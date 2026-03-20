Plzeň přepla na play off. Holešovice? Budeme muset zdražit vstupenky, reagoval Nedvěd
Po prvním čtvrtfinále odcházel z tiskové konference s jasnou zprávou směrem k novinářům a hlavně k vlastním hráčům. „Věřím, že příště nastoupí jiné mužstvo. Myslím tedy to plzeňské…" prohlásil kouč Josef Jandač. O den později se odlišného týmu skutečně dočkal. „Kluci hráli úplně jinak," pochvaloval si trenér škodovky po triumfu 2:0 a o parník lepším výkonu. Série se přesune do Prahy za stavu 1:1 na zápasy.
Měli jste pocit, že proti sobě nastoupila dvě různě nastavená mužstva. Sparta vletěla do čtvrtfinále zocelená vyrovnanou bitvou s Kladnem v předkole, Plzeň působila dojmem, že se zasekla v základní části. První zápas série skončil výmluvným výsledkem 0:2, z kabiny Západočechů opakovaně znělo shodné heslo: „Zítra je nový den.“
O plané řeči nešlo. „Dokázali jsme přepnout na play off hokej. Včera jsme hráli 35. kolo základní části. Nevěřím tomu, že by kluci nechtěli, neumím si to moc vysvětlit. Tentokrát jsme byli daleko lepší, urputnější. Bylo jiné nasazení,“ pochvaloval si Jandač po druhém klání.
„Souhlasím s tím. Největší rozdíl byl v našem pohybu. Dobře jsme bruslili, z toho jsme vybojovávali puky. To byl největší rozdíl,“ dodával k jeho slovům útočník Adam Měchura.
Se spoluhráči dostal Spartu od začátku pod tlak. Rychlý přístup, nepříjemný forčeking a dohrávání soubojů dostávalo soupeře do trablů. Výmluvný byl už poměr střel na branku po první části. Ze statistik zářil poměr 13:2.
„Plzeň hrála výborně, skoro k ničemu nás nepouštěla. Už v prvním zápase dobře forčekovali, ale dařilo se nám líp si s tím poradit. Nekomplikovali jsme si to tolik. Tentokrát se nám tolik nedařilo dostávat se z tlaku ven,“ vyjmenovával sparťanský obránce Ronald Knot.
Do problémů se Sparta dostala ve druhé třetině vlastními tresty. První oslabení ještě ubránila, pak se ve své kanceláři zorientoval Adam Měchura a pohotově dorážel z předbrankového prostoru. „Pouštěli jsme si videa, že jsme před bránou nebyli a z rohů to moc nedostávali na obránce. Zaměřili jsme se na to. V play off už jsou to rvačky dostat se před bránu,“ popisoval s úsměvem.
Pohodlnější pozici zajistil domácím v závěru prostřední části Ondřej Rohlík. S kolegy z útoku příkladně napadal, využil zaváhání Knota s Michaelem Špačkem a po zisku puku prostřelil Josefa Kořenáře. Pražané rozjeli drtivou ofenzivu až v závěrečných minutách, ale ani při risku bez gólmana Nicka Malíka nepřekonali. Zlikvidoval všech 15 střel.
„Nedařilo se nám vůbec dostávat do střeleckých příležitostí. Potom se góly dávají těžko. Gólman jim výborně chytá, pomáhal jim s rozehrávkou. Nám se nedařilo se dostávat do tlaku,“ popisoval Knot.
„I přes veškeré úsilí, snahu a vabank hokej nám nebylo přáno. Ani jsme nekorigovali. Šest minut před koncem břevno, dali bychom si tím šanci a otevřeli bychom gólmana. Ale nestalo se,“ litoval hostující trenér Jaroslav Nedvěd a připomněl velkou šanci Pavla Kousala, která mohla zdramatizovat závěr.
Namísto toho Škoda uhájila vítězství a srovnala stav série na 1:1. Pokračovat se bude po dvoudenním volnu v Praze. „Kdyby nám před sérií někdo řekl jeden zápas, brali bychom ho. Domu jedeme s tím, že si odpočineme a bude se hrát v našem prostředí,“ velel Nedvěd.
Domácí zápasy čtvrtfinálové série absolvuje s týmem ve Sportovní hale v Holešovicích. V O2 areně, kde Sparta obvykle naskakuje, se koná mistrovství světa v krasobruslení. „Uvidíme. Hráči to musí na ledě odehrát. Je to změna, není to na škodu. Do O2 se vejde zase víc lidí, takže z hlediska byznysu pro Spartu to bude možná malinko ztráta,“ říkal s nadsázkou Jandač. „Budeme muset zdražit vstupenky asi,“ reagoval trefně jeho protějšek. Série se do Holešovic přesune v neděli a v pondělí.