Mistrovský obrat, ale… Měl se Třinci pískat faul? Kouč: Cítili jsme to jako fanoušci
Asi na patnáctou řadu zapíchli pohled Oceláři Richard Nedomlel a Marek Mazanec. Zraněný kolega Petr Sikora jim z tribuny ukazoval jasné gesto – gól na 3:2 bude platit. Stejný výrok po chvíli zopakovali sudí, takže Třinec slavil výhru v prodloužení a vedení 2:0 v sérii s Hradcem. Velký obrat ze stavu 0:2 Slezanům pomůže. „Ukázala se vnitřní síla týmu," liboval si hostující kouč Boris Žabka. Není divu, jeho Třinec zase hraje podle mistrovského kódu. Zato Hradec přijímal ránu s hořkou pachutí.
Nenechte se mýlit, Oceláři za otočkou výsledku tvrdě šli. Ve třetí třetině na place existovalo v zásadě jediné mužstvo, oděné v bílých uniformách. Hradecké vedení 2:0 zachraňoval brankář Stanislav Škorvánek, ale neúnavnou palbu nemohl vydržet věčně. Nejprve ho z otočky překonal krajan Libor Hudáček, pak ranou z první český talent Matěj Kubiesa.
Domácím fanouškům se nicméně hodně nelíbil moment před trefou na 2:2, kdy k protiútoku zkoušel zavelet jejich oblíbenec Radovan Pavlík. Vracející se třinecký obránce Tomáš Kundrátek mu drknul do brusle, což způsobilo pád hradecké rychlonožky. Sudí nepískali, neshledali kontakt mimo rámec pravidel. Hosté akci okamžitě otočili a sehráli parádní kombinaci, kdy před Kubiesou zívala prázdná klec.
„Víte, že to nemůžeme komentovat. Cítili jsme to podobně jako fanoušci, ale necháme to bez komentáře,“ pravil neurčitě k rozhodčím, které příznivci počastovali nadávkami i pískotem, domácí trenér Tomáš Martinec. „Jak jsme dostali gól na 1:2, hodně jsme znervózněli. Třinec srovnal, v prodloužení si vzal vedení na svoji stranu.“
Ocelářům značně pomohla rošáda ve druhé formaci, kdy s Hudáčkem a Flynnem začal naskakovat později dvoubodový Kubiesa. „Měli jsme šťastnou ruku. Lajna, ve které jsme udělali změny, rozhodla. Každý trenér se s tím snaží něco udělat, když je průběh zápasu takový. Velké poděkování patří klukům,“ nechtěl Žabka zveličovat v zásadě geniální tah.
Třinec zvládl pátý zápas ve vyřazovací fázi, opět nepoznal porážku a prošel dosud nejnáročnější zkouškou. V úvodních dvou třetinách totiž Mountfield působil velmi organizovaně a vypracoval si několik tutových šancí. Za stavu 2:0 dokonce za brankářem Markem Mazancem zvonila tyčka. Jenže pak se ukázaly zlaté zkušenosti draků, kteří každým krokem nabývají na síle.
„Tým je opravdu zkušený, ale jen na to hrát nemůžeme. Je třeba ke každému zápasu přistoupit zodpovědně. V naší hře je týmovost, bojujeme jeden za druhého. Chceme, abychom byli úspěšní, přizpůsobujeme tomu hru. Každý ví, jakou má roli, akceptuje ji,“ rozebral rozhodující střelec z prodloužení Miloš Roman.
Před slovenským hrdinou vyplaval kotouč po obětavé práci kapitána Martina Růžičky. Legenda Ocelářů si připsala rekordní 137. bod (63+71) ve vyřazovací fázi české nejvyšší soutěže. Stejný soupis patří také Ondřeji Kratěnovi, nicméně Růžička má proti němu náskok čtyř gólů, takže se osamostatnil na čele historického bodování play off.
Platnost akce nicméně ještě musel posvětit videozáznam po trenérské výzvě Hradce. „Neviděli jsme to s ní moc dobře. Závar před brankou, měli jsme pocit, že tam byl kontakt s naším brankářem. Zkusili jsme si výzvu vzít,“ popisoval Martinec.
„Otočili jsme hru, dostali puk před branku. Martin Růžička s Patrikem Hrehorčákem odvedli dobrou práci, snažil jsem se kotouč dotlačit. Jsem rád, že gól padl. Čekal jsem, jak se situace vyvrbí. Ukázali jsme sílu a převrátili výsledek na svou stranu,“ chválil Roman. „Věřil jsem, že to rozhodčí uznají,“ dodal ještě za hostující stranu Kubiesa.
Pro úterní pokračování herně vyrovnané sady si tak Třinec přiveze do domácí Werk areny relativně komfortní náskok 2:0 na zápasy. V Hradci se ovšem na nepříznivý vývoj nedívají s přehnanou negativitou. Cítí sebedůvěru, že kousek Ocelářů mohou zopakovat v opačném provedení.
„Dokud jsme hráli svůj hokej a nepolevili, bylo to podle představ. Ale pak jsme inkasovali, trošku vypnuli, možná zpanikařili. Mírná křeč, možná strach o výsledek. Stalo se, jedeme dál. Nechceme se soustředit na Třinec, ale na sebe,“ burcoval střelec Martin Kohout.