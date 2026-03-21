Tohle bude bavit. Bambula vs. Pérez: Bombou do hlavy to neskončí. Čekám pokračování…
Tohle možná bude jeden z vedlejších, ale pikantních soubojů parádně nastartované série mezi Libercem a Karlovými Vary. Jan Bambula proti Jaromíru Pérezovi. Možná půjde o zuby, tak se posaďte a sledujete oba kohouty, co mezi sebou rozjeli privátní při v rámci šťavnatého čtvrtfinále play off. První duel opanovala Energie 3:2, dnes bude vzdorovat chystané liberecké odvetě.
Jaromír Pérez je hodně zajímavý hráč. Ve dvaceti letech jde postupně nahoru. Má šikovné ruce, dobře čte hru, ale je to i ten hajzlík, který se vám umí nacpat do hlavy nebo pod kůži. Barcelonský rodák v tygřím dresu hned při prvním střídání pátečního otvíráku tvrdě složil karlovarského útočníka Bambulu, který to schytal do hlavy a na Péreze se pak tvářil všelijak.
Ne hned, protože nejdřív se potřeboval z hitu probrat. Pérez byl možná rád, že z incidentu neodešel s vyšším než dvouminutovým trestem, v souboji neměl zájem hrát puk. Kdykoli potom Bambula soka potkal, měl k němu průpovídky, snažil se jej rozhodit. Už dnes může dojít na zajímavé pokračování. „Byla to docela bomba, ale nemyslím si, že by to byl faul. Neviděl jsem ho, najednou jsem dostal tělo. Chvíli jsem se z rány oklepával, ale naštěstí dobrý…“ usmíval se po boji Jan Bambula.
Poznámka o tom, že nešlo o faul, byla od něj sympatická, neboť za podobné ataky se občas chodí i do sprch. Bambula i tímto prokázal, že je na play off správně nastavený. Neremcá, bere, že jde do tvrdého boje jako univerzální voják, co ze sebe hodlá vymačkat úplně všechno.
Ze svého pohledu si Péreze rozehrává pro příští bitvy. Vlastně svůj protějšek naprosto chápe. V bitvách o titul nerozhodují zdaleka jen góly.
Taky správně mířené kecy.
„Nic jsem mu nevyčítal, tohle je play off, každý se snaží druhé rozhodit. Jsou hráči, do kterých se musí jít. V základní části bych do nikoho takhle nešel, ale tohle je jiné. Snažím se někoho rozhodit, protože se hraje na čtyři zápasy. Ale zároveň nejsem za zle s žádným hráčem,“ řekl k tomu Bambula.
Skončil páteční duel a už se začal těšit na sobotní. I na pokračování rozjetého sváru s Pérezem. „Myslím si, že se to přelije i do dalších zápasů. Nevím jistě, záleží podle dané situace, ale asi jo. On je takový provokativní, snaží se zajíždět do hráčů, takže tam určitě ještě něco bude,“ domnívá se pětadvacetiletý útočník.
Vidíte na něm, že si hokej zase náramně užívá. Po listopadové výměně z Ostravy na západ Čech pookřál. Našel se v systému trenérů Patery a Moravce, postupně nabral rozkutálenou sebedůvěru, přiřadil se ke klíčovým hráčům. Je produktivní a co je velmi důležité, dokáže pomoci i jinak. V pravý čas vyzrává. „Jsem hodně spokojený, dostávám prostor, nemůžu si ho vynachválit, děkuju za něj, snažím se ho splácet. Když náhodou nejsem na přesilovce nebo na oslabení, snažím se hrát jinak. Každý tu má svou roli, každý ji zná a každý ji plní,“ popisuje část z karlovarských důvodů výborné sezony.
Ta může skončit skvěle i po play off. Byť je teprve začátek, kdo viděl páteční střet, muselo mu dojít, že Vary na to rozhodně mají. Z bitev Tygrů s Energií se možná stane vyhledávaná klasika. Zaděláno je. „I v základní části, když jsme hráli back to back zápasy, to bylo vyostřené a hrál se hrozně vyrovnaný hokej. Očekávám hodně těžkou sérii, strkanic bude strašně moc,“ tuší Bambula.
Energie vytasila trumf. Není vůbec vyloučené, že z návratu kapitána Ondřeje Beránka z marodky se stane klíčový faktor. Má v sobě schopnosti rozhodovat zápasy, navíc svým pohybem vytvoří více prostoru ostatním. „Je super, že se vrátil tak brzy a že je zdravý. Jenom nám pomůže. Přesně hráč do play off a navíc i střelec. Jsem moc rád, že je zpátky,“ těší se Bambula na další hokejové války.
Sám v nich hraje významnou roli.