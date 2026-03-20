Liberec - K. Vary 2:3. Domácím umazali „vítězný“ gól. Energie slaví a vrátil se jí Beránek
Výtečný mač a jen tak dál, pánové! Předpoklady o vynikajícím čtvrtfinálovém setu mezi Libercem a Karlovými Vary se potvrzují. Bílí Tygři jako velmi mírný favorit záhy zjistili, že srazit Energii dá mimořádně zabrat. Západočeši pro sebe trhli první duel pod Ještědem 3:2. Když se zdálo, že spíš padnou, nastal prudký opak v ději a tvrdý direkt šelmám. V sobotu se jde znovu na to. Těšte se.
Sportovní šéf Liberce Michal Birner v týdnu avizoval, že budou rozhodovat nejmenší možné detaily a měl naprostou pravdu. V čase 50:41 Jaromír Pérez rozjásal našvihanou arénu trefou na 3:2. Jenže sudí hned ukázali, že si akci prohlédnou u videa. Domácí útočník překonal Dominika Frodla bruslí. Šlo o hraniční situaci, sudí však nakonec usoudili, že kopnutí do kotouče bylo způsobeno až příliš aktivním pohybem nohou. Možná 51 ku 49 pro neuznání, ale nejspíš správně.
A za 73 sekund hosté obstarali vítěznou ránu na 3:2… „Byla na nás znát dlouhá pauza, prvních deset minut jsme se hledali, pak se to srovnalo, možná jsme pak měli víc ze hry, ale rozhodl jejich větší hlad kolem brány. Měli dorážky, viz třetí gól. My se k nim moc nedostávali, a když už ano, dali jsme gól nohou, který nebyl uznán…“ povzdechl si kapitán Tygrů Radim Šimek.
Zklamaní hráči Liberce po porážce s Karlovými Vary • ČTK
Po dvou měsících naskočil zpátky do boje kapitán Energie Ondřej Beránek, jenž hrál naposledy koncem ledna v 46. kole, po němž rychle absolvoval operaci ramene či klíční kosti. Pro Karlovy Vary obrovská vzpruha při zdravotní kalamitě posledních týdnů. „Jsem strašně rád, že jsme vyhráli a že jsem to klukům moc nepokazil. Naskočit do rozjetého vlaku, když vypadnete z tempa, je vždycky těžké. Začátek byl pro mě krutý, byla to rána, ale nějak jsem se s tím popasoval. Doufám, že to bude ode mě jen lepší a lepší,“ věří mistr světa z Prahy.
Jakmile na konci ledna musel na operaci, bál se, že má po sezoně. „V první chvíli to tak vypadalo, ale zpátky mě dostali výborní doktoři, fyzioterapeuti, kondičáci a skills kouči,“ poděkoval servisu okolo sebe.
Varský tým od prvních sekund předváděl, že se na Tygry výborně připravil. Vsadil na tvrdost, ostrost, dohrávání soupeře, kdykoli jen to šlo. A taky na rychlý a protivný přístup vůči domácím. Ti byli rádi, že šli na první přestávku se smírem, protože na víc to nebylo. Hosté mínili využít rozehranosti z předkola a opaku v libereckém případě. Tygři pauzírovali skoro dva týdny, v první třetině se rozkoukávali, problémy měli s přečíslením Energie i ve dvou svých přesilovkách, borci v tmavém perfektně blokovali střely a správně se stavěli vůči pokusům soupeře, domácí kolikrát neměli jak a kudy vystřelit na Frodla. „Kluci hráli vyloženě play off hokej, spoustu toho zblokovali,“ pochvaloval si kouč Pavel Patera.
Pěkný příběh napsal jeho parťák Radek Číp. Nejproduktivnější hráč ï nejlepší střelec Maxa ligy v první přesilovce dorval puk do brány a poprvé od října 2013 zapsal extraligový gól, v play off svůj vůbec první. Tygři se dočkali při první zajímavější šanci a snad první chybce hostů, nehlídaný Servác Petrovský v 17. minutě prostřelil Frodla a nesmírně důležitým gólem postavil tým na nohy.
Tygři dorovnali tempo a ve třetím dějství i skóre poté, co Radim Šimek z dálky dorovnal deficit po pohotovém gólu Jana Bambuly.
Při vzrůstajícím tlaku přišla Pérezova velká chvíle, jenže anulovaná. Z euforie spadli liberečtí hráči na druhou stranu po Kofferově šťastném a vítězném gólu. „Nehráli jsme úplně play off hokej, kdy se chodí do brány pro dorážky,“ dodal ještě Šimek.
Nehráli ho i z jednoho prostého důvody. Ten se jmenuje Karlovy Vary. „Máme to hodně založené na bruslařsky zdatných mladých klucích. Ale to samé Liberec. Střetávají se mladé a hodně pohyblivé týmy, pro lidi to jsou super zápasy,“ zve na další bitvy Ondřej Beránek.