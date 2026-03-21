Hradečtí fanoušci se zlobí: V Třinci jsou drahé lístky! Oceláři na kritiku reagovali
Na ledě si nic nedarují. Hokejisté Hradce a Třince do sebe vlétli hned v prvním čtvrtfinále, které zvládli hosté výhrou 4:2. „Říkali jsme si, že do nich půjdeme,“ přiznal domácí útočník Lukáš Radil, že se s parťáky nezdráhal fyzické hry. Když dotaz na důraznou péči dostal Michal Kovařčík, vyjádřit se nechtěl. Sváry přerůstají také mantinely. Na sociálních sítích fanoušci Mountfieldu řeší cenu výjezdu do Slezska se vstupenkou za 570 korun. Třinecký klub na kritiku reagoval. Program play off extraligy ZDE>>>
Co se Hradeckým nelíbí? Třinec nabídl čtvrtfinálové lístky ve třech různých kategoriích. Domácí kotel za stání utratí 350 korun na osobu, hostující fandové ovšem spadají do sekce „ostatní sezení“. A ta je opatřena dražší cenovkou, konkrétně o 220 korun vyšší.
Třinečtí příznivci na dvou dlouhých tribunách s nejlepším výhledem na plochu pak do peněženky musí sáhnout dokonce pro 690 korun. Hostům nicméně vadí, že vstupenky pro kotelníky se pohybují v odlišných relacích. Cena by podle nich měla být sjednocená.
„Ostuda Třince. Z mého pohledu jde o diskriminaci spotřebitele. Podám podnět obchodní inspekci. Mountfield HK je férovej. Neskutečný,“ napsal jeden z diskutujících, který vyvolal reakci oficiálního účtu Ocelářů.
„Cena do sektoru hostů je stejná jako do všech tří stejných sektorů pro domácí. Abychom fanouškům Hradce vyšli vstříc, nabízeli jsme výměnu lístků, jak je běžné. Naše nabídka byla odmítnuta. Pokud by soupeř změnil názor, naše nabídka na případné další zápasy stále platí,“ uvedl Třinec na sociální síti X.
Proces výměny, kterou Slezané zmiňují, probíhá následovně. Po komunikaci s fankluby ohledně zájmu o výjezd na venkovní zápasy se zástupci vedení obou organizací spojí s nabídkou, že druhé straně poskytnou určitý počet vstupenek. Kupříkladu 250 kusů do hostujícího sektoru Hradce výměnou za stejné množství lístků na tatáž místa v Třinci.
Hradec mohl ušetřit
Pro fanoušky je pak vše snazší, vstupenky dostanou k vytištění s předstihem, nemusí je složitě shánět po vlastní ose. A hlavně – cena nehraje roli. V tomto případě by ušetřila východočeská strana. Jenže jak Oceláři uvádí, Mountfield HK směnu odmítl. A pozice pro hosty jsou tak k mání pouze v rámci oficiálního veřejného prodeje a za výše zmíněnou cenu.
Podle informací iSportu nicméně většina třineckých fanoušků vstupenky ve volném prodeji shánět nemusela, protože je zakoupil klub. Až pak místa v ČPP aréně dále distribuoval svým fanouškům, kteří si za ně pochopitelně platili.
„S vedením třineckého klubu jsme v otázce ticketingu o možnosti výměny vstupenek komunikovali. Nicméně po pečlivém zvážení jsme se rozhodli na tuto možnost nepřistoupit,“ přiznal generální manažer Hradce Aleš Kmoníček. „Chtěli jsme se vyhnout složité situaci, kdy bychom museli selektivně určovat okruh fanoušků, kterým by byly vstupenky přiděleny, čímž by u ostatních mohl vzniknout pocit nespravedlnosti. Bohužel již máme s podobnou situací zkušenosti,“ argumentoval v diskuzi na klubovém webu.
Vyjádřil se i k otázce, jak je možné, že několik desítek třineckých dresů bylo při prvním čtvrtfinále k vidění mimo vymezený sektor. „Jedná se o partnery hostujícího klubu a rodinné příslušníky hráčů. Bohužel není kapacitně možné je všechny usadit do jednoho sektoru. Navíc je to normální zvyklost,“ uvedl Kmoníček.
I přesto v pátek třinecký kotel podpořilo nejužší vedení Ocelářů v čele s prezidentem Jánem Moderem, sportovním ředitelem Janem Peterkem a viceprezidentem Janem Czudkem. Moder coby nejvlivnější osoba organizace fandil mezi běžnými příznivci také při předkole v Olomouci.
Třebaže sada mezi Mountfieldem a šestinásobnými šampiony nabídla fantastický hokejový předkrm, další rozměr může sérii dodat svár okolo vstupenek. „V Třinci jsou pro fans dražší, protože se jedná o místa na sezení, ale s tím, bohužel, nic nenaděláme,“ hlásil Kmoníček.