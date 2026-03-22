Emoce nastartovaly i Galvase: Koffer? Neznám ho. My jsme v klidu, sérii otočíme
Zatím je to jiná série, než se předpokládalo. Fanoušci si od střetu Karlových Varů s Libercem slibovali pohledný hokej, navrch se k němu přidala tuna emocí, šarvátek a trestných minut. „Je to možná trošku vyhrocenější, než jsem čekal před sérií,“ přiznal i kapitán Energie Jiří Černoch. Se spoluhráči se zatím krotil lépe a z Liberce odvezl dvě výhry. Tygři musí vymyslet, jak si s vypjatým čtvrtfinále poradit, naposledy se rval i talent Tomáš Galvas. Program play off extraligy ZDE>>>
Jeden z příběhů prvního čtvrtfinále psali Jan Bambula s Jaromírem Pérezem. Mladí borci po sobě celý zápas šli a pokračování slibovali i do druhého duelu. V sobotu po sobě už v prvním střídání poštěkávali, později ale dali vyniknout jiným. Třeba Tomáši Galvasovi, který jednou seděl pět minut za bitku a později se nechal vyloučit za další šarvátku s Janisem Jaksem.
„Poprvé jsem se jenom bránil. Nepřišlo mi, že to něco bylo. Ve třetí třetině jsem šel jenom na dvě minuty. Já to ani nebral jako bitky, bohužel mě vyloučili. Nevím, za co ve třetí třetině. Šarvátka úplně o ničem,“ popisoval zdánlivě nevinně zadák.
V základní části baví Galvasovy hokejové finesy. Klid na puku, podpora útoku a obrovské sebevědomí. Tentokrát měl na ledě spíš rudo před očima, před novináři už nasadil tradiční úsměv. A dvacetiletý bek si neodpustil první rýpance.
„Hleděl jsem si svého, přijel ke mně… Nevím, kdo to byl přesně, já ho neznám. Přijel ke mně, strčil do mě. Jenom jsem se bránil, nic víc,“ prohlásil Galvas ke své potyčce s Filipem Kofferem. Karlovarský útočník se do soupeře pustil poté, co na hřišti zůstal po faulu ležet Adam Lukošik a Galvas ho ještě počastoval drobným krosčekem. Kohouti se do sebe zaklesli u střídaček a brzy skončili na ledě. Rukavice neshodili, přesto vyfasovali pět minut za bitku.
Galvas: Krocení emocí? Určitě, my jsme v klidu
„Myslím, že je výborný signál, že i takhle technický hráč dokáže skolit soupeře, který tam celý zápas štěká a pak nekousne. Je to od něj skvělý signál v tom, že ani jeden z nás neustoupí,“ chválil spoluhráče útočník Radan Lenc.
Sám už možná rozjel lehkou psychologickou hru do dalších utkání, když mluvil o brankáři Dominiku Frodlovi. „Musíme najít cestu, jak se dostat k dorážkám, protože 99,9 procenta střel z gólmana Kalových Varů vypadne. Naším úkolem je se k puku dostat a dorazit ho tam,“ prohlašoval, přestože hostující gólman vytáhl na severu Čech dva velmi dobré výkony.
Už z podobných prohlášení je jasné, že série bude mít i dál grády. Kolotoč emocí zvládla dvakrát lépe Energie, teď musí Bílí Tygři dohánět. Stav 0:2 na zápasy je pro ně velkým vykřičníkem.
„Je to play off, hraje se v emocích. Jako trenéři je krotíme, nabádáme, ať se soustředíme na hru. Ale je to těžké, je to vypjaté, ve velké intenzitě. Musíme prostě najít cestu, jak hrát v pěti,“ velel hlavní kouč Jiří Kudrna.
A dají se emoce v podobně vypjatých partiích vůbec krotit? „Jo, určitě. My jsme úplně v klidu. Jenom se musíme soustředit víc na svůj výkon. A otočíme to,“ tvrdil po druhém utkání Galvas.
I od něj budou trenéři potřebovat víc hokejových schopností. Majitel 24 bodů (8+16) ze základní části zatím ve vyřazovací fázi mlčí. Tři branky z prvních dvou zápasů jsou pro Liberec málo. „Musím začít hrát víc hokej. To musíme všichni zlepšit. Když budeme dvě třetiny na trestné, asi nic nevyhrajeme,“ věděl mladý bek. Série se přesune do Karlových Varů v úterý.