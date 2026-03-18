Moment hrůzy v Plzni: Fina odvezli na nosítkách. Vážnější to snad nebude, uklidňoval kouč
Byl to moment, při němž každému na stadionu zatrnulo. Plzeňský útočník Ville Petman se v prvním čtvrtfinále proti Spartě dostal v rohu kluziště do souboje s Tomášem Hykou, po odehrání puku ošklivě vletěl do mantinelu a bezvládně zůstal ležet na ledě. Na plochu museli zdravotníci s nosítky a na sparťanského útočníka se snesl vztek domácích fanoušků i hráčů v čele s Petmanovým bratrem Mikkem. „Někdo od nás říkal, že to byl trošku nešťastný zákrok. Doufáme, že bude v pohodě,“ řekl k hrozivému okamžiku kapitán Jakub Jeřábek. Program play off extraligy ZDE >>>
Na první pohled nešlo o nijak výjimečný okamžik. Ville Petman ve 49. minutě rozehrával v rohu vlastního pásma a ocitl se pod tlakem napadajícího Tomáše Hyky. Šestadvacetiletý Fin se střetl se sokem ramenem, už v pádu odpálil puk z otočky co nejdál od své branky. A pak přišel ostrý náraz o mantinel.
Petman zády a hlavou napálil do mantinelu a na ledě zůstal bezvládně ležet s rukama rozhozenýma kolem těla. Na Hyku se začaly snášet nadávky z tribun a okamžitě pocítil i vztek Petmanova bratra Mikka a obránce Daniela Maláka.
„Když se kluci z Plzně a obecně fanoušci kouknou na video, tak zjistí, že to byl smolný moment, kluci do sebe šli tělo na tělo. Petman se otočil do jízdy vzad, spadl, škobrtnul a dal si hlavou o mantinel. Je to smolný moment, my mu všichni přejeme brzké uzdravení, snad to nebude nic vážného,“ popisoval po utkání sparťan Filip Kuťák.
Ten šok je vždy nepříjemný
Zatímco hráči Plzně si s Hykou vyřizovali v rohu účty, na led zamířili zdravotníci s nosítky. Ville Petman ještě zkusil za pomoci spoluhráče a lékaře opustit hřiště po svých, jenže očividně otřesený se neudržel na nohou. Za potlesku stojících fanoušků nakonec zamířil z plochy na připravených nosítkách, Plzeň se musela bránit ve čtyřech, protože sudí nešťastný střet neposoudili jako faul na rozdíl od následné odplaty Mikka Petmana.
„Jel na vyšetření do nemocnice. Myslím, že nějaké bezprostřední ohrožení nebo vážnější zranění to snad nebude,“ prozradil na pozápasové tiskové konferenci plzeňský kouč Josef Jandač.
Optimistický zůstával i útočník Jan Schleiss. „Vždycky je ten šok nepříjemný. V tu chvíli se to vypne a hra jde kolem. Najednou vidíte, že váš spoluhráč tam leží, nevíte, co se děje, takže se snažíte tam rychle běžet. Vždycky zamrazí. Zaplaťpánbůh, myslím si, že je v pohodě. Buďme rádi a ať je zdravý,“ prohlásil.
Plzeň v Petmanovi přišla o autora 21 kanadských bodů (10+11) ze základní části. První čtvrtfinále hrál v lajně se svým sourozencem a s Michalem Teplým ve druhé lajně. Už během první komerční přestávky Škodovka oznámila, že s oběma seveřany prodloužila smlouvu i na příští ročník. Minimálně v závěru prvního čtvrtfinále si však bez Villeho musela poradit. „Říkali, že vnímá v klidu. Doufejme, že bude v pohodě. Nám nezbývá nic jiného než jít dál, hrát a doufat, že se brzo vrátí,“ velel plzeňský lídr Schleiss.