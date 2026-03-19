Fauly nás nakopaly do zadku, řekl brněnský kapitán Flek. Zohornova hlavička? Zkazil to
Takhle to nepůjde. Zbytečné fauly, špatně bráněná oslabení a opět gólový nášup. Mistrovská Kometa je ve čtvrtfinále s Pardubicemi hodně zranitelná na všech pozicích, k tomu jí odpadávají hráči. Domů jede za stavu 0:2 na zápasy (1:5, 4:8) a zlatý trůn se otřásá. „Troufnu si říct, že ani jeden z našich faulů neměl play off měřítko,“ zlobil se trenér Jirí Horáček, jemuž se kádr rozpadá pod rukama. Druhý duel s Dynamem nedohráli Pospíšil, Ďaloga a distancovaný Tomáš Zohorna.
Reakce Brna na středeční debakl 1:5 byla příkladná jen v krátké pasáži druhé třetiny, kdy Horáčkova parta šokovala Enteria Arenu třemi rychlými góly a otočkou z 0:2 na 3:2. Ovšem pak se hra Flekovi a spol. rozpadla.
„Vyloučení nás neskutečným způsobem vytrestala. Zbytečných faulů byly mraky, nakopaly nás do zadku,“ ulevil si kapitán Jakub Flek. „Nejlepší přesilovku v lize pustíme k tomu, že ji hraje přes dvacet minut v zápase. To je šílené,“ kroutil hlavou.
Šampion čelí největšímu favoritovi v oslabené sestavě. A je to znát. Ve čtvrtém útoku a na pozici forvarda číslo třináct jsou mladíci plus extraligový nováček David Michálek, jenž byl při absenci Hynka Zohorny narychlo povolán z prvoligové Třebíče a v sedmadvaceti letech zapisuje první starty mezi elitou. Právě jeho formace byla na ledě u prvního inkasovaného gólu a nejspíš i proto se pak do hry už skoro vůbec nedostávala.
Vzadu jsou díry po spolehlivé zámořské dvojičce Holland-Davidson, navíc z bitvy číslo dvě odstoupil Marek Ďaloga a následně i útočné eso Kristián Pospíšil. Ve čtyřiatřiceti letech hraje své životní zápasy Jan Zdráhal z Přerova. Hloubka sestavy Kometa se s tou pardubickou nedá srovnat.
„Nemáme zas tolik hráčů, takže nám každý chybí,“ uvedl kouč. Přesto jeho soubor ve druhé třetině najel na úspěch, když třemi góly během 160 sekund otočil skóre. „Cítili jsme, že je soupeř v určité křeči. Vzali jsme si momentum. Zbývalo asi šest minut do konce třetiny, ale pak si zase sami hodíme klacky pod nohy. Strašně mě to mrzí,“ hlesl útočník Flek.
Bez vojenské disciplíny nemá obhájce zlata proti Dynamu šanci. Za vyloučení Stránského s Bartejsem hosté dvakrát pykali a nakonec jednoznačně ztratili i druhou partii. „Nemůžeme si dovolit dávat jim tak jednoduché přesilové hry, na které má soupeř nadstandardně vybavené hráče,“ řekl kouč Horáček. Postupně začalo jít vše šejdrem.
Trenérům nevyšla ani výzva, kdy nechali přezkoumat Sedlákův třetí gól. Měli za to, že domácí hvězda při pádu do brankoviště zabránila Aleši Stezkovi v zákroku. Sudí šli podruhé k videu a trefu na 6:3 znovu posvětili. Tentokrát už definitivně.
Vrcholem zmaru byla Zohornova hlavička
Když v následné přesilovce zvýšil Miloš Kelemen šťastně na 7:3, Stezka to už nevydržel a nechal se vystřídat Gasperem Krošeljem. Vrcholem negativní nálady se stala Zohornova „hlavička“ na provokatéra Tomáše Dvořáka, který pije brněnským borcům od začátku série krev.
„On ví, že to zkazil. Věřím, že si posype popel na hlavu a vrátí nám to,“ reagoval Flek, jenž pořád věří v sílu týmu. V kabině proběhla rychlá kritická debata hned po závěrečném hvizdu. „Věřím, že v nás je a že série ještě bude dlouhá,“ prohlásil před cestou do Brna. Nicméně nejstarší z bratrů Zohornů může očekávat minimálně stopku na jeden zápas.
Kometa hraje o obhajobu zlata ve slátané sestavě. „Je to hrozný, ale nikdo se na to nemůže vymlouvat. Prostě tam naskočí mladí divočáci, kteří do toho musí přinést svěží vítr, dravost, tvrdost. Je fakt, že před rokem jsme měli zkušenější hráče,“ souhlasil Flek, jenž doufá v návrat některých marodů.
„Já vždycky tvrdím, že v play off tě může bolet jedině prohraný zápas,“ uzavřel reprezentant a mistr světa z Prahy. „Já se cítím po fyzické stránce plný energie. Chci se vyždímat,“ dodal.
Podporu obdržel od lídra také brankář Aleš Stezka, fantom předkola s Motorem. „On ví, že ty góly rozhodně nebyly jeho. Doufám, že je dost psychicky silný,“ přál si kapitán Komety.