Předplatné

Sparta - Plzeň 1:2. Hosté v Holešovicích znovu vyhráli, Pražané na pokraji vyřazení

Radost hokejistů Plzně
Radost hokejistů Plzně
První vážnější situace před brankou Sparty
Šance Plzně gólem neskončila
Souboj Sparty s Plzní
Situace před brankou Sparty
Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd
Trenér Plzně Josef Jandač
Choreo fanoušků Sparty
27
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (22)

Hokejisté Plzně vyhráli ve čtvrtém zápase čtvrtfinále play off extraligy na ledě Spartě 2:1, v sérii vedou 3:1 a ve čtvrtek si mohou doma zajistit postup do semifinále. Pražané sice vedli 1:0 po gólu Marka Pysyka, Matyáš Filip ale bleskově vyrovnal a vítězný gól vstřelil Adam Měchura.

V brance Sparty dostal poprvé v sérii šanci Kovář, do obrany se vrátil Irving a do ofenzivy se v roli třináctého útočníka zapojil Vesalainen. Plzeň oproti tomu vsadila na totožnou sestavu, která ji v neděli dovedla k výhře.

Kovářovu pozornost jako první prověřil po Krejčíkově zaváhání Rohlík, gólman Pražanů byl ale pozorný. Západočeši byli v první třetině střelecky aktivnější i nebezpečnější v útočném pásmu, Pražané mohli zahrozit v přesilové hře. Simonovo vyloučení ale využít nedokázali.

Ve 22. minutě byl blízko úvodní brance volný Horák, Malík ale jeho střelu skryl do lapačky. Rozhodčí si následně u videa ověřili, že puk nepřešel brankovou čáru. Vydařenou pasáž domácích podtrhl Pysyk, jehož pokus skončil na tyčce. Aktivní byli i hráči Plzně. Lev ani Filip však Kováře také nepřekonali. Po přečíslení dva na jednoho nenašel na Malíka recept Řepík.

Čekání na gól ukončil v čase 40:39 obránce Pysyk, jenž se trefil od modré čáry pod horní tyč. Plzeň ale bleskově odpověděla. O 13 sekund později potrestal chybu v rozehrávce domácích Filip a vyrovnal. V 43. minutě navíc Měchura využil kontaktu Nika Seppäly s Kovářem, po kterém zůstal brankář Sparty na ledě, a posunul Západočechy do vedení.

Pražané měli ideální šanci vyrovnat při Sedláčkově vyloučení, ve třetí přesilovce v zápase si však nevytvořili žádnou výraznější šanci. O možný tlak v závěru Sparta přišla po čtyřminutovém Hykově vyloučení.

KonecLIVE
Stav série: 1:3
12

