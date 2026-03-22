Mandát opět udeřil proti Kometě, ale upozornil: Skóre v sérii klame, musíme se zlepšit
Pracantem byl, je a zůstane. Nehledě na to, zda Jan Mandát nastupuje v první nebo ve čtvrté formaci, a jedno, pokud mu to zrovna pálí, anebo je na suchu. Ve třetím duelu série Komety s Pardubicemi tasil gólovou kartu na 2:1, aby záhy připravil třetí vítěznou akci s finálním podpisem Romana Červenky. Dynamo je blízko semifinále play off hokejové extraligy.
Těžký zápas, souhlasíte?
„Určitě nejtěžší z těch tří. Domácí hráli velice dobře, nebylo to vůbec zadarmo. Máme pořád co zlepšovat, v pondělí nás čeká další zápas a není to jen fráze, že poslední krok je nejtěžší. Musíme se pořádně připravit a ubojovat to. Skóre v sérii klame. My jsme sice v prvních dvou utkáních vstřelili 13 gólů, ale osm v přesilovce. Při pět na pět je to velice vyrovnané, máme tam stále nějaké skuliny, v tom se musíme zlepšit. Každá malá chyba může být potrestaná.“
Nenastoupili jste s plánem hrát to víc odzadu než doma a počkat si, s čím vyrukuje Kometa?
„To asi ne. Pokud to tak vypadalo, tak je to špatně. Nechtěli jsme nic měnit. Pro nás by nemělo hrát žádnou roli, zda hrajeme doma, nebo venku. Chtěli jsme na soupeře nastoupit, hrát aktivně, napadat ho. Možná se nám to nedařilo tak, jak jsme chtěli, ale Kometa hrála doma první zápas čtvrtfinále, hráči byli určitě nažhavení.“
Jak zní návod na čtvrté vítězství v řadě?
„Určitě mít disciplínu, jak herní, tak se nenechat vylučovat, protože Brno má skvělé přesilovky. Napoprvé jsme si to tu ukázali. Chce to nastoupit s hlavou nastavenou tak, že není nic hotové.“
Brněnský led vám sedí, za poslední rok jste tu nabíral už sedmý gól. Náhoda?
„Asi ano. Někdo mi to v kabině říkal. Faktem je, že se mi tu hraje dobře, a i ten gól byl docela důležitý. Nejspíš to je ovšem shoda náhod.“
V extralize jste se trefil po osmi utkáních. Stará pravda říká, že je jedno, kdo góly dává, hlavně že padají. Ale pro aktuální sebedůvěru je to vždycky bonus, ne?
„Vždycky je lepší, když se trefíte. Určitě ano. Olympijská přestávka v délce té pauzy bez gólu tomu taky moc nepomohla… (usmívá se) Čekání pak vypadá delší, než je. Já měl dobrý vstup do sezony, pak tam byly trochu výpadky. Pracuju na tom. Na druhou stranu, moje role v lajně je trochu jiná, hlavním úkolem je pracovat pro ty dva kluky. To se snažím dělat naplno.“
Za zády se vám střídají gólmani, v play off Pardubic nezvyk. Mění se tím pro vás něco?
„Ani ne. Oba gólmany máme skvělé, Roman nás tu podržel a znovu ukázal, jak kvalitním gólmanem je. Malcolm taky odchytal dva vynikající zápasy. Jsme rádi, že máme vyrovnanou dvojici. Ať je v bráně kdokoli, víme, že se na něj můžeme spolehnout. Roman to zase potvrdil.“