Ve Varech to vře. Ostrý vzkaz fanoušků pro vedení: Začíná nám docházet trpělivost!
Svár si schovali na nejméně vhodný čas. Zatímco Energie bojuje v play off o postup do semifinále, vedení klubu se rozhádalo s vlastními fanoušky. Většinový majitel Dušan Šenkypl se po prvním čtvrtfinálovém utkání vymezil proti chování některých fandů v liberecké aréně, při odvetě rozvířilo emoce nevpuštění několika příznivců hostů do arény. Fanouškovská skupina Carlsbad Ultras se teď na sociálních sítích k dění posledních dnů vyjádřila. „Vyzýváme vás, abyste se omluvil všem fanouškům, kterým jste svým chováním plivl do tváře,“ vzkázali majiteli.
V sérii s Libercem vedou po dvojici venkovních zápasů 2:0, na hru Energie se snáší ze všech stran chvála. Zdánlivě ideální situace má ale trhliny. Způsobily je neshody mezi většinovým vlastníkem a aktivními fanoušky.
O co konkrétně šlo? Vedení klubu se nelíbila forma podpory v prvním utkání na ledě Liberce. V prohlášení na webových stránkách se vymezilo proti vulgaritám, agresivním projevům a jednání, které narušuje bezpečné, respektující sportovní prostředí a fair-play. „Na ledě jsme vyhráli, ale v hledišti jsme prohráli,“ prohlásil Šenkypl.
Reakce aktivní fanouškovské skupiny Carlsbad Ultras na sebe nenechala dlouho čekat. „Hokej je hra o emocích. Nechodíme sledovat šachové turnaje ani krasobruslení. K hokeji prostě patří emoce a také občas nějaký ten peprný výraz. Ovšem to, co se strhlo posledních pár dní, je naprosto přes čáru. Ať už je to pomlouvání karlovarských fanoušků na stránkách soupeře, přes pochvalování si nevpuštění vybavení a hlavní části kotle na stadion Liberce,“ uvedli příznivci klubu ve svém prohlášení.
Odkazovali na dění při druhém zápase v Home Credit Areně. Na něm fandil hostující kotel bez bubnu i megafonu. Patnáctka fandů nebyla do hlediště vpuštěna. Na sítích se spekulovalo o tom, že k tomuto kroku mělo dojít po domluvě se zástupci Energie. To západočeský klub rázně odmítl.
Zajímají je fanoušci s popcornem
„Situace, kdy nebyli naši fanoušci vpuštěni na utkání ze strany liberecké pořadatelské služby, nás mrzí. Za našimi fanoušky a kotlem stojíme a jejich podporu vnímáme jako nedílnou součást klubové identity,“ reagoval na dotaz deníku Sport tiskový mluvčí Vladislav Kollert. Přesto se Energie nevyhnula nevoli nejvýraznějších a nejhlasitějších příznivců.
„Od vstoupení pánů majitelů do karlovarského hokeje slýcháme jen líbivá hesla o budování tradic a zlepšení atmosféry v Mattoni Areně. Ale činy obou pánů tomu neodpovídají a spíš to vypadá na velký zájem mít jen sedícího fanouška s popcornem v ruce. A nám začíná docházet trpělivost. To, co se stalo, je plivnutí do tváře lidem, kteří podporují náš milovaný klub x desítek let. Kteří mu věnují veškerý svůj volný čas, energii a peníze,“ vytknuli zástupci kotle klubovému vedení.
„Prozatím volíme nejmírnější formu protestu. Ne kvůli vám, ale kvůli těm klukům, co na ledě nechávají vše. Vyzýváme vás, abyste se omluvil všem fanouškům, kterým jste svým chováním plivl do tváře,“ dodali směrem k Šenkyplovi.
Nesvár mezi majitelem a fanoušky přišel pro Energii v nejhorší možnou chvíli. Tým pod vedením Pavla Patery vstoupil do čtvrtfinále skvěle a dvě výhry vybojoval, přestože začínal na hřišti soupeře. Do domácí arény se Karlovarští vrátí v úterý a ve středu a bude moci sahat po postupu do semifinále. Otázkou zůstává, jak bude vypadat forma podpory a zda přímo na stadionu přijde nějaký vzkaz směrem k vlastníkům.
„Energie není ani marketingový produkt, ani vaše hračka a už vůbec ne věc na chlubení kamarádům. Energie je náš život. Energie je naše rodina. Energie je náš svět. A ten vy nezničíte. My tu byli před vámi a budeme i po vás,“ napsala skupina Carlsbad Ultras rázně.