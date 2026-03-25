O Cibulku je zájem v zámoří: Cíle? Kdyby se povedlo MS... Pak chci podepsat v NHL
Vyřazením Motoru v předkole s Kometou pro něj sezona neskončila. Hned po něm se Tomáš Cibulka dozvěděl, že se má v dubnu zapojit do přípravy reprezentace na mistrovství světa. Tým by měl být jiný. Mladší než na olympiádě a 21letý bek do těchto představ zapadá. Přál si zabojovat i o Milán. Jenže o šanci ho připravilo listopadové zranění. „Nedopadlo to. Ale věřím, že se mi to vrátí třeba v něčem jiném,“ říká v rozhovoru pro deník Sport a web iSport obránce Českých Budějovic.
V tak významné roli a s takovým přehledem nehraje v Evropě snad žádný jiný bek jeho věku, tvrdí lidi od fochu. Někomu připomíná Tomáše Kaberleho. Styl Tomáše Cibulky není pro slabé nátury. S pukem si dovolí kdejakou troufalost, ale ze soubojů většinou vyjede s kotoučem na holi jako vítěz on. Je z pokolení tvořivých, všestranných obránců, jaké český hokej postrádal. Předloni si vyzkoušel kemp v Bostonu. Nyní kolem něj lovci z NHL znovu zaťali dráp. Mohl by opět zamířit za oceán. Do konce května však tohle nemůže nikdo potvrdit.
Extraligová sezona vám skončila v polovině března. V reprezentaci jste se objevil už v minulé sezoně, loni v listopadu vás pozvali na Finské hry. Počítají s vámi?
„Hned po vyřazení jsem se dozvěděl, že