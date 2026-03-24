Předplatné

V Třinci přerušili čtvrtfinále, zásah zdravotníků v kotli hostů. Fanynku vezli do nemocnice

Třetí třetinu v Třinci pozdržel zásah zdravotníků v hledišti
Kevin Klíma a Daniel Kurovský si to na ledě rozdali
Patrik Miškář hrozí před třineckou brankou
Michal Kovarčík v souboji s hráči Mountfieldu
Stephen Moses v akci proti Ocelářům
10
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Třetí zápas čtvrtfinále mezi Třincem a Hradcem přerušila nemilá okolnost. Sudí na začátku třetí třetiny odvolali týmy do šaten za stavu 2:1 pro hosty. Důvodem bylo ošetření v hradeckém kotli, kam museli záchranáři s nosítky. Žena, kterou odváželi do nemocnice, měla podle prvotních informací problém se zády. Při transportu ze stadionu hýbala horními končetinami.

Emoce v zápase se na chvíli uklidnily, zdravotníkům tleskali i třinečtí fanoušci. Přáli si šťastné vyřešení události. Tedy až na pár neukázněných jedinců, kteří ve chvílích hrůzy nechutně pořvávali na rozhodčí. „Pískej rovinu!“ znělo například ztichlým stadionem, zatímco zdravotníci řešili potíž v hradeckém kotli. Jejich zásah byl rychlý a podle všeho úspěšný.

Mezi fanoušky nedošlo ke konfliktu, nicméně příznivkyně hostů v černém dresu Mountfieldu upadla poté, co pocítila bolest v zádech a nohách. Zdravotníci a hasiči ji společnými silami odnesli na nosítkách. Hráči se pak po několikaminutové pauze vrátili zpátky na hřiště. Probíhá třetí třetina.

Sledujte on-lineLIVE
Stav série: 2:0
23

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů