Plekanec: Kdy mi v sezoně bylo brutálně nejhůř. Jak to vypadá s jeho budoucností?
První rok v nové roli má za sebou. Úspěšně. Tomáš Plekanec se v nové éře kladenského klubu postavil do pozice sportovního ředitele, když bylo nejhůř, sestoupil i na lavičku jako hlavní trenér. Rytíře nakonec dovedl do předkola play off, kde ambiciózní klub zatápěl favorizované Spartě. „Když vezmu sérii marketingově, splnila všechno. Dá se říct, že i hokejově. Série byla na hraně, troufám si dodneška tvrdit, že jsme byli o kousek lepší,“ ohlíží se bývalý vynikající centr v rozhovoru pro iSport. Promluvil i o přesunu reprezentačního realizačního týmu do Kladna.
Šuškalo se o tom už nějakou dobu, v úterý se informace oficiálně potvrdily. Reprezentační kouč Radim Rulík u národního týmu pokračovat nebude, jako novou výzvu si zvolil Kladno. U Rytířů bude působit společně s asistenty Tomášem Plekancem, Markem Židlickým i Ondřejem Pavelcem.
„Naše spolupráce fungovala. Bylo pro mě přirozené, že mě napadlo, jestli by byla varianta tohle posunout i do Kladna, až na to bude správný čas. Povedlo se, že jsme tu všichni kromě Jirky Kalouse, který má práci ve Varech,“ říká Plekanec z pozice sportovního ředitele Rytířů.
Kapitola u reprezentace pro vás končí, takřka celý realizační tým se bude přesouvat do Kladna. Jak se budete ohlížet za touhle kapitolou?
„Je obrovská čest, že si mě tam kluci vzali, že si mě Radim s Markem Židlickým, Jirkou Kalousem a Ondrou Pavelcem vybrali do svého týmu. Prezident Hadamczik to hned podpořil a souhlasil s tím, že se ke klukům můžu přidat. Spadlo mi to v té době z nebe. Můžu mluvit asi i za ně, že jsme si sedli. I když jsem přišel navíc, úplně jsem jim to nerozjebal, když to řeknu úplně narovinu. Sedli jsme si, máme srandu. Práce za realizákem vidět je. Teď to bude třetí mistrovství světa, šanci dostane zase někdo jiný. Nikde není napsáno, že se tam třeba někdy v budoucnu v téhle sestavě nemůžeme sejít znova.“
Trenérský štáb s podobnými zkušenostmi moc týmů nemá. Může to být trumf Kladna?
„Podobně jsem odpovídal i ohledně hráčů Sparty. Výsledek nikdy nedělá papír. Je tam velký předpoklad, ale na papíře se nikdy nevyhrává nic. Musí si všechno sednout, hráči musí za týmem jít a věřit tomu, že jdou všichni za jedním cílem. Když to tak je, funguje to.“
Reprezentace? Nevypadá to
V záměrech hokejového svazu Tomáš Plekanec podle informací Sportu figuroval jako první volba po Radimu Rulíkovi, jenž po květnovém MS neprodlouží smlouvu a převezme extraligové Kladno. Zdroje hovoří o tom, že nynější Rulíkův asistent učiní to samé, co jeho kolegové a bude se plně věnovat pouze práci u Rytířů. Nabídku od vedení Českého hokeje měl Plekanec opravdu dostat, za nabídku poděkoval a údajně se slovy, že se na tak náročnou práci ještě necítí, ji vrátil. Hledání nástupce zlatého kouče z Prahy tak pokračuje. Šéf svazu Alois Hadamczik chce mít jasno nejpozději do začátku května, aby se nový realizační štáb mohl vydat na inspekci přímo na šampionát.
Při nástupu na lavičku jste říkal, že budete trénovat Rytíře jen do konce sezony. Ale přišlo mi, že vás to opravdu chytlo. Jste rád, že jako asistent zůstanete na střídačce?
„Já nikdy neříkal, že nechci trénovat, neříkal jsem, že chci být v kanceláři. Naopak jsem vždycky tvrdil, že chci být u ledu. Už když jsem nastoupil, říkal jsem, že chci vidět kluky v kabině a určitě nechci kancelář nahoře. Spíš se budu snažit klukům pomoct dole. Vždycky mě trénování bavilo. Ale strašně nerad tomu říkám trénování. Spíš mě baví koučink, něco v tomhle smyslu. Ale nikdy bych tohle nemohl dělat, kdyby to Lucka (Šafářová, manželka) neakceptovala, nebyla smířená s tím, že to dělám. Mám doma děti a trenérská práce je náročná. Tohle všechno hraje roli v tom, kdy, jak moc a co můžu dělat.“
Dá se říct, že se teď s kolegy máte od čeho odpíchnout. Účast v play off po 13 letech, napínavá série se Spartou a po ní jste říkal, že jste na hráče hrdý. Nemrzí vás, že se nepřipravujete na čtvrtfinále proti Pardubicím?
„Mrzí mě to, jednoznačně. Všechny nás to mrzí, protože jsme cítili, že jsme měli na to postoupit dál. Kluci byli tak strašně semknutí, že i oni cítili, že to mělo vyjít. Mrzí to hodně.“
S hráči jste už měl posezonní pohovory. Jaké ve vás zanechaly dojmy?