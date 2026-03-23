Plzeňský hrdina Malík vychytal Spartu: Dobře s nimi bruslit, pak je to loterie
Ležela na něm velká zodpovědnost, poradil si s grácií. Nick Malík v nájezdovém rozstřelu pustil za svá záda jediný puk, i díky němu hokejisté Plzně uzmuli druhý bod po výhře 4:3 po njáezdech ve čtvrtfinálové sérii play off extraligy a před čtvrtým duelem jsou před Spartou ve výhodě. „Na nájezdy si věřím, myslím, že mi to docela jde. Je fajn, že kluci proměnili dva. Já zase dělal svoji práci, pochytal to ostatní a zaplaťpánbůh bereme bod,“ popisoval skromně plzeňský hrdina.
V sérii vedete 2:1 na zápasy. Byla cesta za druhým bodem tak těžká, jak napovídá vývoj?
„Myslím, že jsme hráli skvěle, Spartu jsme úplně do ničeho nepouštěli. Ale stejně tak oni nás. Play off už asi nebude o ničem jiném než o tom, kdo využije chyby. Určitě jsme rádi za druhé vítězství, protože může být rozhodující.“
Ve třetí třetině jste se přiblížili výhře, ale za 59 sekund jste znovu inkasovali. Co se stalo?
„Blbý gól, asi bychom takový neměli dostávat. Střela od modré po ledě, já to vůbec neviděl. Určitě jsem si to mohl najít, kluci asi zblokovat líp. Všichni jsme mohli udělat trošku víc. Vedení jsme měli, do konce bylo sedm minut a určitě jsme to chtěli ubránit. Naštěstí jsme to potom v prodloužení dokázali… Ne ubránit, ale přežít. A nájezdy už jsme vyhráli. Zaplaťpánbůh.“
Kolik času jste věnoval přípravě na nájezdy?
„Koukali jsme na to, před každým zápasem si každý tým trošku nastuduju, co hráči dělají. Zhruba jsme věděli. Ale hráči ze Sparty jsou hodně kvalitní, nechci tam jít úplně alibisticky na jednu věc, co si ukážeme. Ti kluci můžou zkusit něco jiného. Dobře s nimi bruslit, pak už je to loterie.“
Bylo pro vás v něčem jiné, že se hrálo ve Sportovní hale v Holešovicích?
„Nic odlišného, je to zimák jako každý jiný. Pro Spartu je to spíš nezvyk, protože hrají celou dobu na Outůčku. I když tady trénují, zápasy a hala tam jsou jiné. My jenom přijeli na venkovní zápas. Podmínky v extralize jsou na jiných stadionech horší. Není si na co zvykat. Jediné co, možná mantinely trochu odskakují. Ale to jsme si dokázali osahat už na rozbruslení. Je to jako každý jiný zimák.“
Vnímal jste atmosféru? Hráli se tu starší písničky, z nichž některé možná ani neznáte.
„Byla tam jedna písnička, myslím, že tam bylo něco s kostkou…“
To byla Dlažební kostka od kapely Brutus.
„Něco takového. To jsem nikdy neslyšel. Ale moc to nevnímám. Atmosféra super, myslím, že bylo vyprodáno, jestli jsem to slyšel dobře. Nevadí mi, že hrajeme tady. Je to stadion jako každý jiný. My se soustředíme jenom na sebe a zápas od zápasu.“
Když se vyhraje, tak je to fajn všude, že?
„No jasně, ale nesmíme zase oslavovat moc dlouho. Jenom do půlnoci a potom se zase nachystat, protože zítra to bude úplně stejný boj jako dneska.“