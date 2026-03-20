Šéf Boleslavi: Říkám si, jestli mají Vlasák a Ševc dostat šanci. Zdráhal? Peníze do kanálu
Třinácté místo, ztráta čtyři body na předkolo play off a brzký konec sezony. V Mladé Boleslavi po uplynulém ročníku zavládlo rozčarování. „Poměrně dost jsme navýšili rozpočet před sezonou. A přijde mi, že ekonomicky na tom nejsme tak, že bychom měli být třináctí,“ rozpovídal se majitel klubu Jan Plachý. Pro deník Sport mluvil i o tom, jaká je pozice sportovních šéfů Tomáše Vlasáka s Martinem Ševcem, o tom, jak je těžké konkurovat v prostředí, kam míří víc a víc miliardářů, nebo o hledání nového trenéra.
Situace v průběhu sezony se dostala do kritického bodu. Mladá Boleslav sáhla k trenérské rošádě, na lavičku přivedla zkušeného krizového manažera Miloslava Hořavu. Ani on ale nedokázal Bruslaře nakopnout a dovést do vyřazovacích bojů. V jednu chvíli se Středočeši dokonce přiblížili na pouhé dva body k poslednímu místu a strašáku baráže. „Bylo to docela nervózní,“ ohlédl se šéf klubu Jan Plachý s odstupem.
Jak jste prožíval sezonu z osobního pohledu?
„Musím říct, že dost hekticky. Cítím se být spíš podnikatel než hokejový bafuňář, vždycky před začátkem sezony říkám, že s tím nechci mít úplně moc starostí, že bych byl rád, kdyby sezona byla v klidu. Ale dospělo to do takové fáze, že jsme byli dva body od posledního místa a musel jsem jít do kabiny a trošku si promluvit s hráči narovinu.“
To, že musí majitel zavítat do kabiny, je poměrně neoblíbené řešení, že?
„Záleží, některý majitel to má rád a chodí tam furt. Já si spíš myslím, že to je působiště trenérů a hráčů. Úplně si nemyslím, že by tam majitel měl každou chvíli chodit. Na druhou stranu, když už tam jednou za čas jdu, asi to má svoji váhu.“
Krátkodobě to zafungovalo, protože se výsledky zlepšily.
„Říkat si, že to zafungovalo, protože jsem šel do kabiny… Hrají hráči, série čtyř zápasů doma nás z toho dostala. Porazili jsme Pardubice za tři body, porazili jsme Třinec, Vítkovice a Hradec. To nás z toho dostalo, udělali jsme si už nějaký náskok a dopadlo to, jak dopadlo.“
Dá se říct, že jste splnili minimum, když jste se aspoň vyhnuli baráži? Byť jste chtěli do play off.
„My jsme poměrně dost navýšili rozpočet před sezonou. A přijde mi, že ekonomicky na tom nejsme tak, že bychom měli být třináctí. Neodpovídá to, nevidím tam úměru. Kdyby do toho šlo málo peněz, řeknu jo, můžeme být rádi, že nehrajeme baráž. Ale já myslím, že to nesedí.“
Byl už čas si sezonu zanalyzovat?
„Těžké. Je jasné, že to zanalyzujeme, minulý týden jsme nad tím seděli, měli jsme tady představenstvo. Rozebíráme to pořád dokola. Fakt složité.“
Prozradíte, na co jste přišli? Co bylo špatně?
„Špatný je tým. Bohužel.“
Chodit do Škodovky na kobereček a zpovídat se...
Je to kvalitou hráčů, nebo tím, jak je tým poskládaný?
„Určitě špatně poskládaný. I styl, jakým se projevoval… Řekl bych, že jsme to dohrávali v takové letargii, že tam nebylo v podstatě nic. Už ani základní věci. To je pro mě bojovnost, nějaké založení, bruslení… Nebylo tam nic.“
Co to říká o sportovním úseku, když řeknete, že byl tým špatně poskládaný?
„Být to já před deseti lety, už tam není ani jeden. Tak to je.“