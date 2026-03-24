V Třinci přerušili čtvrtfinále, zásah zdravotníků v kotli hostů. Fanynku vezli do nemocnice
Třetí zápas čtvrtfinále mezi Třincem a Hradcem přerušila nemilá okolnost. Sudí na začátku třetí třetiny odvolali týmy do šaten za stavu 2:1 pro hosty. Důvodem bylo ošetření v hradeckém kotli, kam museli záchranáři s nosítky. Žena, kterou odváželi do nemocnice, měla podle prvotních informací problém se zády. Při transportu ze stadionu hýbala horními končetinami.
Emoce v zápase se na chvíli uklidnily, zdravotníkům tleskali i třinečtí fanoušci. Přáli si šťastné vyřešení události. Tedy až na pár neukázněných jedinců, kteří ve chvílích hrůzy nechutně pořvávali na rozhodčí. „Pískej rovinu!“ znělo například ztichlým stadionem, zatímco zdravotníci řešili potíž v hradeckém kotli. Jejich zásah byl rychlý a podle všeho úspěšný.
Mezi fanoušky nedošlo ke konfliktu, nicméně příznivkyně hostů v černém dresu Mountfieldu upadla poté, co pocítila bolest v zádech a nohách. Zdravotníci a hasiči ji společnými silami odnesli na nosítkách. Hráči se pak po několikaminutové pauze vrátili zpátky na hřiště. Probíhá třetí třetina.