přesilovek
15,76 % (11.)
83,80 % (6.)
úspěšnost oslabení
78,05 % (10.)
687 (13.)
trestné minuty
467 (3.)
Kometa v předkole s Českými Budějovicemi
(3:1 na zápasy)
Skóre 10:7
Brankářská úspěšnost 96,03 %
Využití přesilovek 1/13 (7,69 %)
Ubráněná oslabení 1/10 (90,00 %)
Trestné minuty 35
Vzájemné zápasy:
Pardubice – Kometa 4:2
Pardubice – Kometa 7:1
Kometa – Pardubice 1:4
Kometa – Pardubice 1:2p
Plzeň-Sparta
Téma série
Poradí si Josef Jandač se „svou“ Spartou?
Tlak spojený s pražským klubem dobře zná, protože ho v osmi sezonách trénoval. Josef Jandač si na plzeňské straně uvědomuje, že je teď v pozici toho, který má navzdory výrazně lepšímu postavení v tabulce překvapovat. Titulová očekávání visí na Spartě, nikoliv Plzni. I na jména má rudá banda schopnější celek. Jenže pokud ji dokáže Jandač přechytračit, půjde o mimořádně silný příběh s další historickou dohrou v neprospěch týmu z hlavního města. Několik motivací by bylo.
Co může rozhodnout?
Zahřáté válce
Je to téma po každém předkole play off. Hodí se rozehranost na startu čtvrtfinále, nebo jsou zápasy navíc příliš ubíjející a vysilující? Bývalí hráči se povětšinou shodují, že jedno kolo k dobru není zpočátku nevýhodou, ale právě naopak. Sparta má za sebou náročnou sadu s Kladnem na pět duelů, postup urvala silou vůle. Na západ Čech dnes přijede s naplno pracujícími válci, Indiány může nachystat v nedbalkách. Pražská loupež venkovního klání by okamžitě do série vnesla jinou náladu.
Faktor X
Vítej, sladký domove
Je jisté, že Sparta utkání s pořadovým číslem tři, čtyři a (možná) šest odehraje ve Sportovní hale Fortuna. Vrací se tak domů do Holešovic, kde je zvyklá trénovat a kde Jandač třeba před 12 lety zažil krutou semifinálovou porážku v sedmém utkání s Kometou. Rozdíl v rozměrech kluziště oproti O2 areně udělá 116 metrů čtverečních. Než se Plzeň rozkouká, může odjíždět s prázdnou. Přičtěte unikátní atmosféru s letící vzducholodí nad ledem a… Sparťanské akcie stoupají!
Souboj nad rámec série
Kdo vyhodil to „staré železo“?
Po konci minulé sezony se Jakub Klepiš pakoval z Plzně, nevěděl, co bude dál. Škoda mu nenabídla smlouvu a extraligová budoucnost byla v případě mistra světa z roku 2010 nejistá. Jenže hokejový život píše fascinující příběhy. Jednačtyřicetiletý matador se upsal Litoměřicím, partnerskému klubu Sparty. V průběhu základní části si odskočil i do Mladé Boleslavi, ale v play off při absenci několika centrů znovu válčí v rudém. Jako nechtěný se ve čtvrtfinále vrací do Plzně, aby ji potrápil.
Plzeň:
- Gólmani: 9
- Obránci: 8
- Útočníci: 6
- Součet: 23
Sparta:
- Gólmani: 7
- Obránci: 8
- Útočníci: 8
- Součet: 23
Tip Sportu na postup: 2:4
Plzeň vs. Sparta
Plzeň
Statistika
Sparta
93 (2.)
body
86 (7.)
142 (6.)
vstřelené góly
161 (2.)
104 (1.)
inkasované góly
135 (7.)
A. Měchura, 19+12 (31.)
nejproduktivnější hráč
F. Chlapík, 21+30 (3.)
A. Měchura, 19 (6.)
nejlepší střelec
F. Chlapík, 21 (4.)
N. Malík, 92,93 % (1.)
úspěšnost očekávané jedničky
J. Kořenář, 90,73 % (14.)
20,93 % (3.)
úspěšnost přesilovek
25,28 % (2.)
84,38 % (4.)
úspěšnost oslabení
80,38 % (9.)
505 (8.)
trestné minuty
697 (14.)
