Varaďa končí, přichází Treille! Francouzského kouče ve Vítkovicích doplňují legendy
Ve Vítkovicích dochází k rychlé výměně realizačního týmu. Takřka hned poté, co bylo potvrzeno rozvázání spolupráce s koučem Václavem Varaďou, hokejový klub odhalil nový trenérský štáb plný osobností spjatých s Ostravany. Hlavním trenérem se ovšem stává Francouz Yorick Treille, který poslední dva roky vedl reprezentaci Francie. Bývalého útočníka Vítkovic, Sparty a Chomutova, o jehož příchodu dříve informoval web iSport, doplňují jako asistenti Pavel Trnka, Radek Philipp a Luděk Krayzel. Brankáře bude mít na starosti Martin Prusek.
Byť příchod Yoricka Treilleho do Vítkovic může na první pohled vypadat jako dost překvapivý experiment, Francouz klubové prostředí zná. V letech 2008-2010 nastupoval rodák z Cannes za Ostravany v extralize. Po konci kariéry se vrhl na trénování, ve kterém nyní pětačtyřicetiletý kouč slavil i úspěchy.
Po francouzském titulu s Mulhousem a nabírání zkušeností v domácí seniorské i juniorské reprezentaci se Treille vypracoval až do role hlavního trenéra Ženevy, se kterou (ještě jako asistent) ovládl švýcarskou National League a před dvěma roky oslavil triumf v Lize mistrů.
Nyní se starší bratr v Česku rovněž známého francouzského hráče Sachy Treilleho po šestnácti letech vrací do Vítkovic, kde nahrazuje po nepovedeném angažmá loučícího se Václava Varaďu. Cíl má od klubu jasný – dostat Ostravany opět mezi přední extraligové kluby.
Opírat se při zvedání Vítkovic může o klubové legendy. Treillemu budou jako asistenti pomáhat bývalí hráči Pavel Trnka, který se v posledních letech podílel na medailových žních juniorské reprezentace, ostravský patriot Radek Phillip a Luděk Krayzel, jenž v klubu působil jako šéftrenér žákovských mužstev.
Do Vítkovic se po čtyřech letech vrací i trenér brankářů Martin Prusek. Někdejší gólman Ostravanů, jenž si zachytal NHL v dresu Ottawy či Columbusu, naposledy působil v Olomouci. S brankáři pomáhal i v reprezentačních výběrech.