Flek po konci s Dynamem: Musíme uznat kvalitu soupeře. Brněnští fanoušci jsou nejlepší
Byl smutný. Loni to s Kometou táhnul až do konce dubna a na konci sezony si pověsil na krk zlatou medaili. Teď musí Jakub Flek (33) kousat vyřazení už ve čtvrtfinále play off extraligy. Navíc bez vyhraného zápasu. „Hodně mě to mrzí, ale jsem obrovsky hrdý na tým, jak jsme to odehráli,“ uvedl kapitán týmu po čtvrté porážce v řadě s hokejisty Pardubic.
Jak vám je?
„Pozitivně se to moc hodnotit nedá. Dlouho jsme drželi rovnovážný stav 0:0, bohužel stejně je soupeř ten šťastnější. Bylo to o jednom gólu. V prvních dvou zápasech jsme se trošku srazili oslabeními, soupeř toho využíval. Ale věřím, že se můžeme s klidem podívat do zrcadla a říct si, že jsme tam nechali všechno.“
Majitel klubu Libor Zábranský tvrdí, že vám hodně chyběl kanonýr Peter Mueller. Co vy na to?
„Peter je samozřejmě skvělý, zkušený hráč, který přispíval i produktivitou. Chyběl nám. Hokej se hraje na góly a on si navíc bral hodně slovo v kabině. Někteří kluci byli zranění, další dohrávali pomlácení. Ale tak to je, takhle se hraje play off.“
Nakopl vás návrat útočníků Kristiána Pospíšila a Hynka Zohorny?
„Jsou to zkušení hráči, které jsme určitě postrádali. Hynek byl mimo trošku delší dobu, Pospec chyběl ve třetím zápase. Určitě byla pro tým psychická vzpruha, že se vrátili. Musím poděkovat fanouškům za celou sezonu, byli úžasní. Ti brněnští jsou prostě nejlepší. Byli dalším členem týmu.“
Sám opakujete, že byste nejradši hrál furt. I nyní byste si dal další hokej?
„To víte, že jo. (úsměv) Hokej miluju, je to celý můj život. Zklamání z vyřazení je obrovské, čekal jsem, že Pardubice potrápíme víc. Věřili jsme si na ně. Ale musíme sportovně uznat kvalitu soupeře, který si vždycky překlopil zápasy na svou stranu. Přeju mu hodně štěstí do dalších bojů. Po očku asi na play off koukat budu.“
Do mistrovství světa daleko. Jak hodláte strávit další dny a týdny?
„Přiznám se, že vůbec netuším. Soustředil jsem se jenom na to, co probíhalo. Program byl hrozně náročný. Uvidíme, jestli o mě bude zájem. Pokud bude, v hlavě to mám nastavené tak, že reprezentaci nikdy neodmítnu. Ale zatím jsem o tom vůbec nepřemýšlel.“
Přemýšlel jste naopak o své budoucnosti v Brně?
„Smlouvu mám tady dál. Nemám informace, že bych měl někam odcházet.“