Liberec - Karlovy Vary 1:3. Překvapivý vývoj čtvrtfinále, Energie bere i druhou výhru
Hokejisté Karlových Varů ovládli i druhé čtvrtfinálové utkání play off extraligy na ledě Liberce a po vítězství 3:1 vedou v sérii hrané na čtyři výhry 2:0. Energie si klíčový dvoubrankový náskok vypracovala v první třetině a uspěla v sedmém soutěžním zápase v řadě. Bílé Tygry porazila popáté za sebou. Série bude pokračovat v úterý v Karlových Varech.
Domácí byli v úvodu aktivnější, Energie ale udeřila hned z první příležitosti. Zeman v 5. minutě zastavil Bambulu v šanci jen za cenu faulu a sedmnáctiletý Tomek bezpečně proměnil trestné střílení.
V 7. minutě putoval Weatherby za faul na Tomka s vyšším trestem předčasně do kabin a Západočeši měli k dispozici dlouhou početní výhodu. Tygři se dlouho úspěšně bránili, v závěru oslabení ale dostal Ivan čtyřminutový trest za nedovolený zákrok na Minárika.
Karlovy Vary sice 40 sekund dlouhou přesilovku pět na tři nevyužily, v klasické výhodě se ale podruhé v sérii prosadil nejproduktivnější hráč první ligy Číp.
Rozhodčí měli hodně práce i nadále. Po Lencově faulu se do šarvátky pustili Galvas s Kofferem. Liberec následné oslabení ustál a v závěru první třetiny získal dvě početní výhody sám. Frodl si připsal několik výborných zákroků, řadu střel karlovarští hráči dokázali zblokovat.
Po 49 trestných minutách v první části se po přestávce hra uklidnila. Ústřední postavou byl Frodl, neboť si Severočeši vytvořili místy až drtivý tlak. Gól ale vstřelit nedokázali. Neprosadil se ani osamocený Faško-Rudáš, jehož střelu karlovarský brankář efektně skryl do lapačky. Hosté si ve druhé třetině vytvořili jedinou nebezpečnou situaci, Redlich ale z brejku zamířil mimo Kváčovu branku.
Západočeši se soustředili na pozornou defenzivu a věřili spolehlivě chytajícímu Frodlovi. S blížícím se koncem základní hrací doby se na ledovou plochu vrátily i drobné šarvátky. O možnou nulu připravil Liberec Frodla při přesilové hře povýšené odvoláním brankáře, při pokračující power play ale upravil na konečných 1:3 Jiskra.