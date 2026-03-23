Sparta - Plzeň 1:2. Hosté v Holešovicích znovu vyhráli, Pražané na pokraji vyřazení
Hokejisté Plzně vyhráli ve čtvrtém zápase čtvrtfinále play off extraligy na ledě Spartě 2:1, v sérii vedou 3:1 a ve čtvrtek si mohou doma zajistit postup do semifinále. Pražané sice vedli 1:0 po gólu Marka Pysyka, Matyáš Filip ale bleskově vyrovnal a vítězný gól vstřelil Adam Měchura.
V brance Sparty dostal poprvé v sérii šanci Kovář, do obrany se vrátil Irving a do ofenzivy se v roli třináctého útočníka zapojil Vesalainen. Plzeň oproti tomu vsadila na totožnou sestavu, která ji v neděli dovedla k výhře.
Kovářovu pozornost jako první prověřil po Krejčíkově zaváhání Rohlík, gólman Pražanů byl ale pozorný. Západočeši byli v první třetině střelecky aktivnější i nebezpečnější v útočném pásmu, Pražané mohli zahrozit v přesilové hře. Simonovo vyloučení ale využít nedokázali.
Ve 22. minutě byl blízko úvodní brance volný Horák, Malík ale jeho střelu skryl do lapačky. Rozhodčí si následně u videa ověřili, že puk nepřešel brankovou čáru. Vydařenou pasáž domácích podtrhl Pysyk, jehož pokus skončil na tyčce. Aktivní byli i hráči Plzně. Lev ani Filip však Kováře také nepřekonali. Po přečíslení dva na jednoho nenašel na Malíka recept Řepík.
Čekání na gól ukončil v čase 40:39 obránce Pysyk, jenž se trefil od modré čáry pod horní tyč. Plzeň ale bleskově odpověděla. O 13 sekund později potrestal chybu v rozehrávce domácích Filip a vyrovnal. V 43. minutě navíc Měchura využil kontaktu Nika Seppäly s Kovářem, po kterém zůstal brankář Sparty na ledě, a posunul Západočechy do vedení.
Pražané měli ideální šanci vyrovnat při Sedláčkově vyloučení, ve třetí přesilovce v zápase si však nevytvořili žádnou výraznější šanci. O možný tlak v závěru Sparta přišla po čtyřminutovém Hykově vyloučení.