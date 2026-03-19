Spartu doprovází legendární Zelenka: Jsem takový maskot. Jezdím všude, do týmu se nemíchám
Jiné legendy chodí na hokej do VIPu, další pracují ve vedení, Jiří Zelenka je pořád nejraději poblíž mužstva. Stejně jako v minulých letech ho doprovází při play off. Pohybuje se tam, kam ho to pořád táhne nejvíc. „Snažím se jezdit všude. Jsem takový maskot,“ utrousila 53letá ikona pražského klubu během čtvrtfiálové série proti Plzni.
Se Spartou ho propojuje pupeční šňůra. Nikdo za ni nesehrál 16 sezon jako on. „Zelí“ s týmem získal čtyři extraligové tituly. Ze všech ostrostřelců klubové historie dal víc gólů jen Petr Ton. Když se před 32 lety Sparta naposledy střetla v play off s Kladnem, potkali se spolu v sérii taky. Zelenka dal v prvním utkání hattrick, Petr Ton, který ho v žebříčku později jako jediný překonal, nastupoval za Kladno.
To všechno odnesl čas. Z Tona je výkonný manažer Sparty, ze Zelenky trenér mládeže. Jeho starší syn Jakub dělá u áčka videokouče a manažera týmu, mladší Filip kustoda. Jiří Zelenka se k týmu připojil během play off. „Byl jsem s nimi už v Kladně, loni projel Třinec a všechny série. Když nemám trénování na Spartě, nezasahuje mi to do programu, jedu s klukama. Mám možnost být s nimi, což je super,“ pochvaloval si.
Pohybuje se kolem kabiny, když je potřeba, pomůže masérům. Do mužstva se však nemíchá, ani nemluví. „Od toho tam jsou trenéři. Ani na pokřiky nechodím. Držím se spíš stranou, s kluky z vedení. Když je potřeba, pomůžu masérům vykládat, nakládat věci. Jsem tu vyloženě z toho důvodu, že mě to baví a chci být u toho. Taky dohlídnu na syny, ale oba jsou slušně vychovaní, takže žádný dohled nepotřebují,“ připomněl.
Zatímco tým zůstal v Plzni už od úterka, on jezdil na otočku z Prahy se sportovním manažerem a bývalým spoluhráčem Jaroslavem Hlinkou. V prvním čtvrtfinále Sparta zvítězila 2:0, byl spokojený, i když na Indiánech se mohla projevit dlouhá přestávka. „Dřív jsme tohle zažívali my, než se rozehraješ, jsi v určitém útlumu. Hlavně ať se daří, první zápas kluci hráli super. Snad to zvládnou. Já na led už nepůjdu,“ usmál se.