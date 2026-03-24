Malíkův zázračný zákrok, nebo gól? Rozhodčí postupovali správně, říká Pešina
Byl to moment, který ovlivnil vývoj čtvrtého čtvrtfinále mezi Spartou a Plzní. Romana Horáka zkraje druhé třetiny fantasticky vychytal Nick Malík, opakované záběry ale přinesly pochybnost, jestli kotouč nevytáhl lapačkou už zpoza brankové čáry. Sudí po přezkoumání situace na videu potvrdili původní verdikt, změna skóre se nekonala. Podle manažera sudích správně. „Dostupné záběry neprokázaly, že puk přešel brankovou čáru celým objemem,“ prohlásil Vladimír Pešina. Program play off extraligy ZDE>>>
O co přesně šlo? Běžela 22. minuta čtvrtého zápasu mezi Spartou a Plzní. Pražané usilovali o srovnání série na 2:2, Škodovka se naopak chtěla přiblížit postupu do semifinále. Plzeňský brankář Nick Malík zkazil rozehrávku za brankou, pak vyrazil střelu Romana Horáka a o chvíli později stál proti stejnému střelci znovu.
Zkušený útočník už byl na pravém kruhu sám před odkrytou částí branky a pohotově vypálil. Jenže Malík se skvěle přemístil a lapačkou vytáhl puk letící do branky. Tribunami to jen zašumělo, kotel hostí oslavoval maskovaného hrdinu. A videorozhodčí rozsvítil světlo, jímž upozornil kolegy na ledě, že by celou situaci měli jít přezkoumat.
Verdikt po odchodu z boxu časoměřičů byl jasný. Rozhodčí rozpažili a potvrdili verdikt z ledu. Pří promítnutí záběru na kostce se z hlediště ozval pískot, pohled z kamery skutečně nasvědčoval tomu, že kotouč už mohl být za čarou. Jenže kamera nebyla umístěná kolmo nad brankou, nacházela se ještě kus před ní.
„U podobných momentů je potřeba přesně rozlišovat mezi vizuálním dojmem a průkazným důkazem. Kamera je vůči rovině brankové čáry předsazená směrem ke středu hřiště a vytváří zkreslení. V této situaci rozhodčí postupovali správně a jejich vyhodnocení bylo jednoznačné. Dostupné záběry neprokázaly, že puk přešel brankovou čáru celým objemem, takže nebyl důvod měnit původní rozhodnutí z ledu,“ vrátil se ke spornému momentu manažer rozhodčích Vladimír Pešina.
Zástupci Asociace profesionálních klubů (APK LH) přidali na svých webových stránkách ještě obšírnější vysvětlení.
„V podobných situacích hraje zásadní roli takzvaná paralaxa, tedy optické zkreslení vznikající při pohledu z úhlu, který není přesně v rovině posuzované linie. Pokud je kamera předsazená před brankovou čáru nebo snímá situaci ze strany, mohou se objekty v obraze jevit v jiné vzájemné poloze, než jaká odpovídá skutečnosti. U puku chyceného v lapačce nad ledem to může vytvářet dojem, že už přešel brankovou čáru, i když z daného úhlu nelze tuto skutečnost spolehlivě potvrdit. Právě proto musí rozhodčí vycházet výhradně z průkazných záběrů, nikoli z optického dojmu,“ uvedli.
Popisovaný moment mohl mít na vývoj zápasu zásadní vliv. Diváci dlouho sledovali utkání bez gólů, čekání mohl prolomit právě Horák. Jenže proti byl Malík, který vytáhl zákrok doslova v poslední desetině sekundy. Sparta pak prolomila bezbrankový stav krátce po druhé přestávce, ale už po 13 sekundách inkasovala a nakonec padla 1:2.
„Zase nějaký sporný moment, kdy my máme záběr, který nám ukazuje, že to gól je, rozhodčí mají záběr, který ukazuje, že to gól není. Nevím. V tuhle chvíli to nemyslím nijak negativně, bohužel rozhodnutí bylo proti nám,“ posteskl si v rozhovoru pro Oneplay trenér Jaroslav Nedvěd.
S týmem bude odvracet čtvrtfinálové vyřazení. Plzeň vede v sérii 3:1 na zápasy a ve čtvrtek se vrátí zpátky na domácí led, kde bude moci přidat poslední krok k postupu do semifinále. Pražané na úvod vzájemného klání vyhráli na západě Čech 2:0, posléze ale padli 0:2 a 3:4 po nájezdech. Druhá domácí porážka přišla po dvou individuálních chybách a rychlé plzeňské obrátce.