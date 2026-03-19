Kdo a jak hlasoval v anketě TOP 100: v Brně a Třinci (ne)překvapili, Červenka nevyhrál u...
Jednoznačným králem základní části se stal Roman Červenka. Ne všichni ale čtyřicetiletého tahouna Pardubic viděli na prvním místě. V tradiční anketě TOP 100 hokejistů extraligy mu vysokým umístěním zdatně sekundovali týmový parťák, kapitán rivala či brankář ze západu Čech. Hlasování se vedle klubových trenérů a redaktorů deníku Sport opět zúčastnila i celá řada expertů. Někteří z koučů vyloženě upřednostnili své hráče. V článku iSportu se podívejte, jak pro Sport Magazín hlasovalo třicet oslovených odborníků.