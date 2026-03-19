Rohlík skolil Spartu: K ničemu jsme ji nepustili. Holešovice? Hrál jsem tam v dorostu
Plzeň se potřebovala polepšit a taky se jí to povedlo. Spartě toho ve druhém čtvrtfinále moc nedopřála a po vítězství 2:0 sérii vyrovnala. Ondřej Rohlík zařídil po skvělé individuální akci druhou trefu Škodovky. „Sparta udělala chybu v rozehrávce, já jsem vypíchnul puk,“ popisoval situaci, kdy na kruhu sebral kotouč Michaelu Špačkovi a přesně vypálil na zadní tyč.
První vítězství urvala Sparta, druhé Plzeň. Oba týmy můžou být spokojené. Indiáni skočili na led jak vyměnění. Přidali na rychlosti, nasazení i důrazu. A jejich údery přišly po situacích, které v úvodním duelu nezvládli. Do Prahy se série přesouvá za stavu 1:1. „Měli jsme tam věci, co jsme chtěli hrát a které jsou v play off potřeba,“ potvrdil Ondřej Rohlík.
V úvodním zápase se ujala vedení Sparta, tentokrát Plzeň. Bude v sérii klíčový první gól?
„Je to možné. Gól mužstvo vždycky nakopne, tým si potom víc věří. Myslím, že to bude hodně důležité.“
Po vlažném vstupu do série jste na Spartu vlétli. Už to byl zápas hodný play off?
„Měli jsme tam věci, co jsme chtěli hrát a které jsou v play off potřeba. Dali jsme gól, potom přidali další. Vzadu jsme si to pojistili a nic jim nepustili.“
Z čeho vyplynul váš gól na 2:0?
„Kluci z lajny dobře forčekovali. Sparta udělala chybu v rozehrávce, já jsem vypíchnul puk. Měli jsme tam takovou krátkou situaci dva na jednoho. Bek odcouval k mému spoluhráči, já si řekl, že zakončím a trefil jsem to.“
Obě trefy obstarala vaše první lajna s Christophem Lalancettem a Adamem Měchurou. Hrajete spolu víceméně od začátku sezony. Jak vám tahle souhra vyhovuje?
„Je výborná. Pamatuju si, že jsem takovou otázku dostal už jednou. Jsem spokojený, že s nimi nastupuju. Víme, co jeden od druhého čekat. Je s nimi skvělá spolupráce.“
V utkání byla důležitá taky oslabení. Dvě jste ubránili v první třetině, další v závěru, kdy se Sparta nadechovala ve snaze něco se zápasem ještě udělat.
„Jsme rádi, že jsme je ubránili. Myslím, že jsme je ani k ničemu moc nepustili. Dobře jsme to vyblokovali, kdy náhodou vystřelili. A Nick (Malík) v bráně byl skvělý. Takže máme vítězství.“
Cítili jste po první porážce doma větší tlak?
„Nebylo by to úplně komfortní. Jsme rádi, že jsme zápas zvládli. Teď se připravíme na ty další a uvidíme.“
Ronald Knot řekl, že jste Spartě trochu odkryli karty, jak budete hrát. Co odkryl soupeř vám?
„My jsme se na ně připravili. Rozhodlo odhodlání, obětování. Budeme mít dva dny volna. Chce to dobře zregenerovat, potrénovat a dobře se najíst.“
Hrát se bude v Holešovicích. Může to být po vás výhoda nebo nevýhoda? „Tak to nevím. Sparta tam trénuje, halu znají. Nachystáme se jako na každý jiný zápas. Nezáleží, kde nastoupíme. Jedeme tam s cílem urvat nějaké vítězství a vrátit se domů.“
Kdy naposledy jste hrál v Holešovicích?
„V mládeži. Myslím, že když byl ještě mladší dorost. Takže v něm.“