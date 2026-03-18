Sparta vede sérii. Kousal: Děláme černou práci, bereme jim sílu. Náboj to mělo, zní z Plzně
Snahu nelze upřít, ale tohle bylo málo. Tak shrnul výkon Plzně v prvním čtvrtfinále play off proti Spartě její trenér Josef Jandač. Čekali byste, že Indiáni na Spartu vlítnou. Vsadí na to, co jim přinášelo úspěch. Budou aktivní, vytvoří si šance. Jenže působili vlažně, až zaskočeně. První duel série prohráli 0:2. Hostující tým byl hladový a připravený. Z Prahy přiletěl na vítězném koberci a vznáší se na něm dál. „Musí se však vyhrát čtyři zápasy. Věřím, že příště nastoupí jiné mužstvo. Myslím tedy to plzeňské…" dodal po porážce kouč poražené Škodovky.
Pavel Kousal v polovině listopadu na západní frontě nastřílel hattrick. Dařilo se mu i tentokrát. V předkole play off se neprosadil, bodově byl na nule. Napřed hrála Sparta jedno ze tří oslabení po jeho střetu s gólmanem Nickem Malíkem za brankou. V 37. minutě se vymotal s pukem na střed hřiště těsně za modrou čárou. Přesně nad beton k pravé tyči poslal druhý gól hostů.
„Dojel jsem si po své střele pro odražený puk, někdo mi zablokoval beka, že jsem se dostal na osu, pak mi tam ještě někdo hezky projel před bránu, takže jsem střelu schoval za něj a podle mě to gólman neviděl,“ popisoval svůj zásah.
Ten „ještě někdo“ byl Filip Kuťák, člen čtvrtého útoku hostů, který sehrál zcela zásadní roli v tom, že Pražané urvali v sérii první bod. Výborná práce celé lajny předcházela už úvodnímu zásahu. Michal Vitouch si pak nikým z domácích nehlídán a nedotčen našel na brankovišti volný kotouč a po rychlé kličce otevřel skóre čtvrtfinále.
„Byla to klasická tři dvojka. Dostal jsem puk do strany do bekhendu. Vystoupil na mě jejich bek, já to hodil na bránu, kluci tam byli dva na jednoho a před gólmanem stál Vity sám. Ale od toho tam jsme. Odvádět černou práci. Brát soupeři sílu, klukům v prvních třech lajnách přichystat útočné pásmo. Když padne gól navíc, jenom dobře,“ vracel se Kuťák, který přišel na výpomoc z partnerských Litoměřic.
Jeřábek: Asi všichni viděli, že to náboj mělo
„Každý zápas je jiný, ale myslím, že všechny budou vyrovnané. Šli jsme do toho, že budeme hrát, co chceme my. Vždycky se hraje líp, když se vede. Klíčových okamžiků bylo určitě víc. První gól a pak, že jsme neinkasovali z přesilovek a dokázali náskok pohlídat. Jsme rádi, že jsme to zvládli,“ navázal Kousal.
Sparta měla dva dny volna, Plzeň nehrála téměř dva týdny. Už ve třetí minutě Petr Zámorský během jednoho střídání třikrát pálil na sparťanskou branku a měl první gólovku zápasu. Na dlouho to však bylo všechno. Indiáni jako by postrádali klid. Sparta vypadala uvolněně, byla trpělivá.
„Asi všichni viděli, že to náboj mělo. Nám možná zezačátku trošku trvalo přepnout na play off mód. Tam si myslím, že Sparta, jak byla rozehraná a nastavená v hlavě, byla lepší. My to vyrovnali, ale bohužel z toho nepramenil žádný gól. Neřekl bych, že byla nevýhoda, že jsme měli pauzu. Snažili jsme se na to připravovat a upozorňovat, v tom bych problém neviděl,“ vyvracel plzeňský kapitán Jakub Jeřábek.
„Nikdo si nešel zahrát, ale šli jsme vyhrát,“ řekl trenér hostů Jaroslav Nedvěd. Sparta má první bod, navázala tam, kde v předkole proti Kladnu přestala. Až na pár záchvěvů Plzni moc nedopřála. Ale série teprve začala.
„Možná nám hrálo do karet, že máme za sebou jednu sérii, která byla na pět zápasů, jsme rozehraní. Ale máme k nim velký respekt. Je to skvělý tým, který celou sezonu ukazoval výborný hokej, s výbornou obranou a gólmanem. Série bude těžká. Ale pokud budeme hrát náš hokej jako dneska, budeme úspěšní,“ dodal nečekaný muž zápasu Kuťák.