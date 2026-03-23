Majitel Sparty kroutil hlavou… A Nedvěd se zlobil: Chybí statečnost! Není kam sáhnout
Pohled na majitele Karla Pražáka byl výmluvný. Jak seděl a hleděl zamyšleně před sebe… Během utkání několikrát ve VIP lóži kroutil hlavou. Tohle že je železná Sparta, jak v legendární holešovické hale znělo z ampliónů během utkání? Pražský tým ukázal, jak je křehký. Bojovnější Plzeň vede 3:1, domácí jsou nad propastí. Hodně kritický byl i kouč Jaroslav Nedvěd. „Bohužel ne sto procent hráčů je správně nastavených,“ vykládal někdejší nekompromisní obránce. Sám přiznal, že je to pro něj nejtěžší moment v trenérské kariéře… Program play off extraligy ZDE>>>
Měl to být závan nostalgie. Návrat do časů, kdy Sparta hrávala ve Sportovní hale. I doprovodná muzika evokovala slavné devadesátky. Právě tady, v legendární aréně, slavila i svůj poslední titul. V roce 2007 ve finále přetlačila Pardubice. Pražský kolos chtěl dočasné útočiště využít k rozhodujícímu náskoku v boji s houževnatým soupeřem.
Ale i když z amplionů zněl dávný pokřik o železné Spartě, na ledě byla křehká. Nevýrazná. Bez pořádného zápalu. Takže v domácím prostředí dvakrát prohrála a balancuje nad propastí. Z VIP lóže to v černém svetru sledoval i majitel Karel Pražák. Několikrát kroutil hlavou. Vedle něj se díval Tomáš Divíšek, který má hlavní zodpovědnost za podobu týmu.
Jestli se Sparta nezmátoří a nezapne play off mód, do proslulé haly už se nevrátí. A Divíšek bude bez práce…
Článek pokračuje pod příspěvkem.
Kritický byl i kouč Jaroslav Nedvěd, jenž se Spartou zažil dva tituly. Tehdejší nastavení týmu bylo o dost odlišné oproti tomu, co mužstvo, čekající na titul 19 let, předvádí aktuálně. Už s Kladnem vybojovala mátožná Sparta postup na poslední chvíli.
„Nemyslím si, že úplně všichni hráči jsou nastavení na play off. Teď ani není kam sáhnout a udělat změny. Plzeň má podle mě nastavené všechny hráče na jednu vlnu, my možná pár ne. A tím pak taháme za kratší konec,“ vykládal upřímně Nedvěd.
A dá se to podle něj do čtvrtka změnit? „Už jsme nad propastí, asi to budou muset hráči udělat. Nebo bude další čekání… Když to nezmění ani ve čtvrtek a budou si myslet, že se něco změní samo, třeba příští rok v nějaké další sérii? To asi úplně nevyjde. Budou to muset změnit a dát si tu šanci,“ hlásí jedna z ikon Sparty.
Té úspěšné éry nutno říct… Teď ji převzal v době, kdy strádá. Už během sezony to nebylo ono, zmar vrcholí v play off.
Nedvěd: My hlad máme, ale…
Po utkání mluvil o tom, že chybí osobní statečnost. „Když prohráváme čtyři minuty před koncem, musím jít na puk, i kdybych tam měl dostat naloženo. Někteří hráči tam nejdou, nechají se přeskočit, začnou to šťourat zezadu. Takhle se zápasy play off nevyhrávají a vyhrávat nebudou,“ má jasno někdejší obránce.
Pak následoval dotaz od iSport.cz: Nečekal jste, že hráči budou hladovější?
„Hlad byl, ale soupeř je kvalitní. Ježišmarjá, my hlad máme, hrajeme absolutně vyrovnanou sérii. Hlad máme, ale…“ uvedl. Když přišel doplňující dotaz, jestli je v tom křeč, kroutil hlavou. A začal mluvit o tom, že ne všichni hráči jsou správně nastavení.
Připustil, že je to pro něj nejtěžší moment v trenérské kariéře. Zvlášť, když v roli hlavního kouče vstřebává první play off v extralize.
„Být v sérii dole 1:3 a něco vymyslet, je těžký. Sejdeme se druhý den, budeme přemýšlet, pracovat. Odpočívat, regenerovat, abychom byli ready na čtvrtek,“ říká Nedvěd.
A má teď podporu od bráchy Petra? Někdejšího sparťanského útočníka? „Už si vytahuje výstroj z garáže,“ pousmál se. „Stačilo by, aby naskočil na přesilovku…“ Právě i způsob, jakým favorit hrál v početní výhodě, byl mizerný.
Plzeň je zápas od postupu. Ve čtvrtek navíc hraje doma, ale zkušený kouč Josef Jandač tuší, že to bude ještě těžká práce.
„Všichni si uvědomují, že není nic hotovo. Sparta je pořád jeden z favoritů, vedení 3:1 nemusí nic znamenat. Momentálně je to příznivé, ale stojí proti nám obrovsky těžký soupeř a jeden z favoritů soutěže,“ říká Jandač.
I tímto veřejným prohlášením se snažil trošku ze svých hráčů sejmout tlak. Ale když to slyšel vedle stojící kouč Nedvěd, bylo vidět, že s tím úplně nesouhlasí.
Protože jestli nepřijde léčba šokem, ve čtvrtek bude mít pražský kolos po sezoně. A čekání na titul se opět protáhne. Už takhle je to ostudných 19 let.