Sparta v předkole s Kladnem
(3:2 na zápasy)
Skóre 13:10
Brankářská úspěšnost 93,71 %
Využití přesilovek 4/21 (19 %)
Ubráněná oslabení 11/16 (68,75 %)
Trestné minuty 48
Vzájemné zápasy:
Sparta – Plzeň 0:2
Plzeň – Sparta 5:6
Plzeň – Sparta 4:1
Sparta – Plzeň 3:0
Liberec-Karlovy Vary
Téma série
Mládí vpřed
Dojít s věkovým průměrem 24,7 let do čtvrtfinále? Kumšt i odměna za odvahu. Energie má v současnosti nejmladší extraligový kádr, hned po ní ale následuje Liberec (25,59). Čistě pro porovnání, věkový průměr žádného jiného mančaftu nešel v této sezoně pod 26 let. Oba soupeři ukazují, že to jde i s mladými. Už teď je jisté, že jeden z nich se probojuje mezi čtyři nejlepší, což by před sezonou tipoval málokdo. Bude slavit Jiří Kudrna, nebo Pavel Patera?
Co může rozhodnout?
Karlovarská marodka
Zatímco Liberec si zajistil přímý postup do čtvrtfinále už po utkání předposledního kola proti Hradci Králové, Západočeši museli do předkola. V něm sice smetli mátožné Vítkovice 3:0 na zápasy, do třetího duelu však nastoupili bez Haraldse Egleho. Pokud se lotyšský útočník nedá do pátku dohromady, může nastat problém. Karlovým Varům totiž dlouhodobě schází elitní střelec Ondřej Beránek spolu s neméně důležitým útočníkem Nicholasem Jonesem.
Faktor X
Gólmani
Může to být série gólmanů. Nebo lépe řečeno, s velkou pravděpodobností to tak skutečně bude. Petr Kváča i Dominik Frodl jsou pro své týmy naprosto klíčovými postavami, ne nadarmo oba patří v extralize k nejlepším. Krapet lépe si v základní části vedl o rok mladší Kváča, jenže Frodl moc nezaostával a zároveň patřil k nájezdovým specialistům. Liberecký gólman má nepatrnou výhodu, svůj tým totiž už dotáhl do finále. V sezoně 2020/21 vychytal Severočechům stříbro.
Souboj nad rámec série
Galvas proti Tomkovi
Jeden má za sebou už tři juniorské šampionáty, druhého podobná zkušenost teprve čeká. I tak ale Tomáše Galvase a Petra Tomka spojuje mnohé. Oba se v této sezoně posunuli, vyskočili a především zazářili. Liberecký zadák nadchl čtyřiadvaceti kanadskými body ve dvaatřiceti duelech, sedmnáctiletý Tomek naopak ohromil třinácti zásahy. V play off odhodil nebojácnost rychle, skóroval už v prvním zápase. Vítkovické trápil i jinak, uměl se jim dostat pod kůži.
Liberec:
- Gólmani: 8
- Obránci: 7
- Útočníci: 7
- Součet: 22
Karlovy Vary:
- Gólmani: 8
- Obránci: 6
- Útočníci: 6
- Součet: 20
Tip Sportu na postup: 4:2
Liberec vs. K. Vary
Liberec
Statistika
K. Vary
91 (3.)
body
87 (6.)
148 (3.)
vstřelené góly
138 (9.)
121 (4.)
inkasované góly
130 (5.)
R. Lenc, 24+11 (15.)
nejproduktivnější hráč
J. Černoch, 15+25 (12.)
R. Lenc, 24 (3.)
nejlepší střelec
O. Beránek, 18 (11.)
P. Kváča, 92,61 % (3.)
úspěšnost očekávané jedničky
D. Frodl, 92,46 % (5.)
15,87 % (10.)
úspěšnost přesilovek
20,88 % (4.)
85,55 % (2.)
úspěšnost oslabení
85,53 % (3.)
487 (5.)
trestné minuty
509 (9.)
Karlovy Vary v předkole s Vítkovicemi
(3:0 na zápasy)
Skóre 10:4
Brankářská úspěšnost 95,74 %
Využití přesilovek 5/14 (35,71 %)
Ubráněná oslabení 1/12 (91,67 %)
Trestné minuty 30
Vzájemné zápasy:
Karlovy Vary – Liberec 3:2n
Karlovy Vary – Liberec 3:2n
Liberec – Karlovy Vary 2:3
Liberec – Karlovy Vary 2:1
Mountfield HK-Třinec
Téma série
Kdo má ucelenější a propracovanější systém?
