Sebrali jste nám gól? Tady máte další dva… Pardubice parádně reagovaly na výzvu
Obyčejně vám trenérskou výzvou sebraný gól, tenhle navíc parádní, zpraží náladu. Zvlášť v tak důležitou chvíli. Jenže hokejisté Pardubic to měli naopak. Přeškrtnutá luxusní trefa Jana Koštálka na 3:1 nepřinesla vzmach Komety, nýbrž řádění Dynama. Z navráceného skóre na 2:1 už to za dalších 68 sekund bylo 4:1. „Okradený“ Košťálek nahrál Romanu Červenkovi na třetí gól, za dalších osm sekund pálil přesně Jiří Smejkal. Východočeši svalili Brno 5:1 a ve čtvrtfinále extraligového play off jdou do vedení. Pokračuje se na stejném místě ve čtvrtek od 18 hodin.
Jedenáct dnů bez kloudného hokeje se na Pardubicích projevovalo, ale i v syrovějším stavu dokázali nakonec suverénně skolit Kometu, takže klíčové zadáni splnili. Mouchy na výkonu se daly čekat, Brno přijelo rozehranější z vítězného předkola proti Motoru, drželo se necelých 50 minut, pak následoval pardubickými diváky mohutně oceněný čítankový odskok coby reakce na úspěšnou brněnskou challenge.
Dynamo rozjelo bitvu s chutí a po 112 sekundách hráči zvedali ruce nad hlavu, když Vladimír Sobotka zblízka prostřelil Aleše Stezku. Ten neviděl finální manévr pardubického útočníka a kapituloval.
Kdo však čekal pokračující masivní tlak, nedočkal se. Hosté se rozkoukali a dávali si záležet, aby všemi možnými způsoby navrtali domácí choutky na kombinační hrátky. Svou obvyklou porci otravnosti nabízel Kristián Pospíšil, v přerušení se věnoval protihráčům, tu a tam docházelo k záměrným rozmíškám a ve výsledku se Kometě dařilo kouskovat hru.
Domácí si kazili plány celkem zbytečnými fauly (Sedlák, Hájek), při druhém oslabení Pospíšil narval puk do tyčky, byla jednou brněnskou ze dvou v první části. Jako třetí z domácích musel na trestnou lavici Sobotka za dohrání soupeře u mantinelu a nebyl rozhodně sám, kdo kroutil hlavou.
I bez provinění by gól na 99 procent padl
Kometa se začala dostávat výrazněji na kotouč, ale vzrůstající možnosti sundal nešetrným zákrokem Adam Zbořil, který najel do nic netušícího Jana Mandáta. Sudí zkoumali, zda by se k ataku nehodil vyšší postih, ale zůstali u dvojky.
Pardubickou přesilovkou začalo druhé dějství a s ní přišlo navýšení skóre na 2:0 poté, co Miloš Kelemen přetlačil před Stezkou Michala Gulašiho a našel mezeru ve Stezkově postoji. Východočeši získali vrch, vládli hře a vypadalo to, že partii zkušeně zrežírují až do konce. Jenže tyhle záměry jim přiškrtil nejvíce sledovaný hráč Komety. Pospíšil převzal na útočné modré skvělý pas odražený o mantinel od Libora Zábranského a dělovkou k tyči překvapil Malcolma Subbana.
Poměrně blízko srovnání byli hosté ke konci prostřední části, kdy Zábranský hned dvakrát napřáhl, ale k jeho pověstným ranám měly tentokrát jeho pokusy daleko. Však se hned podíval na hůl, aby si snad někdo nemyslel, že za neúčinné zakončení mohl on.
Jakmile Jan Košťálek v přesilovce ve 48. minutě bombou zvýšil na 3:1, ochozy bouřily. Nadšení však přidusila trenérská výzva Komety za nedovolené bránění v brankovišti. Kelemen holí drobně drknul Stezku, i když bez tohoto provinění by gól na 99 procent stejně padl.
Brňané se radovali, jenže početní převaha pokračovala a byl to Roman Červenka, který po minutě už bez odporu zvýšil na 3:1. Kometa šla do kolen, po osmi sekundách od vhazování překonal Stezku Smejkal a stejný hráč v samotném závěru upravil stav na malý debakl pro Kometu.