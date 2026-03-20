Po sítích letí: Duda skončí v privátním sektoru a posílí štáb Boleslavi. Co je na tom pravdy?
V extraligovém táboře Mladé Boleslavi dumají nad tím, jak poslední sezonu (13. místo) zaparkovat, pochopit důvody neúspěchu, poučit se z ní, promyslet nábor správných nových lidí a nasadit takovou přípravu, aby se za rok hokejisté zvedli aspoň o příčku výš do předkola play off. V čím dál ostřejší konkurenci to Bruslaři budou mít těžší a těžší. Co aktuálně zamýšlejí?
Jednak potřebují složit realizační tým, místo po Miloslavu Hořavovi je opuštěné. Což se vědělo dopředu, protože zkušený kouč avizoval, že zůstává jen do jara. Informace ze všech možných stran směřují k povýšení Petra Hakena, jenž byl Hořavovi pravou rukou a v klubu dlouhodobě působí.
Spekuluje se, že by k němu mohl přijít Jakub Klepiš v případě, že se rozhodne ukončit profesionální kariéru. V této sezoně si za Bruslaře střihl šest mistráků, dalších deset má nyní na kontě se Spartou, k tomu třicet na základně v prvoligových Litoměřicích. V klubu se nyní vše ladí včetně příchodu dalšího asistenta.
Vedle toho v souvislosti s Boleslaví koluje i jedna velmi zajímavá informace týkající se eventuální spolupráce BK s Radkem Dudou. Na sociálních sítích se šíří vlna zaručených zpráv, že bývalý reprezentační útočník, nyní dovednostní kouč a také známý hokejový glosátor, je právě tím mužem, který doplní boleslavský realizační štáb.
Realita je prostší. Informace iSportu hovoří o tom, že tahle vazba není na pořadu dne. Momentálně určitě ne. „Jsou to fámy, nic se neřeší. Je to stejné, jako že k nám jde Hyka. Nesmysl,“ reagoval přímo Jan Plachý, většinový vlastník středočeského klubu. „Jen spekulace,“ doplnil Radek Duda, jenž se zrovna chystal na odlet do Calgary, kde se mimo jiné potká i s útočníkem Flames Adamem Klapkou.
Z druhé strany je pravda, že směrem do budoucna není nic vyloučené. Nicméně vzájemné kontakty či konzultace ještě neznamenají, že se v klubu chystá převrat a nastavení kompletně nové koncepce a strategie.
Článek pokračuje pod infografikou.
Radek Duda v podcastu Zimák často předkládá své myšlenky, jak by české kluby mohly a měly fungovat, rozebírá i důležité téma skautingu, které na řadě míst extraligové mapy pokulhává či není dokonalé. Což vidíte na náboru desítek neprověřených cizinců, z nichž původní představy splní mizivé procento.
Něco vyjde, něco ujde, něco je průšvih a něco absolutní provar. Duda kritizuje, že klubům obvykle stačí pár referencí, sestřih akcí a jde se podepisovat. Na úkor dlouhodobého sledování a zjišťování si klíčových informací na správných kontaktních místech. Zrovna ty má díky bohaté kariéře a působení v mnoha soutěžích značné.
Tyhle a i další pohledy mohou některým klubům vnuknout nápad s Radkem Dudou si popovídat. Sedmačtyřicetiletý bývalý útočník několikrát zmiňoval, že nevylučuje, že by jej lákalo naskočit na klubovou kolej, ovšem s patřičnými kompetencemi a s tím související plnou odpovědností.
Sečteno a podtrženo, kdo očekává nástup Radka Dudy do Mladé Boleslavi, nyní se nedočká. Budoucnost? Otevřená. Ale to i jinde.