Mountfield HK - Třinec 2:4. Reklama na hokej! Škorvánek ukradl gól, Mazanec jako Hašek
Když se v play off potkaly oba týmy naposledy, bojovalo se o Masarykův pohár. Mountfield vůbec poprvé v historii, Oceláři naopak obhajovali tři tituly za sebou. Do dalšího sváru se hokejoví soupeři pustili o tři roky později. A první čtvrtfinálový part jen potvrdil, že krátkou záležitost nečekejte. Parádní mač plný šancí, pohledných gólů a perfektních brankářských zákroků si podmanil Třinec, po vítězství 4:2 je tak v sérii o krok napřed.
Krátce před startem čtvrtfinálové bitvy hlásili Slezané problém. Do úvodního špílu se nestihl uzdravit Marian Adámek, se čtyřmi gólovými nahrávkami v předkole vůbec nejproduktivnější Ocelář. Jeho režisérských úkolů na první přesilovce se tentokrát zhostil Tomáš Kundrátek.
A právě v početních výhodách si hosté pomohli, ale k tomu až později. Atraktivní duel gólově načal ve 12. minutě Třinec, když Andrej Nestrašil našel Michala Kovařčíka před bránou. Elitní centr pak před svým parťákem z lajny jen uznale smeknul, sám ale zvládl klíčovou přetahovanou s Petrem Haškem. „Andy mi to dal bekhendem před bránu. Ani jsem nestřílel, spíš mě to trefilo do hole nebo do brusle. Ani nevím, kde přesně, ale propadlo to tam se štěstím,“ líčil Kovařčík po utkání.
Jenže v závěru první třetiny slavili pro změnu domácí. Radoval se jejich sváteční střelec, obránce Petr Kalina skóroval vůbec poprvé v sezoně. „Trefil to zkušeně,“ zaculil se v přestávkovém rozhovoru pro ČT sport Lukáš Radil, jenž osmadvacetiletému bekovi asistoval.
Dokonalá rozborka
Po lahodném předkrmu si fanoušci mnohem víc pochutnali po přestávce, zvlášť první desetiminutovka stála skutečně za to. Při své první přesilovce v utkání předvedli Slezané dokonalou rozborku, kterou načal Libor Hudáček a vzápětí v ní pokračovali Ondřej Kovařčík s Andrejem Nestrašilem. Jeden z nejzkušenějších třineckých útočníků vytáhl další skvostný pas, znovu na hůl mladšího z bratrů Kovařčíkových. „Výborná souhra celé pětky,“ pokývl střelec. „Ke mně to doklouzalo až před prázdnou bránou, takže jsem to tam jen doklepl.“
Mountfield se však zahanbit nenechal a o dvě a půl minuty později odpověděl podobně. Markus Nenonen sklepával do slotu pro Stevea Mosese, jenž zamířil přesně i navzdory tomu, že Marek Mazanec si kasu vykopnul. Největší parády večera však teprve následovaly.
Dejte ruku do ohně, že zákrok Stanislava Škorvánka, který nadvakrát ukradl lapačkou téměř jasný gól Nestrašilovi, vejde do sestřihů play off. Stejně tak Mazancův skok à la Dominik Hašek proti Mosesově ráně z první. „Kevin Klíma mě krásně našel, ale gólman předvedl opravdu dobrý zákrok. Mohl jsem to střílet rychleji, ale bohužel,“ litoval americký útočník.
Konec zábavy? Kdepak!
Jestli si někdo pomyslel, že exkluzivní zábava skončí, mýlil se. Po McCormackově klopýtnutí za bránou předložil Martin Růžička puk Oscaru Flynnovi, přičemž exliberecký štírek doručil Hradeckým další nepěknou zásilku.
„Musím začít u Maziho, který tam předvedl parádní zákrok. Následovala rychle otočená hra, dobrý forček a Růža to dával do slotu. Na mě zbyl puk, který projel Hudy (Libor Hudáček). Byl jsem rád, že to tam propadlo,“ radoval se Flynn.
V průběhu třetí třetiny mohl vedení Ocelářů zvýšit, jenže v úniku neuspěl. I na druhé straně bylo pořádně horko, zvlášť ve chvíli, kdy Klímu nechali před Mazancem. Diváci začali burácet, rozezněla se i gólová siréna, jenže předčasně. Nic naplat, kotouč se otřel o tyč. Oceláři nakonec zvítězili 4:2 i bez Petra Sikory, jenž odehrál jen tři minuty a čtyři sekundy. Po první třetině odstoupil. „Na jedenáct útočníků to bylo náročné. Lepili jsme to tam, ale trenéři si s tím poradili. Zvládli jsme to dobře,“ dodal Michal Kovařčík.