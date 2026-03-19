8:4! Dynamo skvostně vybruslilo ze zatmění, Sedlák obrátil Kometu hattrickem za pět minut
První duel 5:1 pro Pardubice, ve druhém vedení 2:0 a nalajnovaná cesta k druhému triumfu. Jenže na vymetenou oblohu dorazila nevídaná bouřka tří brněnských gólů a brutální zvrat. Dynamo předvedlo kolaps, Kometa rvavost. Síla Východočechů je ovšem extrémní, po srovnání myšlenek se největší favorit na titul vrátil do koncentrace a atraktivní bitvu proměnil v exhibiční pochod za výhrou 8:4. Hattrickem během 5 minut a 13 sekund vrátil tým do pohody Lukáš Sedlák. Jeho góly na 4:3, 5:3 a 6:3 rozhodly svár. Program play off extraligy ZDE >>>
Faulovat či se jinak provinit pravidlům se proti Dynamu nevyplácí. Kometa během dvou dnů vpadla do 12 dvouminutových oslabení a sedmkrát inkasovala. To je hrozivý účet úvodního dvojboje. Čtvrtfinálová série pokračuje v neděli na jihu Moravy a všem je jasné, že ztrácející celek musí zvládnout spoustu domácích úkolů. Nejspíš bez Tomáše Zohorny, jemuž hrozí distanc za úder hlavou ve třetí třetině.
Nemělo by se to stávat, na druhou stranu jste se těžko mohli divit některým pardubickým hráčům, že si na chvíli dali dvacet. Občas si v práci dáchne každý. Pokud tohle měla být brněnská taktika, tak se podařila. Vlastní ofenzivní nemohoucností uspat soupeře, dostat jej do stavu, že si bude absolutně jistý dalším vítězstvím. A pak drtivě udeřit! Berte to s nadsázkou, každopádně Dynamu se vymstilo jisté povolení v koncentraci.
Člověk se tomu, co se náhle dělo na ledě, zdráhal věřit. Během 160 sekund mezi 28. a 31. minutou Kometa povstala a obrátila z 0:2 na 3:2! Tenhle čas Dynamo strávilo na ledě omráčené, úplně vypadlé z role. Nejprve zcela volný Adam Zbořil dostal na svou jednu střelu času jako na celé biatlonové stojce. Z pravého kruhu trefil protější horní roh klece Malcolma Subbana. Čas 27:40. Dobrá, stane se.
Jenže za dalších 44 sekund po dalším špatném rozebrání hráčů Komety Šimon Stránský srovnal na 2:2. To už se na brněnské střídačce hodně slavilo. V euforický tanec se pak tábor modrobílé výpravy proměnil v čase 30:20, kdy Tomáš Zohorna v oslabení využil nepřesný manévr Lukáše Sedláka a z nájezdu opět trefil horní růžek pardubické branky. Skóre 3:2 bylo skutečným šokem i pro brněnské hráče.
Po Zohornově hlavičce chtěli fans desítku
Z jejich pohledu šlo o to dohrát prostřední část bez gólové újmy, což se… nepovedlo. Pardubice si správně vyhodnotily blackout, šláply na plyn a výsledkem byl Sedlákův odpustek v podobě výtečné nahrávky na srovnávací trefu Tomáše Dvořáka. To běžela 35. minuta.
Zvýšená aktivita domácích rezultovala v další tresty pro hosty, takže když v krátkém sledu odešli pykat Šimon Stránský s Tomášem Bartejsem, domácím se otevřela vynikající šance v podobě dvojnásobné výhody. Trvat mohla 74 sekund. Dynamo stačilo 13 vteřin, Lukáš Sedlák dorazil kotouč za Stezkova záda na 4:3, když do konce prostřední třetiny scházelo 2,3 sekundy… Direkt pro Brno a ideální nakopávák pro domácí.
Razítko na to přišlo zkraje posledního dějství, na správném místě znovu číhal Sedlák a zblízka pohotově zvedl na 5:3. Ten samý hráč pak za necelých pět minut po faulu doklouzal do brány i s pukem a sudí po přezkumu schválili gól na 6:3. Na led začaly létat čepice. Konec? Kdepak. Z další přesilovky tečoval puk za čáru Miloš Kelemen, což bylo příliš na Stezku, sám od sebe se vydal na střídačku, kde rozlámal hůl a přepustil místo Gašperu Krošeljovi.
Závěr nesedl Tomáši Zohornovi, jenž si při potyčce s Tomášem Dvořákem neodpustil „hlavičku“ a s trestem na pět minut a do konce opustil led. Domácí fanoušci si po gólu Daniela Gazdy přáli desítku, padl ještě jeden kus, ovšem na druhé straně.