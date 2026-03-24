Jergl po ataku Hudáčka: Byl jsem mimo, asi pojedu na rentgen. Hlavně ať je fanynka v pohodě
Hromada šancí, hokejové kvality i vyostřených soubojů. Vřava Mountfieldu s Třincem baví, ze všech čtvrtfinálových sérií možná úplně nejvíc. Zároveň je jisté, že její rychlý konec nehrozí. Svár se protáhne minimálně na pět špílů, protože stále platí, že vítězí jen hosté. Tentokrát se radovali Východočeši, kteří uspěli 3:2. Nemilá záležitost se odehrála v jejich kotli, kde zasahovali záchranáři. „Hlavně doufám, že fanynka bude v pohodě,“ zdůraznil Aleš Jergl.
První part přinesl skutečnou reklamu na hokej. Nadchly krásné góly, brankářská kouzla i další pohledné akce. Šťastnější byl Třinec, stejně jako o den později. Ačkoliv měl ve druhém utkání Hradec dlouho gólově navrch, ocelářský drak se do třetí třetiny zakousl a odlétl i s druhým bodem.
V úvodním domácím klání si mohl vybojovat mečboly, jenže nepovedlo se. Zapříčinila se o to hlavně hradecká cizinecká legie. V první třetině překvapil Marka Mazance útočník Steve Moses, v prostřední části pak pálil Markus Nenonen v přesilovce. Mezitím Oceláři srovnali, bleskurychlá souhra mezi Patrikem Hrehorčákem a Milošem Romanem napěchovanou Werk Arenu rozparádila.
Chvíli byli Slezané na koni, nicméně ze sedla je dostala nedisciplinovanost. Konkrétně od Libora Hudáčka a Michala Kovařčíka, při jehož trestu domácí podruhé inkasovali. Hudáček pykal za zbytečný zákrok na Aleše Jergla, od sudích vyfasoval trest na pět minut a do konce utkání.
Hlava se mi pořád točí, přiznal Jergl
„Moc si to nepamatuju, byl jsem tam trošku mimo. Cítil jsem, že to šlo na hlavu,“ líčil Jergl. „Hlava se mi pořád trošku točí, asi pojedu na rentgen. Nebylo to poprvé, co jsem na hlavu dostal, ale snad bude všechno v pořádku.“
Ze začátku zápasu se podobně hloupě nechal vyloučit Patrik Miškář, jenž remploval Ondřeje Kovařčíka na hradeckou střídačku tak dlouho, až ho na ni opravdu dostal. Ve 36. minutě rozproudila emoce bitka Kevina Klímy s Danielem Kurovským. Třinecký chasník mstil zákrok hostujícího centra na Oscara Flynna, jenž na Škorvánka vypálil po odpískání.
Úvod třetí části přerušila nepěkná okolnost. V hradeckém kotli totiž zasahovali záchranáři, kteří pomáhali ženě, jež měla problém se zády a dolními končetinami. Po úspěšném zásahu byla převezena do nemocnice.
Mountfield poté odskočil do dvoubrankového náskoku, který mu zajistil Lukáš Radil. Jenže Klíma měl na Flynna spadeno a v zápase si ho našel podruhé, za což mířil i on předčasně pod sprchy. „Emoce k tomu patří, ale musí se krotit. Nesmíme jim dávat přesilovky,“ poukázal Jergl. Oceláři trestali v početní výhodě pěti proti třem, jiskřičku naděje jim dodal Ondřej Kovařčík.
Ta ale v závěrečné powerplay zhasla, Mountfield se tak vrací do série.