Zákaz pro nejvěrnější fanoušky Varů v Liberci. Jak k němu došlo? Recese kotle
Na hřišti bojují jako jedna parta a sahají po největším úspěchu od titulu z roku 2009. Vedení 2:0 na zápasy po libereckém výjezdu dává pocit, že mezi karlovarskými fanoušky musí panovat idylka. Jenže opak je pravdou. V pátek klub ze západu Čech vyjádřil v oficiálním prohlášení nesouhlas s formou podpory určitých jednotlivců v řadách kotle. „V hledišti jsme prohráli,“ zaznělo od majoritního majitele Dušana Šenkypla. Na druhé čtvrtfinále už se někteří příznivci nedostali. Proč? Program play off extraligy ZDE>>>
Podle očitých svědectví z místa, která kolují po sociálních sítích a jejichž důvěryhodnost je nejasná, nepustila skupinu asi patnácti věrných fanoušků na stadion pořadatelská služba. Zaznívaly dokonce verze, že organizátoři argumentovali nařízením ze strany Energie. To západočeská organizace na dotaz iSportu rázně odmítla.
„Situace, kdy nebyli naši fanoušci vpuštěni na utkání ze strany liberecké pořadatelské služby, nás mrzí. Rádi bychom zdůraznili, že naším cílem bylo, aby se fanoušci (včetně organizované podpory s bubnem) mohli zápasu zúčastnit a podpořit tým přímo na stadionu. Za našimi fanoušky a kotlem stojíme a jejich podporu vnímáme jako nedílnou součást klubové identity,“ napsal redakci jménem Karlových Varů jejich tiskový manažer Vladislav Kollert.
Fanoušci Energie se měli vzájemně mezi sebou dostat do konfliktu a porušit návštěvní řád přehnanou konzumací alkoholu. V sobotu se každopádně v hostujícím sektoru museli obejít bez bubnů i megafonu. Karlovarští v původním pátečním stanovisku odmítli až agresivní podporu s řadou nadávek, kterou se podle nich někteří příznivci prezentovali.
„Mrzí mě, že náš kotelník sklouzl k tolika vulgárním výrazům. Velký respekt naopak ke kotli a všem fanouškům Liberce, kteří fandili skvěle a bez vulgarit. Za sebe, klub, a myslím, že i drtivou většinu slušných fanoušků HCE, se omlouvám a těším se, že si sérii všichni pořádně užijeme,“ řekl k tomu většinový vlastník Šenkypl.
Kotel Varů: „Fandíme slušně!“
Zatímco někteří fandové jeho reakci schvalovali a podpořili boj za lepší kulisu, našli se tací, kteří odmítali, že by při pátečním čtvrtfinále nastalo ze strany hostů cokoliv nestandardního. Nadávky sice nejsou vítaným aspektem atmosféry na českých, nejen hokejových stadionech, každopádně se staly součástí tuzemského koloritu a výjimkou nejsou prakticky nikde. Proč tedy najednou tak důrazná odezva ze strany vedení?
Při sobotním utkání v karlovarském kotli i vzhledem k zásahu pořadatelů panovala poněkud napjatá atmosféra. Už proto, že právě nad západočeskými fanoušky se ve VIP prostorech pohyboval Šenkypl spolu s dalšími členy vedení. Kotel Energie nicméně přišel také s recesí, když po snůšce libereckých nadávek směrem k rozhodčím spustil: „Fandíme slušně!“
Zda od nejhlasitějších podporovatelů klubu přijde ještě další odpověď, ukáže úterní domácí utkání s pořadovým číslem tři. „Chceme, aby naše zápasy, ať už doma, nebo u soupeře, byly místem, kam mohou bez obav chodit rodiny s dětmi i všichni fanoušci, kteří si chtějí užít hokej ve férové a přátelské atmosféře. Vulgární a agresivní chování jednotlivců neodráží většinu našich fanoušků, kteří klub podporují srdcem a vytvářejí skvělou kulisu. Těm patří naše poděkování,“ píší Vary.