Jakmile Oceláři narazili na Hradec před třemi lety ve finále, došli si pohodlně pro titul a mančaft z východu Čech školili. Jenže parta Tomáše Martince je dál a její vrchní stratég zase o fous zmoudřel. Proti Třinci, který už není tolik dominantní jako při zlatých sklizních, může ukázat velkou partii šachového velmistra, kde prim hraje bezchybný systém figur. Z této premisy ostatně bude vycházet i protějšek Boris Žabka. Jestli vás baví pitvání v detailech, které rozhodují, prosím!
Co může rozhodnout?
Síla individualit
V Hradci to neuslyší rádi, ale zkuste schválně vybrat aspoň jednu zářivou hvězdu z pole. Příliš nepochodíte. V defenzivě můžete snad poukázat na T.J. Melancona, ale jediným, kdo se v základní části vešel do elitní třicítky bodování, byl Lukáš Radil (13+20). Na jiné východočeské adrese přitom považovaný za pána v letech bez perspektivy. Třinec má arsenál širší – Hudáček, bratři Kovařčíkové, Nestrašil i reprezentační beci. Ale hlavně u Ocelářů najdete vítěze, což může udělat rozdíl.
Faktor X
Tomáš Martinec
Vzhledem k rozhození karet v předkole mohl hradecký kouč pitvat Oceláře celé dva týdny do nejmenších detailů. Málokdo v tak proměnlivém oboru vydrží pět let, v současné extralize dokonce kromě dvaapadesátiletého stratéga vůbec nikdo. Hráči za Martincem jdou. Dobře ví, jak rozvrhnout minutáž, na koho hrát těsnou obranu, kde najít mezírku u protivníka. Méně zkušeného Borise Žabku může takříkajíc překoučovat. Tím se Mountfieldu teoreticky otevírá opětovná účast v semifinále.
Souboj nad rámec série
Mazanec x minulost
Před třemi lety sledoval brankář Marek Mazanec finále s někdejším zaměstnavatelem ze střídačky. Teď se mu postaví poprvé v rámci play off. Velká část bývalých spoluhráčů je fuč, zbyli Aleš Jergl, Kevin Klíma, Jordann Perret a Petr Koukal, nyní v pozici asistenta trenéra. Nehledejte zlou krev, pod Bílou věží se Mazancovi dokonce narodil syn. „Mrzí mě hodně, že se nepovedl úspěch. Osobní zklamání,“ líčil gólman při odchodu. Musí se nastavit tak, že chce v Hradci krást.
Mountfield HK:
- Gólmani: 8
- Obránci: 7
- Útočníci: 5
- Součet: 20
Třinec:
- Gólmani: 8
- Obránci: 7
- Útočníci: 7
- Součet: 22
Tip Sportu na postup: 3:4
Mountfield HK vs. Třinec
Mountfield HK
Statistika
Třinec
90 (4.)
body
87 (5.)
141 (7.)
vstřelené góly
148 (3.)
120 (3.)
inkasované góly
131 (6.)
L. Radil, 13+20 (23.)
nejproduktivnější hráč
L. Hudáček, 17+24 (7.)
R. Pavlík, 14 (23.)
nejlepší střelec
L. Hudáček, 17 (12.)
S. Škorvánek, 92,43 % (6.)
úspěšnost očekávané jedničky
M. Mazanec, 92,54 % (4.)
15,76 % (12.)
úspěšnost přesilovek
20,59 % (5.)
82,51 % (8.)
úspěšnost oslabení
84,18 % (5.)
588 (11.)
trestné minuty
483 (4.)
Třinec v předkole s Olomoucí
(3:0 na zápasy)
Skóre 6:3
Brankářská úspěšnost 94,74 %
Využití přesilovek 1/11 (9 %)
Ubráněná oslabení 9/9 (100 %)
Trestné minuty 22
Vzájemné zápasy:
Mountfield HK – Třinec 4:1
Třinec – Mountfield HK 6:1
Třinec – Mountfield HK 2:5
Mountfield HK – Třinec 3:0