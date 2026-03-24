Šéf Komety zpátky na střídačku! Pomůže mu kouč mistrů, z Finska se vrátí reprezentant
Kruh se uzavírá. Hokejová Kometa, která loňský extraligový titul neobhájí, už má jasno o složení realizačního týmu na příští sezonu. Její druhou polovinu už má prožít v nové multifunkční hale na Výstavišti. I proto se má podle zdrojů iSportu vrátit na střídačku samotný majitel klubu Libor Zábranský (52), jenž opráší spolupráci s asistenty Kamilem Pokorným (58) a Jiřím Horáčkem (38)! Tohle trio dovedlo Brno ke dvěma zlatým medailím v letech 2017 a 2018.
Zábranského comeback do role „head coache“ se očekával. Nikdy se netajil tím, že ho láká stoupnout si na střídačku v nové aréně. Její dostavba se blíží, Kometa by se do ní měla přestěhovat zřejmě na přelomu roku. Hlavní postava organizace u toho nebude chybět.
Dvaapadesátiletý šéf má v plánu zaštítit trenérský štáb z pozice jakéhosi hokejového „Fergusona“.