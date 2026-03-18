Zimák tipuje play off a vybírá trenéra po Rulíkovi. V NHL kdysi zářili, ale asi neprojdou
Český hokej hledá trenérskou superstar. Anebo ani ne superstar, spíš někoho, kdo by těžkou roli dobře zvládl. Jaké jsou možnosti? Tím se zaobírá nový díl Zimáku s obvyklými hosty Radkem Dudou a Zbyňkem Irglem. Shoda panuje, že ideální variantou by byl Tomáš Plekanec, jenže tam to bude těžké. O to víc, když zůstává na kladenské střídačce, byť nově jako pravá ruka Radima Rulíka a už ne hlavní kouč. Padá už i dříve avizované jméno jako Josef Jandač, Radek Duda však přichází s jinými adepty, kteří měli vynikající kariéry v nejlepší světové lize a trénování se věnují.
Hodnotí se samozřejmě i extraliga a složitá situace ve Vítkovicích, kde to podle informací Zimáku neustojí kouč a manažer Václav Varaďa. Proč? A jak zní všechny důvody? To zase dobře ví Zbyněk Irgl. A nakonec samozřejmě nemůže chybět rozbor čtvrtfinálových sérií play off. Vyhodí Plzeň Spartu, nebo ne?
