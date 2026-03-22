ONLINE: Sparta - Plzeň 3:3. Rozhodne prodloužení, v závěru vyrovnal Krejčík
První dva zápasy čtvrtfinálové série play off extraligy mezi hokejisty Plzně a Sparty dopadly poměrem 2:0. Jednou vyhráli Indiáni, podruhé Pražané. Ti hostí dnešní třetí souboj „doma“ v Holešovicích. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda se pokusí urvat druhý bod a dostat se do vedení, podaří se jim to? Zápas dospěl do prodloužení poté, co v čase 53:49 vyrovnal Jakub Krejčík na 3:3. ONLINE přenos sledujte na iSportu. Program play off extraligy ZDE>>>