Sedlák o pardubické cestě: Je hrozně důležité nepanikařit a hrát pořád svůj hokej
V Pardubicích dělají dobře, že z okázalého triumfu 8:4 nedělají velkou vědu. V play off se to moc nehodí. Chvíli budete na hrušce a hned vás to kousne do zadku. V Dynamu najeli na správnou cestu, nevidět se dál, než ve skutečnosti jsou. Mluvil o tom i Lukáš Sedlák, který si během 11 minut opatřil náramnou bilanci 3+2. Pěkné. I to, že Brnu dává nejvíc gólů v extralize. Ale to je tak vše, osobní účty teď českého reprezentanta neberou.
Pět bodů včetně hattricku, jak vám to zní?
„Je to i dílo náhody, napadalo mi to tam, jindy vám tam zase nespadne nic. Důležité je, že jsme utkání zvládli a je jedno, kdo góly a body dává. Chvíli to bylo nakloněné na jejich stranu po našich hrubých chybách, včetně mé. Jsem rád, že jsem to pak mohl vzít zpátky a pomoci týmu k vítězství. V prvním zápase nás trápila disciplína, kdy jsme byli zbytečně vylučovaní, až moc. Zápas byl rozkouskovaný, nemohli jsme se dostat do tempa, to jsme dnes zlepšili. Navíc Kometě dáváme šance na jednoduché góly, padají po naší nedůslednosti. Vedeme 2:0 a play off se pak musí hrát trochu jinak. Za tohle bych nás pokáral, tohle musíme zlepšit. V Brně určitě nic nepodceníme, musíme si dávat pozor, aby se nám nestalo to, co ve druhém zápase.“
Co jste si říkal po brněnském obratu na 3:2?
„Bylo důležité, že jsme nic nezabalili, hráli jsme pořád dál náš hokej, který nás zdobil v první třetině, a my se k němu pak vrátili. Máme radost, že jsme zápas zvládli, nejdřív se vyvíjel, jak jsme chtěli, ale pak jsme to pokazili, dali jsme soupeři tři jednoduché góly, to nás málem stálo zápas. Naštěstí jsme využili nějaké přesilovky. Byly tam ale od nás i zbytečné ztráty puků, po kterých oni hrozili. Je stále na čem pracovat.“
Dá se říci, že vám jako týmu sedí styl Komety?
„Těžko říci. My se soustředíme spíš na sebe, vždycky máme video, ale řešíme, co chceme hrát a plnit my.“
Souhlasíte s koučem Komety, že je jedno, jak utkání vyhrajete, důležitý je jen bod? Anebo vám přivane dávka sebevědomí při osmi vstřelených gólech?
„To, že jsme to zpátky otočili, je pro nás dobrý. Zároveň ale jde o velké varování. Pokud vedeme 2:0, musíme hrát pořád stejný zodpovědný hokej, na tohle si musíme dávat bacha. Je to 2:0 a je fakt úplně jedno, jak zápasy probíhaly.“
Jste nakonec rádi, že vás potkala krizová chvíle při brněnské otáčce? Do budoucna v play off vám to může pomoci, ne? Prošli jste vítězně malou krizí.
„Jak to říci… Je to celá dlouholetá cesta. Musíte si na všechno, co vás potká, zvyknout. Ne každý zápas budete vyhrávat od začátku 1:0, můžete dlouho prohrávat, můžete vyrovnat v poslední minutě. Ale je hrozně důležité zvyknout si na to, nepanikařit a hrát hokej, který máte v plánu, který vás zdobí a který vás může dovést k nějakému úspěchu. Někdy je to těžké, vedete 2:0, pak je to 2:3, těžko se vracíte zpátky, udělat ten krok dozadu a znovu to nastartovat. Někdo se v tu chvíli bojí hrát, někdo se cítí špatně. Ale my si pomohli přesilovkami díky tomu, že jsme se nebáli hrát, hráli jsme v útočném pásmu a díky tomu přišly fauly. Tohle je důležité.“
A jak je pro váš tým důležitá čtvrtá formace, kterou Brno nemá v takové kvalitě jako Dynamo? Může to dělat klíčový rozdíl.
„Play off je vždy o hloubce týmu, všechny čtyři lajny potřebujete hrát, nejde hrát na jednu nebo dvě lajny, to vidíte všude. Musíte mít čtyři pětky, které zápas mohou zvrátit na vaši stranu. Pohybem, forčekem, energií, góly. Někdo je střílí, někdo se sráží. Důležité je, aby měl každý svou roli, plnil ji na sto procent, znal ji. A pokud k tomu ještě přidá něco navíc, jedině dobře.“