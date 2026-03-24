Karlovy Vary - Liberec 0:3. Tygři zdramatizovali sérii, výhru jim vystřelil Vlach
Hokejisté Liberce zvítězili ve třetím utkání čtvrtfinále play off extraligy na ledě Karlových Varů 3:0 a v sérii hrané na čtyři vítězství snížili po dvou domácích porážkách na 1:2. Po bezbrankové první třetině skórovali Jaroslav Vlach, Denis Zeman a v závěru do prázdné branky Jasper Weatherby. Dvě asistence si připsal kapitán Radim Šimek. Nulu udržel Petr Kváča, jenž navíc asistoval u třetího gólu. Čtvrtý duel se odehraje ve středu na karlovarském ledě a začne v 18.30. Program play off extraligy ZDE >>>
V opatrném úvodním dějství měli domácí, z jejichž sestavy vypadl kanonýr Beránek, už po 52 sekundách výhodu přesilové hry, když Weatherby poslal puk do hlediště. Nebyli v ní ale příliš nebezpeční, pokus Šťastného schoval strážce libereckého brankoviště Kváča do lapačky.
První větší možnost měli v sedmé minutě Liberečtí. Šimkovu střílenou přihrávku usměrnil mezi kruhy najíždějící Lenc, pohotový gólman Frodl však stihl zareagovat a vytěsnil kotouč levým betonem. Jen o pár sekund později skončila Galvasova dělovka za jeho zády na levé tyčce.
Vzápětí se proti pravidlům provinil Faško-Rudáš, Západočeši hráli opět v početní výhodě, stavem však nepohnuli a bezbrankové skóre vydrželo i do přestávky.
Prvním úspěšným střelcem byl v čase 22:44 Vlach. Šimek dlouhou nahrávkou našel Hujera, který ihned oslovil Vlacha a ten zavěsil dokonale přesnou ranou pod horní tyčku. Po Sapouškově akci mohl vyrovnat Minárik, při zakončení zblízka mu však Hujer zlomil hůl.
Liberečtí se pak usadili v útočném pásmu a jejich obléhání karlovarské branky zakončil v začínající 35. minutě povedenou ranou po Šimkově nahrávce Zeman.
Ve třetí části Liberec velmi pečlivě střežil více než nadějný náskok. Na začátku 46. minuty fauloval Koffer a hosté měli díky své první dnešní přesilovce příležitost přidat pojistku, domácí však byli proti.
Už necelé čtyři minuty před vypršením základní hrací doby sáhli domácí trenéři k odvolání Frodla a hned na začátku power play měl obrovskou šanci snížit Černoch a vzápětí i dorážející Minárik, jenže Kváča si čisté konto vzít nenechal. Prázdnou branku pak naopak trefil Weatherby.