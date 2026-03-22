Co ukázala bitva v Holešovicích: retro songy, povýšený Kubík i Jandačův návrat
Oldies párty v kultovní holešovické hale hokejistům Sparty na první pokus těsně nevyšla. V místě, kde Pražané v minulosti sbírali tituly a dodnes trénují, ale extraligu zde hráli naposledy před jedenácti lety, prohráli po velkém dramatu s Plzní 3:4 po nájezdech. Co třetí čtvrtfinálová bitva mezi Spartou a Plzní přinesla? Program play off extraligy ZDE>>>
Přání pro dvojnásobného mistra
Vrátili se do starého domova, z reproduktorů se linuly retro hity a na velkoplošných obrazovkách nad ledem se promítala grafika připomínající staré výsledkové tabule. U návratu do Holešovic nemohly chybět ani legendy Sparty. O přestávku fanoušci aplaudovali Martinu Štrbovi, který s pražským klubem slavil ve stejné hale dva mistrovské tituly. Od bývalého spoluhráče a dnes výkonného manažera klubu se dočkal přání k 50. narozeninám. Dárek v podobě výhry scházel.
Dva střídání, dva góly
Jejich formace vznikla tak trochu z nouze. První čtvrtfinále nedohrál po ošklivém nárazu Ville Petman, do série proti Spartě se zatím nevrátil a trenéři museli zamíchat sestavou. Adam Kubík povýšil ze čtvrté lajny, k ruce dostal osvědčené duo Matyáš Filip, Lukáš Strnad. A nová souhra funguje. Druhý útok měl záblesky už doma, v Praze se ukázal naplno. Ve dvou po sobě jdoucích střídáních otočili Strnad s Filipem vývoj a ukázali cestu, jak překonat brankáře Josefa Kořenáře.
Radost na 59 sekund
Když Michal Teplý sedm minut před koncem třetí třetiny skóroval tečí a poslal Plzeň do vedení, vypadalo to, že jsou hosté na nejlepší cestě za výhrou. Jenže radost trvala jen 59 sekund. Pak vypálil po ledě od modré čáry Jakub Krejčík a Nick Malík měl zakrytý výhled. Z emoční výše se Škoda propadla o pár pater dolů, Spartu znovu zachránil zkušený bek. První dva góly připravil nahrávkou, pak to vzal sám na sebe. Jeho výkony znovu rostou s důležitostí zápasů, jak ukázal už v předkole.
Malík váhal jen jednou
Opět se ukázalo, že je to jeho disciplína. Nick Malík inkasoval v nájezdech jen jednou, když pustil za svá záda pokus Tomáše Hyky. Jinak byl bezchybný. Dost možná pomohla i gólmanská porada před rozstřelem. Malík se u střídačky sešel se svým parťákem Janem Růžičkou i s trenérem gólmanů Rudolfem Pejcharem. Chvíli nahlížel do připraveného papíru, který přinesl trenér. Podle slov plzeňského gólmana ale nešlo o tahák na sparťanské střelce. I tak brankář Škodovky zazářil.
Klidná síla za Plzní
Když Sparta naposledy hrála extraligovou sezonu v Holešovicích, stál na její lavičce Josef Jandač. O 11 let později zamířil na druhou střídačku, v prostorách staré haly měli fanoušci jeho práci jako na dlani. Za hráči působí spíš jako klidná síla, žádné velké emoce od něj neuvidíte. Když se mu nelíbilo, jak zahrála jednu ze situací Filipova lajna, hned jí nakreslil ideální řešení na tabuli. Možná i proto pak druhý útok dvakrát skóroval. Jandač oslavil góly v klidu, emotivnější byli jeho asistenti.