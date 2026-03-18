Pospíšil je zase středem pozornosti: Chtěli jsme jim to kazit, aby byli frustrovaní
Zase bude pořádně vidět. Podobně jako loni při finálové sérii. Kristián Pospíšil přitahuje pozornost soupeřů hokejovým kumštem i bohatou účastí v plejádě potyček, rozmíšek a strkanic. Pardubice vědí, koho si v extraligovém čtvrtfinále strážit, koho rozptylovat a do koho „zajet". Duel Dynamo vs. Pospíšil může v sérii nabírat zajímavé grády. Ale i slovenské hvězdě jde v prvé řadě o hokejový výsledek. A ten ve středu nepřišel, Kometa padla 1:5.
Určitě jste věřili, že úspěšná trenérská výzva a návrat ke skóre 2:1 pro Pardubice váš tým povzbudí. Ale byli to domácí, kteří rychle utekli až na 4:1… Co se stalo?
„Mrzí to moc, protože tohle by se nám nemělo stávat. Vyjde nám výzva a my hned na to dostaneme třetí i čtvrtý gól. Ale jak jsem říkal v kabině, do půlnoci můžeme být smutní, od půlnoci je nový den a zápas. Je jedno, zda jsme prohráli v prodloužení v poslední sekundě nebo 5:1. Znovu je třeba nastavit si hlavy, abychom napodruhé byli úspěšní. Při hře pět na pět hrajeme vyrovnanou partii.“
Asi nejblíže dorovnání na 2:2 jste byli při přesilovce na konci druhé třetiny, Libor Zábranský tam měl dvě zajímavé pozice na své obvyklé rány.
„Bohužel přesilovky nás trápí celou sezonu. Nebo ne přímo trápí, ale kdybychom netrefovali dvě tyčky, pomohli bychom si góly. S jedním se nedá vyhrát, produktivitu musíme navýšit, zvlášť proti tak kvalitnímu týmu. Já věřím, že s Pardubicemi dokážeme hrát, jen musíme zvýšit tempo, abychom se před bránu dostali častěji a jejich brankáři to ztížili.“
Tempo a co ještě?
„Jak říkám, při pět na pět jsme si navzájem nic nedarovali. Je to o jedné střele, pokud se k nim dostaneme. Jinak to proti takové kvalitě nepůjde. Věřím, že až se bude lámat chleba, dodáme přesně to, co hokej potřebuje.“
Pardubice o vás dobře vědí, nepřijde vám, že jste plynule přešel z loňské série do této?
„Oproti minulému roku máme trochu jinou skladbu týmu. Loni jsem měl možná trochu jiné úlohy, snažil jsem se pomoci týmu víc i produktivitou, soustředil se víc na hokej. Je to trochu rozdíl. Ale pokud přijde i na to, změním svůj styl hokeje a trochu ukážu i jiný.“
Přemýšleli jste, kudy by to na Dynamo mohlo jít z důvodu jeho nerozehranosti?
„Ne, chtěli jsme hrát svůj hokej, nesoustředit se na ně, ale na sebe. Trochu jim to kazit, aby byli frustrovaní. Na začátku se nám to dařilo, ale naše oslabení nám nepomohla, toho se musíme vyvarovat.“
Vy jste jiný tým než loni, co Pardubice z vašeho pohledu?
„Uvidíme. Máme první zápas za sebou, k tomu zkušenost z minulého roku. Na druhou stranu, třeba zápasy s Budějovicemi byly každý jiný. Předpokládám, že i ve čtvrtek to bude úplně jiné než dnes.“
Jediný gól padl z vaší hole, krásně o mantinel vám přihrál Libor Zábranský. Co jste na jeho pas říkal?
„Ano. Zakřičel jsem si, viděl mě a taky jsem mu za tu nahrávačku hned poděkoval. Jsem rád, že to vyšlo. Ale znovu, s jedním gólem se nedá vyhrát. Musíme jít víc do brány, víc střílet. Pak se nám tam snad něco odrazí.“